La nouvelle offre “Feedzai Solutions” soutiendra l'évolution du « digital-first » (consistant à mettre la technologie numérique au premier plan) pour les institutions financières de toutes tailles à l'aide d'un environnement exclusivement basé sur le cloud





Plus de 40 % des clients de Feedzai bénéficient déjà de solutions basées sur le cloud





Cette nouvelle offre double l'agilité de déploiement, l'efficacité opérationnelle, l'expertise sectorielle et l'accessibilité tout en offrant une expérience novatrice

SAN MATEO, Californie, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Feedzai a annoncé aujourd'hui sa nouvelle offre complète Feedzai Solutions pouvant évaluer les risques liés aux transactions monocanal et cross-canal en temps réel. Avec la faculté de création de modèles de machine learning prenant seulement quelques jours au lieu de plusieurs mois, et une bibliothèque complète de scénarios prêts à l'emploi, la nouvelle offre se présente comme une solution agile, facile à déployer et nécessitant peu de ressources pour les institutions financières de toutes tailles qui cherchent à mieux protéger leurs clients avec un délai de rentabilité plus rapide.

Feedzai aide les institutions financières à évoluer vers le « digital-first » en s'appuyant sur des composants technologiques solides permettant de soutenir l 'accélération numérique dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La scalabilité de la solution permet aux institutions financières d'améliorer le temps de mise sur le marché, tandis que l'approche basée sur le cloud offre une flexibilité accrue pour répondre aux attentes des clients. En outre, les capacités de détection de premier ordre et le scoring en temps réel aident les institutions financières à filtrer les nouvelles fraudes engendrées par la pandémie de COVID-19 et les anciens fraudeurs.

Les solutions basées sur le cloud ont toujours fait partie des propositions de déploiement de la Solution d’entreprise de Feedzai, avec de multiples déploiements dans toutes les régions.40 % des clients de Feedzai bénéficient déjà de solutions basées sur le cloud. Récemment, cette tendance s'est intensifiée avec plus de 70 % des clients de Feedzai - y compris des banques et fintechs mondialement reconnues - optant pour des déploiements cloud hébergés. Avec cette nouvelle offre, Feedzai tire parti de plusieurs années d'expérience dans l'exploitation de certains des plus grands projets de gestion des risques dans un environnement cloud, tout en offrant également un accès à une technologie de gestion des risques de pointe qui ne serait autrement disponible que pour les grandes institutions financières.

Une détection de premier ordre

En utilisant la technologie de premier ordre de Feedzai comme cadre, les institutions financières de toutes tailles peuvent désormais détecter plus efficacement la criminalité financière en bénéficiant des algorithmes de machine learning avancés et des capacités de profilage individualisé, tout en accédant à l'un des réseaux anti-fraude les plus complets au monde.

Augmentation de l'efficacité opérationnelle

Plutôt que de s'appuyer sur plusieurs outils pour chaque point de contact client, l'outil de prévention de la fraude tout-en-un de Feedzai garantit aux équipes de pouvoir gérer l'exposition au risque sur l'ensemble du parcours client. Un outil uniforme permet une maintenance, des mises à niveau, des intégrations de données et une orchestration simple.

Légèreté, simplicité de gestion, tangibilité du RSI

Feedzai fournit une solution prête à l'emploi, basée sur le cloud, qui peut fonctionner en quelques jours, et non en plusieurs mois, permettant aux clients de bénéficier des performances de modèles de machine learning finement ajustés dès le premier jour. Plutôt que de consacrer du temps essentiel et des ressources importantes à la phase de configuration, les équipes de gestion des risques sont désormais en mesure de réaliser un RSI tangible en peu de temps. Des API prédéfinies permettent une intégration simplifiée et la collecte des données nécessaires pour alimenter la stratégie de gestion du risque (Workflow) de la nouvelle solution. Les API sont conformes aux standards ISO8583 et ISO20022 permettant à Feedzai de se connecter facilement à l'écosystème d'une institution financière.

