November 18, 2020 05:08 ET

Datexim, concepteur du premier logiciel médical d’analyse d’images marqué CE IVD, utilisant l’intelligence artificielle contre le cancer du col de l’utérus, annonce l’ouverture de 5 à 8 postes les prochains mois pour étoffer ses équipes commerce, marketing et recherche et développement.

Créé en 2011, Datexim est spécialisé dans les solutions de cytologie digitale et d’aide au diagnostic en cytologie, notamment dans le dépistage du cancer du col de l’utérus. Basée à Caen, Datexim réunit à ce jour 16 collaborateurs et ses solutions sont déjà utilisées par de nombreux laboratoires en France et à l’étranger.

Au regard de l’innovation portée par son offre, Datexim souhaite renforcer ses équipes pour accélérer sa croissance en France et à l’international. En effet, l’entreprise a récemment connu un développement soutenu grâce à l’innovation de sa technologie qui change profondément le marché du dépistage du cancer du col de l’utérus. Pour recruter les meilleurs experts du marché, Datexim peut s’appuyer sur de solides bases et atouts : un positionnement unique sur un marché d’envergure, une startup soutenue par des investisseurs de renom, une croissance forte, des conditions de travail de premier plan pour les équipes sur le site principal de l’entreprise à Caen.

Présentation des profils recherchés :

Développeur front-end

Développeur back-end

Thèses CIFRE

Responsable marketing digital

Commercial

Cytotechnicien

Arnaud Renouf, Président de Datexim « Nous sommes heureux de pouvoir accélérer nos recrutements pour mener à bien notre projet et atteindre nos objectifs. Cette nouvelle campagne d’embauche fait notamment suite à notre dernière levée de fonds qui doit nous permettre d’étoffer notre offre et d’accélérer nos opérations commerciales. En rejoignant nos équipes, nos futurs talents pourront participer à un projet professionnel riche de sens et contribuer à lutter activement contre le cancer du col de l’utérus à l’échelle mondiale. »

Pour plus d’information et candidater chez Datexim, rendez-vous sur : https://datexim.ai/fr/a-propos/#contact