Malmö, Sverige, 18 november 2020

Positiva resultat från Acarix-jämförelseanalys presenterades på den ledande hälsoekonomiska konferensen ISPOR

Acarix AB (publ) meddelade idag att bolagets analys av reell användning av CADScor®System, gjord i samarbete med kliniker i Tyskland och Österrike, presenteras som en poster på ISPOR, den ledande europeiska konferensen för hälsoekonomi och utfallsforskning, som hålls virtuellt den 16–19 november 2020.

Analysen jämför två patientgrupper. 1 030 patienter vilka erhållit ett CADScor® test på kliniker i Tyskland och Österrike ställs mot 1 501 patienter från DanNICAD-1-studien som gjorts i Danmark. Slutsatsen visar att ultrakänslig fonokardiografi i kliniska studier ter sig vara ett relevant diagnostiskt verktyg även i reell praxis. Analysen av patientdata från klinikerna i Tyskland och Österrike visar att varken patientdemografi eller testresultat skiljer sig nämnvärt från de studiebaserade resultaten från DanNICAD 1 och att verkliga data därmed kan användas för ytterligare ekonomisk modellering.

”Denna analys är viktig eftersom den visar att resultat från tidigare kontrollerade kliniska studier kan replikeras och överföras till daglig klinisk användning. Att bli antagen med en poster på den ansedda ISPOR-konferens betyder mycket och att få ett erkännande av CADScor® systems praktiska nytta i en reell kontext är naturligtvis mycket värdefullt i vår pågående kommersialisering process ”, säger Per Persson, vd för Acarix.

Postern, med titeln “Real world evidence versus quality of test study results in diagnostics for coronary heart disease” presenteras på Professional Society for Health Economics and Outcomes Research (ISPOR), virtuellt 16–19 november. Postern kommer också att publiceras i ISPOR:s officiella publikation Value in Health i december.

Länk: https://www.ispor.org/heor-resources/presentations-database/presentation/euro2020-3282/105341

För mer information, vänligen kontakta:

Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Om Acarix

Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är Certified Adviser för Acarix. För mer information besök www.acarix.com.