Une expérience centrée sur le client

Un vraie gestion multicanal de la collecte et du traitement analytique des données en temps-réel permet à la Solution de Feedzai de comprendre le parcours du client dans son ensemble.Les institutions financières bénéficient donc d’une visibilité sur l'ensemble du cycle de gestion des risques.





D'après Aite, « la scalabilité de l'offre de Feedzai visant à soutenir un volume élevé avec une faible latence, ainsi que la capacité de la plateforme à traiter une quantité énorme de données provenant de plusieurs sources, sont citées comme des forces clés par certains des cadres interrogés. » Selon les termes d'un directeur de banque, « Feedzai s'est construite à partir de rien en ayant la scalabilité et le big data à l'esprit, par rapport à d'autres qui essaient d'adapter la technologie existante pour intégrer ces éléments. »

Une conformité clé en main

Les modèles de machine learning, les configurations et les meilleures pratiques sont intégrées dans l’offre Feedzai et conformes aux réglementations de multiples directives juridiques. En outre, Feedzai surveille et explique le comportement global du système tout en offrant une autonomie totale - lors d’une enquête du régulateur - sur les profils et éléments créés et les raisons pour lesquelles des décisions ont été prises, améliorant ainsi la transparence et l'explicabilité des algorithmes.

Orchestration du cycle de vie complet des risques

La Solution Feedzai favorise l’orchestration des stratégies de Risque à travers des outils unifiés et un cadre de reporting qui facilite les gains opérationnels dans tous les secteurs d'activité, un défi particulièrement important pendant l'ère COVID où les équipes cherchent à surmonter les inefficacités. La nouvelle offre de Feedzai propose une stratégie de risque cohésive centrée sur la collecte d'informations de tous les points de vue afin de favoriser une seule décision unifiée. L'orchestration du Cycle de Vie Complet des Risques de Feedzai augmente également le scoring et la précision de la surveillance interne, permettant aux petites et moyennes équipes de découvrir et de mettre fin à la criminalité financière auparavant dissimulée.

« Feedzai sert désormais plus de 800 millions de clients dans 190 pays, mais nos aspirations ne s'arrêtent pas là. Nous sommes persuadés qu'en démocratisant la lutte contre la criminalité financière et en mettant l'IA à la disposition de diverses institutions financières qui n'y auraient pas accès autrement, nous permettons à la gestion des risques de devenir un terrain de jeu équitable », a déclaré Pedro Barata, vice-président senior des produits. « Les institutions financières de toutes tailles peuvent désormais compter sur une technologie de pointe facile à déployer pour relever leurs défis en matière de criminalité financière. »

La nouvelle offre de Feedzai combine la puissance de plusieurs systèmes en un seul, permettant aux petites équipes disposant de ressources limitées de gérer les risques et la criminalité financière plus efficacement. Au lieu de construire une plateforme interne ou de se connecter à plusieurs solutions complémentaires, dont le maintien nécessiterait une quantité importante d'investissements et de ressources, les institutions financières peuvent désormais s'appuyer sur un système entièrement orchestré et alimenté par une IA avancée pour fournir des services de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent tout en se conformant pleinement aux réglementations nationales et internationales.

“Feedzai Solutions” est désormais entièrement disponible dans toutes les géographies.

À propos de Feedzai

Feedzai est le leader du marché dans la lutte contre la criminalité financière avec l'IA. Nous codons l'avenir du commerce avec la plateforme de gestion des risques la plus avancée d'aujourd'hui, alimentée par les big data et le machine learning. Fondée et développée par des scientifiques des données et des ingénieurs en aérospatiale, Feedzai a une mission : rendre les opérations bancaires et commerciales sûres. Avec plus de 500 employés, Feedzai est considérée comme la meilleure de sa catégorie par Aite et comme l'une des sociétés d'IA les plus prospères par Forbes. Les banques, les transformateurs et les détaillants les plus importants au monde utilisent les produits de prévention de la fraude et de lutte contre le blanchiment d'argent de Feedzai afin de protéger des billions de dollars et de gérer les risques tout en améliorant l'expérience client.

Contact auprès de la presse - Feedzai

Igor Carvalho

Responsable des communications d'entreprise, Feedzai

igor.carvalho@feedzai.com