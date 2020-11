Les locomotives novatrices TRAXX permettent à CFL cargo d’opérer des trains de bout en bout entre l’Europe centrale et la France.



Une belle avancée pour le corridor de transport de marchandises est-ouest de l’Europe : l’autorisation couvre également la France, la Belgique et le Luxembourg.

Le fournisseur de solutions de mobilité Bombardier Transport a signé un contrat avec l’entreprise ferroviaire luxembourgeoise CFL cargo pour l’achat de dix locomotives novatrices BOMBARDIER TRAXX MS1.

Ces nouvelles locomotives représentent une avancée majeure pour l’avenir du transport ferroviaire de marchandises en Europe, car elles permettront un transport transfrontalier ininterrompu de l’Europe centrale vers la France. Les locomotives seront autorisées à circuler au Luxembourg, en Allemagne, en Pologne, en Autriche, en Belgique et en France. Ces dix nouvelles locomotives seront équipées de la technologie novatrice de moteur diesel « Last Mile », qui permet à la locomotive TRAXX de circuler dans les gares et les sites non électrifiés.

« Nous sommes très heureux d’être le premier opérateur ferroviaire à enrichir son offre de service avec une solution de transport ferroviaire optimisée sur le corridor est-ouest de l’Europe. Les nouvelles locomotives polycourant TRAXX permettront à nos trains de franchir les frontières aussi facilement qu’un camion, offrant ainsi à nos clients une solution de transport performante, qui contribuera à l’atteinte de l’objectif du pacte vert pour l’Europe qui est de 30 % du transport assuré par rail d’ici 2030 », a déclaré Laurence Zenner, directrice générale de CFL cargo.

« Avec notre client de lancement CFL, nous sommes fiers de proposer une solution innovante qui ouvre de nouvelles occasions d’affaires aux clients du transport ferroviaire. Notre locomotive TRAXX MS est la plus moderne d’Europe et nous sommes honorés de la voir choisie pour soutenir l’expansion du transport de marchandises dans le corridor est-ouest de l’Europe », a ajouté Peter Ammann, chef, Développement des affaires mondial, Locomotives, Bombardier Transport.

Bombardier a basé le développement de sa locomotive TRAXX 3 de prochaine génération sur les succès avérés des précédents membres de la famille TRAXX. À ce jour, plus de 2 000 de ces locomotives sont en service dans 20 pays, couvrant une distance combinée de 300 millions de kilomètres par an.

CFL cargo, qui opère déjà dans six pays d’Europe, est spécialisée dans le transport international et transfrontalier. Avec sa société sœur CFL multimodal, l’entreprise ferroviaire répond aux besoins des marchés du transport conventionnel et du transport intermodal en connectant de manière performante le Luxembourg aux principaux ports et centres économiques européens.

1 MS signifie « multi-system » (polycourant en français), un terme qui désigne une locomotive électrique compatible avec des systèmes d’électrification ferroviaire à courant alternatif et continu, caractéristique souvent requise pour le transport transfrontalier.

À propos de CFL cargo

CFL cargo, avec sa société sœur CFL multimodal, est un prestataire de services qui couvre l’entièreté de la chaîne logistique multimodale. Fort d’une présence européenne au travers de 12 sociétés implantées dans 6 pays, CFL cargo et CFL multimodal offrent une gamme de services en transport et logistique répondant aux besoins spécifiques de leurs clients : transport ferroviaire combiné et conventionnel, maintenance de wagons, transport route et affrètement, entreposage, services logistiques sur-mesure et agence en douane.

En tant qu’entreprise ferroviaire et avec le support de ses filiales en France, Allemagne, Danemark et Suède, CFL cargo dessert les axes ferroviaires majeurs en Europe. Plus d'informations disponibles sur www.cfl-mm.lu.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36,000 personnes.



À propos de Bombardier

Avec plus de 52 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

