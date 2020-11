Nouveau Monde a été sélectionnée comme projet pilote pour mettre en œuvre la traçabilité des minéraux pour les industries minières et des matériaux de batteries au Québec, Canada



Ce projet est affilié à la Global Battery Alliance et à son « Battery Passeport », qui compte comme membres Audi, BMW, Google, Groupe Renault, Honda Motors, LG Chem, Microsoft, Mitsubishi Corp, Saft, SK Innovation, Umicore, Volkswagen et Volvo

L’orientation vers la traçabilité est une tendance forte des consommateurs et apportera aux clients de Nouveau Monde une assurance de transparence, de développement durable, et d'approvisionnement éthique et écologique

Nouveau Monde estime que l'avantage d’être le précurseur est un facteur de différenciation unique par rapport à ses pairs

Nouveau Monde développe la seule source entièrement intégrée de matériel d'anode de batterie écologique en Occident, garantissant les meilleures normes ESG pour l'ensemble de sa chaîne de valeur



MONTRÉAL, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le ministre québécois de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a donné hier le coup d'envoi du projet pilote sur la traçabilité des matériaux de batteries pour lequel Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) a été sélectionnée comme l’unique partenaire pour le matériel de batterie. Disposant d'un modèle d’affaires intégré, des opérations minières à la fabrication de matériel d’anode carboneutre pour batteries, la Société est idéalement positionnée pour piloter la mise en œuvre des principes du « Battery Passeport » de la Global Battery Alliance (« GBA ») garantissant la traçabilité et le caractère durable des minéraux stratégiques.

Grâce à ce projet pionnier mené par Propulsion Québec et s'appuyant sur l'expertise unique du Groupe OPTEL et du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, services et systèmes (CIRAIG), la traçabilité sera établie en cartographiant et en documentant la chaîne d'approvisionnement du graphite de Nouveau Monde, de l'extraction au raffinage, avec des données détaillées sur la chimie, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), l'empreinte des gaz à effet de serre (« GES »), la logistique, etc. L'intelligence artificielle et la gestion de données de masse permettront de suivre les matériaux à travers les différentes étapes de traitement et de chaînes de possession afin de garantir leur origine, leur conformité aux critères ESG et leurs propriétés distinctes. Les travaux sur l'identité des piles et la sélection des critères de déclaration seront coordonnés avec le GBA afin de contribuer aux normes mondiales sur la production durable et transparente de piles.

Fondée par le Forum économique mondial, la GBA travaille activement au développement d'une chaîne de valeur circulaire et responsable pour les batteries, qui est l'un des principaux moteurs pour atteindre l'objectif de 2°C de l'Accord de Paris dans les secteurs du transport et de l'énergie. Parmi ses membres figurent des fabricants, des régulateurs et des ONG de premier plan tels qu'Audi, BMW Group, Google, Groupe Renault, Honda Motors, l'Agence internationale de l'énergie, LG Chem, Microsoft, Mitsubishi Corp, Propulsion Québec, Saft, SK Innovation, le Programme des Nations unies pour l'environnement, Umicore, Volkswagen, Volvo Group.

« Le projet de traçabilité des minéraux dans la filière batterie est une initiative qui cadre parfaitement avec notre vision pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (« MCS ») du Québec. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la provenance des produits qu'ils acquièrent. Un programme de traçabilité fiable devient donc un gage de notre responsabilité dans la valorisation des MCS et un avantage stratégique pour être encore plus compétitif. Des ingrédients essentiels pour assurer de saines transitions énergétiques et technologiques », a déclaré le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien.

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a commenté : « La production de matériaux de graphite carboneutre est déjà au cœur de la stratégie d'affaires de Nouveau Monde pour favoriser le développement durable dans toute la chaîne de valeur des véhicules électriques et du stockage d'énergie. Maintenant, avec notre feuille de route pour la traçabilité et l'identité des batteries, nous nous positionnons comme les leaders occidentaux grâce à des solutions clés en main pour les fabricants. »

Le président du conseil d’administration de Nouveau Monde, Arne H. Frandsen, a ajouté : « La traçabilité et la responsabilité de la chaîne de production sont essentielles tant pour les consommateurs que pour les producteurs de batteries. Nous sommes fiers que Nouveau Monde continue à être le fer de lance de l'effort visant à être le fournisseur de choix responsable et durable des industries mondiales des batteries et des énergies renouvelables. »

Traçabilité pour un meilleur développement durable et l'accès aux marchés stratégiques

Le « Battery Passport » est appelé à devenir la norme dominante attestant de la conformité environnementale et sociale d'une batterie tout au long de sa chaîne de valeur. En contribuant à la définition de paramètres globaux de traçabilité des matériaux, Nouveau Monde prend une longueur d'avance dans l'adaptation de sa chaîne de transformation, de ses technologies et de ses mécanismes de divulgation pour répondre aux attentes du marché actuel.

Le graphite est à la base de toutes les batteries lithium-ion qui alimentent à la fois les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable. « D'ici 2030, les batteries pourraient permettre de réaliser 30 % des réductions requises des émissions de carbone dans les secteurs des transports et de l'électricité, de fournir à 600 millions de personnes un accès à l'électricité, en plus de créer 10 millions d'emplois sûrs et durables dans le monde. Pour réaliser ce potentiel, la chaîne de valeur des batteries devra être multipliée par 19 au cours de la prochaine décennie » (source : GBA, 2020).

Ces dernières années, des entreprises telles que Tesla et Volkswagen ont adopté des politiques d'approvisionnement et des systèmes d'audit responsables, signe évident que la pression en faveur d'une production durable s'accroît de la part des actionnaires, des consommateurs, des gouvernements ainsi que des groupes de défense environnementaux et sociaux. En conséquence, la Commission européenne est sur le point de présenter de nouvelles réglementations pour garantir que les batteries fabriquées ou importées en Europe répondent aux normes ESG les plus strictes.

Le programme de traçabilité de Nouveau Monde renforcera donc cet avantage concurrentiel et facilitera la commercialisation sur des marchés stratégiques, dans certains cas avec une prime pour ses matériaux de pointe, et contribuera également à positionner stratégiquement le Québec et le Canada comme une destination de choix pour bâtir une chaîne de valeur des piles vertes.

Ce projet affilié à la GBA met en commun les ressources et l'expertise du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, d'Investissement Québec, du CIRAIG, du Groupe OPTEL et de Propulsion Québec.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l’année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Médias

Directrice, Communications

450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, (i) l'impact positif de ce qui précède sur l'économie du projet, (ii) l'augmentation des marges grâce au processus de valeur ajoutée de NMG, et (iii) le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de Nouveau Monde, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. Nouveau Monde n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.