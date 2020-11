FRANKFURT, Nov. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die meisten deutschen Unternehmen haben die Umstellung auf das Homeoffice im Zuge der COVID-19-Pandemie erfolgreich gemeistert und schnell Hardware beschafft, Anwendungen für die Zusammenarbeit bereitgestellt und die erforderlichen Internetbandbreiten ermöglicht, so eine heute veröffentlichte Studie der Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.



Laut der ISG Provider Lens™-Studie „Digital Workplace of the Future – Services & Solutions Report Germany 2020“ haben die meisten deutschen Unternehmen die Technologie- und Infrastrukturtransformation geschickt bewältigt, die für eine Ausweitung der Arbeit vom Homeoffice aus auf Tausende von Mitarbeiter erforderlich war. Für deutsche Unternehmen stellte dies eine besondere Herausforderung dar, weil sie Homeoffice-Arbeit bisher aufgrund von Sicherheitsbedenken, Einwänden seitens Gewerkschaften und wegen kultureller Gründe nur sehr zögerlich eingeführt hatten.

„Die Zahl der Menschen, die in Deutschland von zu Hause aus arbeiten, ist in den vergangenen Jahren kaum gestiegen. COVID-19 hat das geändert“, so Andrea Spiegelhoff, Partner bei ISG in DACH. „Unternehmen mussten schnell handeln, und die meisten haben sich der Herausforderung sehr erfolgreich gestellt.“

In ihren schnellen Reaktionen auf die Pandemie haben Unternehmen jedoch oft auf überhastete Lösungen gesetzt, was zu Sicherheitsbedenken und Kritik am Change Management geführt hat, so die Studie. Die bislang verwendeten Plattformen für das Identitäts- und Zugriffsmanagement waren nicht immer für die Authentifizierung von Mitarbeitern im Homeoffice ausgelegt. Zudem gab es Bedenken, dass Mitarbeiter den Kontakt zum Unternehmen verlieren könnten. Aktuell erwarten Unternehmen daher, dass Dienstleister sogenannte „Experience Level Agreements“ anbieten, die den Erfolg auf Basis der Mitarbeitererfahrungen messen.

Beratungshäuser im Bereich „Digital Workplace“ wurden laut ISG zu wichtigen Partnern der Unternehmen, da diese die Gesundheit, Produktivität und Sicherheit ihrer Mitarbeiter im Homeoffice gewährleisten wollen. Darüber hinaus sind Managed-Workplace-Lösungen durch die Umstellung zu wichtigen Tools für die Skalierung virtueller Meetings, die Sicherung von Internetverbindungen und für andere Anforderungen geworden. Helpdesk-Services spielen eine zentrale Rolle dabei, die Mitarbeitererfahrung im Homeoffice zu verbessern, während Datenanalytik bei der Umsetzung hilft, so die Studie.

Laut Studie setzen Unternehmen außerdem zunehmend auf Managed Mobility Services und Unified-Endpoint-Lösungen, um Mitarbeitern eine nahtlose Nutzererfahrung sowohl auf stationären als auch auf mobilen Geräten zu bieten. Unternehmen wünschen sich zudem eine mobile Integration von Backend-Systemen wie CRM und ERP, um die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern, sowie Endpoint-Sicherheitsfunktionen, um Bedrohungen und Schwachstellen zu bekämpfen.

Die Pandemie hat auch die Bereitstellung von Unified Communications und Collaboration vorangetrieben, wobei sich insbesondere cloudbasierte Lösungen durchsetzen, so ISG. Zunächst waren Unternehmen vor allem darum bemüht, ihre Kapazitäten für die Zusammenarbeit und für Meetings vom Homeoffice aus möglichst schnell hochzufahren. Jetzt sind Sicherheit und die Nutzererfahrungen der Anwender die zentralen Schwerpunkte.

Die Studie „ISG Provider Lens™ Digital Workplace of the Future – Services & Solutions Report Germany 2020“ bewertet die Leistungen von 67 Anbietern in fünf Marktsegmenten: „Digital Workplace Consulting Services“, „Managed Workplace Services“, „Managed Mobility Services“, „Unified Endpoint Management“ und „Unified Communication & Collaboration“.

Der Bericht nennt Atos in vier Marktsegmenten als „Leader“ sowie Cancom, Capgemini und Computacenter in jeweils dreien. Accenture, Deutsche Telekom, DXC Technology, Fujitsu, IBM und Microsoft werden in zwei Quadranten als „Leader“ bewertet. Alcatel-Lucent, AppSphere, Baramundi, Bechtle, Cisco, Damovo, HCL, Ivanti, Matrix42, NTT Data, TeamViewer, VMware, Vodafone und Wipro werden in jeweils einem Marktsegment als „Leader“ genannt.

Zudem werden Bechtle, Deutsche Telekom und Okta als „Rising Stars“ bezeichnet – nach ISG-Definition Unternehmen mit „vielversprechenden Portfolios“ und „hohem Zukunftspotenzial“.

Die Studie „ISG Provider Lens™ Digital Workplace of the Future – Services & Solutions Report Germany 2020“ ist für „ISG Insights“-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.



