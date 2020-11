OTTAWA, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des industries de l’automobile (AIA) du Canada a annoncé aujourd’hui son soutien à la campagne Your Car. Your Data. Your Choice.™, qui vient s’ajouter au mouvement déjà croissant visant à garantir l’accès des consommateurs aux données relatives aux véhicules, ainsi que le contrôle de ces données.



Your Car. Your Data. Your Choice.™ est une initiative de sensibilisation de l’Auto Care Association et de l’Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA) qui fait participer les propriétaires de véhicules, les décideurs politiques et d’autres parties prenantes aux questions liées aux données sur les véhicules, notamment à leur nature, à leur importance et à leurs implications au niveau du choix des consommateurs. Sans le contrôle des informations de diagnostic et de réparation générées par la télématique et transmises sans fil par les véhicules et sans l’accès direct à ces informations, les consommateurs pourraient être confrontés à des désagréments plus importants, des coûts plus élevés et moins d’options en matière de services de réparation et d’entretien.

« Le déploiement de cette campagne au Canada démontre le sentiment d’urgence et le soutien croissant de l’industrie indépendante de l’entretien automobile à lutter contre la restriction de l’accès aux données des véhicules et à leur contrôle », a déclaré Bill Hanvey, président et directeur général de l’Auto Care Association. « Nous sommes ravis d’accueillir nos amis de l’AIA Canada dans cette opération en plein essor et nous soutenons leurs efforts visant à garantir que les propriétaires de véhicules du Canada ont le droit de choisir qui répare leur véhicule. »

« L’AIA Canada est fière de se joindre à l’Auto Care Association et à l’Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA) dans cette campagne cruciale qui, nous l’espérons, permettra d’établir des liens avec les conducteurs canadiens de partout au pays », a déclaré Jean-François Champagne, président de l’AIA Canada. « Il s’agit d’un enjeu qui a des implications importantes pour l’industrie du marché secondaire dans le monde entier, et nous sommes enthousiastes à l’idée de nous joindre à la lutte pour la subsistance de notre industrie et en faveur d’un plus grand choix pour les consommateurs. »



Le soutien de l’AIA Canada contribuera à sensibiliser davantage aux problèmes de l’accès aux données des véhicules et à leur contrôle au Canada. Le matériel d’information hébergé sur le site Web de la campagne de l’AIA Canada contribuera à sensibiliser l’industrie et les consommateurs à l’accès aux données des véhicules et à leur contrôle. La campagne encouragera également l’industrie et les consommateurs à agir en signant une pétition qui demande au gouvernement du Canada de donner aux consommateurs le contrôle des données de leurs véhicules.

« Notre campagne a mobilisé tant de gens parce qu’une grande majorité de propriétaires de véhicules conviennent qu’ils devraient avoir le contrôle des données de leurs véhicules afin de pouvoir choisir où leurs véhicules sont réparés et entretenus et avec quelles pièces », a déclaré Paul McCarthy, président de l’AASA. « Nous souhaitons que les conducteurs canadiens se joignent à la grande mobilisation sur cet enjeu, qui reflète l’importance et la nature mondiale de ce besoin de protéger le choix des consommateurs et un marché concurrentiel pour l’entretien des véhicules. »

L’AIA Canada se joint à l’initiative déjà couronnée de succès de la campagne Your Car. Your Data. Your Choice.™ aux États-Unis, qui a obtenu près de 30 000 signatures pour sa pétition demandant au Congrès américain de garantir aux conducteurs le droit d’accéder directement aux données de leur véhicule et d’en avoir le contrôle. Au printemps dernier, Bill Hanvey a rédigé un article d ’ opinion publié dans le New York Times qui a contribué à attirer l’attention sur les problèmes importants liés à la collecte et à la propriété de données des véhicules modernes. Et ce mois-ci, le 3 novembre 2020, jour des élections aux États-Unis, s’est avéré être un grand jour pour l’industrie automobile. Les électeurs du Massachusetts ont massivement exprimé leur soutien aux urnes pour la Question 1, laquelle permettra de préserver leur droit en tant que propriétaires de véhicules d’avoir accès aux données relatives à la mécanique de leur véhicule et au contrôle de ces données nécessaires à l’entretien et à la réparation dans les établissements de leur choix.

L’AIA Canada représente plus de 4 000 établissements membres à travers le Canada afin de soutenir l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de service du marché secondaire de l’automobile. La valeur de l’industrie du marché secondaire de l’automobile au Canada est actuellement estimée à 32,2 milliards de dollars1 et le nombre de Canadiens employés en 2019 a atteint 491 800.

Pour plus d’informations sur la campagne Your Car. Your Data. Your Choice.™, visitez le site yourcaryourdata.org et pour vous impliquer au niveau du Canada, visitez le site www.vehicledataaccess.aiacanada.com .

Veuillez noter que le site Web n’est actuellement disponible qu’en anglais. Le site Web francophone sera disponible prochainement.

1 Étude des perspectives 2020 : Une industrie résiliente. (octobre 2020). AIA Canada. En raison des changements de méthodologie et de l’inclusion des secteurs de la carrosserie et de la mécanique à l’Étude des perspectives 2020, les estimations de revenus présentées ne peuvent être comparées à celles des Études des perspectives précédentes de l’AIA.

À propos de Your Car. Your Data. Your Choice.™ :

Your Car. Your Data. Your Choice.™ est une initiative de sensibilisation et de défense des intérêts de l’Auto Care Association et de l’Automotive Aftermarket Suppliers Association, créée pour sensibiliser le public aux données générées par les véhicules - ce qu’elles sont, pourquoi les consommateurs devraient être au courant de leur existence et leurs implications inattendues sur le choix des consommateurs.

À propos de l'AIA Canada

L'Association des industries de l'automobile (AIA) du Canada est l'association sectorielle nationale qui regroupe l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de services du marché secondaire de l'automobile. La mission de l'AIA consiste à promouvoir, à former et à représenter nos membres quant à tous les aspects touchant la croissance et la prospérité de l'industrie. Pour plus de renseignements, visitez www.aiacanada.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

