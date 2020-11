Fondsbørsmeddelelse nr. 164/2020

18. November 2020

Selskabsmeddelelse – Delårsrapport 3. kvartal 2020

Perioden i overskrifter

Omsætningen er steget med 8,6%, den primære drift er forbedret med 6,1%, og selskabet er næsten ikke påvirket af COVID-19.

Omsætningen andrager 133,5 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2020 mod 122,9 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2019 (8,6 %).

Købet af to kontorejendomme på havnen i Kiel bidrager til stigende omsætning og indtjening i perioden.

Resultat af primær drift udgør 83,2 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2020 mod 78,5 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2019. Det svarer til en stigning på 6,1%.

Resultat før skat og værdireguleringer udgør 61,9 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2020 mod 56,7 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2019. (9,2%).

Værdien af investeringsejendomme er samlet opskrevet med 114,3 mio. DKK, som følge af stigende huslejeindtægter på selskabets boligejendomme, og en reduktion i afkastprocenten fra 5% til 4,75% for selskabets boligejendomme i K/S Danske Immobilien.

Selskabets likvide råderum udgør pr. 30.09.2020 89,7 mio. DKK, hvoraf 71 mio. DKK er kontant indestående og 18,7 mio. DKK er uudnyttede kredittilsagn.

Selskabets LTV er på 47,65%. Langfristede lånetilsagn og rentesikringer betyder, at selskabets kapitalstruktur fortsat er solid.

Koncernens egenkapital udgør 1.324 mio. DKK pr. 30.9.2020.

Selskabet har besluttet at udvide investeringsområdet til Danmark med fokus på boligejendomme.

Forventninger til 2020

Selskabets forventninger til resultat af primær drift på 108-115 mio. DKK og resultat før værdireguleringer på 77-85 mio. DKK, som oplyst i halvårsregnskab fastholdes.

Der forventes et overskud før skat på ca. 190-200 mio. DKK. Yderligere opblussen af COVID-19 og værdireguleringer af investeringsejendomme ved årets udgang kan påvirke tallene.

Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2020 til 30. september 2020

Udvikling i % 1.-3Q 2019 RESULTATOPGØRELSE 2020 2019 1.-3Q 2020 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Beløb i 1.000 DKK Omsætning 133.536 122.937 8,6% Driftsomkostninger -37.122 -34.569 7,4% Bruttoresultat 96.415 88.368 9,1% Bruttomargin 72,2% 71,9% 0,4% Salgs-og adm.omkostninger -13.199 -9.903 33,3% Resultat af primær drift (EBIT) 83.216 78.465 6,1% (overskudsgrad primær drift) 62,3% 63,8% Finansielle poster netto -21.266 -21.754 -2,2% Resultat før skat og værdireguleringer 61.950 56.711 9,2% Værdireguleringer af investeringsejendomme 114.304 45.304 Resultat før skat 176.254 102.015 Andre nøgletal Aktiver i alt 3.148.922 2.589.614 Egenkapital 1.324.029 1.012.966 Soliditet 42,05% 39,1% LTV (realkredit/vurdering) 47,65% 50,8%

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

