- L'entreprise québécoise est bien placée pour fournir des solutions locales pour les projets de gaz naturel renouvelable et d'hydrogène au Québec -

MONTRÉAL, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) ("Xebec"), un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, se réjouit de l'importance accordée au développement du gaz naturel renouvelable et de l'hydrogène au Québec, suite au dévoilement du plan pour une économie verte du gouvernement du Québec, le 16 novembre 2020, et aux investissements majeurs annoncés dans ces secteurs.

L'objectif du Québec en matière de gaz naturel renouvelable est doublé pour atteindre 10 % en 2030

Dans le cadre du plan, un minimum de 10 % de gaz naturel renouvelable (GNR) dans le gazoduc est prévu d'ici 2030, soit un doublement de l'objectif précédent qui était fixé à 5 % d'ici 2025. À cela s'ajoute l'annonce d'un investissement de 213 millions de dollars dans le financement de projets de production et de distribution de gaz naturel renouvelable, ce qui constitue une indication importante de l'ampleur que prendra le marché québécois du GNR au cours des prochaines années.

Ces mesures s'ajoutent au soutien que le gouvernement a déjà annoncé, le 3 juillet 2020, dans le cadre de son plan de gestion des matières organiques, qui vise à recycler ou à récupérer 70 % des déchets organiques de la province d'ici 2030. À ce moment, la province avait prévu un financement de 1,2 milliard de dollars pour la construction de services de collecte et d'installations de traitement des matières organiques. Parallèlement, le financement du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) a été augmenté de 308 millions de dollars.

Xebec, dont le siège social et la principale usine de fabrication sont situés sur la rive-nord de Montréal, devrait bénéficier de ces possibilités de croissance au Québec.

Une technologie éprouvée à l'échelle mondiale et prête à servir les projets québécois

Xebec possède une expérience mondiale dans le déploiement de plus de 315 installations de purification de gaz naturel renouvelable et d'hydrogène. En s'appuyant sur plus de deux décennies de savoir-faire et de technologie brevetée, Xebec s'est distinguée de la concurrence en offrant une fiabilité et une productivité élevées, ce qui permet de réaliser des économies importantes en termes de dépenses d'investissement et de fonctionnement.

En outre, Xebec a récemment lancé le BGX Biostream™, une solution innovante, à petite échelle, évolutive, conteneurisée et automatisée pour le GNR. Destinée aux producteurs laitiers, la BGX Biostream™ est une solution idéale pour les projets de RNG dans les petites exploitations agricoles, car elle consomme moins d'énergie que la concurrence, ce qui permet d'accroître la rentabilité d'un projet.

L'hydrogène vert a un avenir prometteur au Québec

Grâce à la disponibilité d'importantes sources d'énergie renouvelable, le Québec a le potentiel d'être un acteur de premier plan dans le monde en matière de production d'hydrogène vert. Les indicateurs clairs prévus dans le plan gouvernemental favoriseront la poursuite de nos travaux de recherche et développement afin de finaliser des solutions locales dans ce secteur.

De plus, afin de promouvoir l'innovation, la province a également alloué un financement de 47,9 millions de dollars pour la recherche et le développement en matière d'hydrogène et de bioénergies (biodiesel, éthanol, GNR).

"Grâce à nos talents locaux, Xebec a développé des technologies de pointe en matière de production de gaz naturel renouvelable et d'hydrogène qui sont vendues dans le monde entier. Nous sommes très heureux de constater que le gouvernement a confiance dans le potentiel du GNR et de l'hydrogène vert au Québec. Notre forte présence dans la province nous permettra d'offrir une solution locale, fiable et économique aux organisations qui développeront des projets dans ces secteurs. Nous sommes prêts à relever le défi et à contribuer à la création d'emplois et à l'enrichissement de notre économie locale, tout en assurant la transition vers un avenir énergétique propre", a déclaré Kurt Sorschak, président du conseil, chef de la direction et président de Xebec Adsorption Inc.

Pour de plus amples renseignements :

Public Stratégies et Conseils pour XEBEC

Victor Henriquez, associé principal

victor@publicsc.com

+514-377-1102

Relations avec les investisseurs :

Xebec Adsorption Inc.

Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs

bchow@xebecinc.com

+450 979 8700 poste 5762

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implantée dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.xebecinc.com .

Avertissement

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective (ci-après dénommées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à des risques et à des incertitudes. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce à l’utilisation de termes comme « planifie », « cherche », « s’attend », « estime », « entend », « anticipe », « croit », « pourrait », « probablement », ou des variations de ces termes, ou encore des déclarations stipulant que certains événements, actions ou résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seront pris », « se produiront », « seront réalisés », ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives, notamment les déclarations concernant les futures dépenses d’investissements, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les performances économiques, l’endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives futures, mais aussi les attentes de la direction de Xebec à l’égard des informations relatives à l’entreprise ou au développement et à la croissance des activités de Xebec, impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient amener les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à des facteurs et des incertitudes sur le plan commercial et économique, mais aussi à d’autres facteurs qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement, notamment les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, comme, entre autres, le dernier rapport de gestion annuel ou bien la dernière notice annuelle, déposés sur le site Web SEDAR (www.sedar.com). Par ailleurs, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient survenir, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations ou informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs concernent, entre autres, la condition incertaine et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en conséquence de la pandémie de Covid-19, la capacité de Xebec de générer une croissance de revenus, la capacité de Xebec et du Fonds à identifier d’autres partenaires, la capacité du partenariat à mobiliser des investissements de capitaux supplémentaires, le développement du marché du gaz renouvelable au Canada, la capacité du partenariat à identifier des projets de gaz renouvelable intéressants dans lesquels investir, le prix des matières premières, la capacité de Xebec de respecter tous ses autres engagements et plans commerciaux, le nombre limité de clients de Xebec, la perte potentielle d’employés clés, la volatilité du cours des actions et d’autres facteurs. Bien que Xebec estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse. En effet, rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués, ni même qu’ils se produiront. Sauf si la loi applicable l’exige, Xebec n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective en cas de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.