RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020-2021

Chiffre d’affaires de 254 M€, stable à périmètre et taux de change constants 1

Marge d’EBITDA 2 de l’Électronique 3 en légère hausse, à 30,4% du chiffre d’affaires, en ligne avec les objectifs donnés pour l’exercice 2020-2021

Très solides flux nets de trésorerie d’exploitation de l’Électronique à 102 M€

Objectifs 2020-2021 confirmés : chiffre d’affaires toujours attendu à un niveau stable à périmètre et taux de change constants 1 et marge d’EBITDA 2 de l’Électronique 3 autour de 30%

Investissements prévus en 2020-2021 revus en hausse, à environ 135 M€

Chiffre d’affaires 2021-2022 désormais attendu à plus de 900 M$, soit plus de 800 M€ sur la base d’un taux de change €/$ à 1,13.

Bernin (Grenoble), France, le 18 novembre 2020 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour ses résultats semestriels de l’exercice 2020-2021 (période close le 30 septembre 2020). Ces états financiers4 ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de la réunion tenue ce jour.

Paul Boudre, Directeur Général de Soitec, a déclaré : « Avec un chiffre d’affaires stable et une marge d’EBITDA juste au-dessus de 30% au cours du premier semestre, nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs pour l’année fiscale 2020-21. Dans le même temps, nous avons généré des cash flows significatifs, ce qui renforce encore notre solide situation financière et nous permet de continuer à investir dans nos installations industrielles pour soutenir notre croissance future.

La récente signature de deux contrats, l’un avec Qualcomm portant sur la fourniture de substrats POI destinés à leur nouvelle génération de filtres de radiofréquence, et l’autre avec GlobalFoundries concernant la fourniture de substrats RF-SOI pour leurs solutions les plus avancées dédiées aux modules frontaux de smartphones, prouve à quel point nous sommes de mieux en mieux positionnés pour tirer parti des opportunités créées par l’avènement du marché de la 5G.

Forts de l’adoption croissante de nos substrats innovants avancés et grâce à l’implication continue et sans faille de nos équipes dans le contexte du Covid-19, Soitec accélère le plan d’extension de ses capacités de production pour générer davantage de croissance lors de l’année fiscale 2021-22 et au-delà, » a ajouté Paul Boudre.

Chiffre d’affaires stable et marge d’EBITDA2 à un niveau soutenu

Compte de résultat consolidé (1ère partie)

(en millions d’euros) S1 2020-21 S1 2019-20 Évolution Chiffre d’affaires 254,4 258,5 -2% Marge brute 77,4 87,4 -11% En pourcentage du chiffre d’affaires 30,4% 33,8% Frais de Recherche & Développement (17,5) (16,0) +10% Frais généraux, administratifs et commerciaux (22,7) (20,2) +13% Résultat opérationnel courant 37,2 51,3 -28% En pourcentage du chiffre d’affaires 14,6% 19,9% EBITDA2 (activités poursuivies) 77,3 78,1 -1% En pourcentage du chiffre d’affaires 30,4% 30,2%

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre de l’exercice 2020-2021 a atteint 254,4 millions d’euros, en baisse de 1,6% par rapport au premier semestre 2019-2020. Cette baisse résulte d’un léger recul de 0,4% à périmètre et taux de change constants1, d’un effet de change négatif de -1,3% et d’un effet de périmètre de +0,1% lié à l’acquisition d’EpiGaN en mai 2019.

Les ventes de plaques de 150/200 mm ont atteint 138,4 millions d’euros, en croissance de 14%, soit une progression de 15% à taux de change constants. Elles représentent 57% du total des ventes de plaques. Cette augmentation reflète un mix produit plus favorable du fait de la croissance soutenue des ventes de plaques de RF-SOI en 200 mm dédiées aux applications de radiofréquence pour les smartphones, en partie compensée par une baisse des ventes de plaques de Power-SOI due aux difficultés rencontrées par le marché automobile dans le contexte du Covid-19. Conjuguées à la progression initiale des ventes de plaques de 150 mm POI (Piezoelectric-on-Insulator) pour filtres RF, les ventes de plaques de 150/200 mm ont également bénéficié d’une légère croissance des volumes.



ont atteint 138,4 millions d’euros, en croissance de 14%, soit une progression de 15% à taux de change constants. Elles représentent 57% du total des ventes de plaques. Cette augmentation reflète un mix produit plus favorable du fait de la croissance soutenue des ventes de plaques de RF-SOI en 200 mm dédiées aux applications de radiofréquence pour les smartphones, en partie compensée par une baisse des ventes de plaques de Power-SOI due aux difficultés rencontrées par le marché automobile dans le contexte du Covid-19. Conjuguées à la progression initiale des ventes de plaques de 150 mm POI (Piezoelectric-on-Insulator) pour filtres RF, les ventes de plaques de 150/200 mm ont également bénéficié d’une légère croissance des volumes. Les ventes de plaques de 300 mm se sont élevées à 105,1 millions d’euros, en baisse de 16%, soit un repli de 15% à taux de change constants. Ce recul des ventes résulte essentiellement d’une baisse des volumes. Les ventes de plaques de RF-SOI en 300 mm sont restées à un niveau élevé et continuent d’être portées par le marché toujours croissant de la 4G ainsi que par le déploiement des premières générations de smartphones 5G. Dans le même temps, les ventes de plaques de FD-SOI ont été significativement inférieures à l’an dernier malgré une forte activité de conception et de création de prototypes de puces, en particulier pour des applications destinées à la 5G, à l’edge-computing et à l’automobile. Les ventes des autres plaques de 300 mm (les Imager-SOI dédiés aux applications d’imagerie 3D pour smartphones et les Photonics-SOI pour les centres de données) ont été robustes.



se sont élevées à 105,1 millions d’euros, en baisse de 16%, soit un repli de 15% à taux de change constants. Ce recul des ventes résulte essentiellement d’une baisse des volumes. Les ventes de plaques de RF-SOI en 300 mm sont restées à un niveau élevé et continuent d’être portées par le marché toujours croissant de la 4G ainsi que par le déploiement des premières générations de smartphones 5G. Dans le même temps, les ventes de plaques de FD-SOI ont été significativement inférieures à l’an dernier malgré une forte activité de conception et de création de prototypes de puces, en particulier pour des applications destinées à la 5G, à l’edge-computing et à l’automobile. Les ventes des autres plaques de 300 mm (les Imager-SOI dédiés aux applications d’imagerie 3D pour smartphones et les Photonics-SOI pour les centres de données) ont été robustes. Les revenus de licences et autres revenus sont passés de 11,7 millions d’euros au premier semestre 2019-2020 à 10,8 millions d’euros au premier semestre 2020-2021, incluant 8,5 millions d’euros de revenus générés par Frec|n|sys, Dolphin Design et EpiGaN.

La marge brute a atteint 77,4 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2020-2021 contre 87,4 millions d’euros lors du premier semestre 2019-2020, reflétant un taux de marge brute en baisse, à 30,4% du chiffre d’affaires contre 33,8% du chiffre d’affaires au premier semestre 2019-2020. Cette baisse est essentiellement due à la hausse des charges d’amortissement ainsi qu’à la montée en charge de l’unité de Bernin III dédiée à la production de plaques de 150 mm, ces deux éléments étant en partie compensés par des prix d’achat du matériau brut moins élevés.

Le résultat opérationnel courant est passé de 51,3 millions d’euros, soit 19,9% du chiffre d’affaires, au premier semestre 2019-2020 à 37,2 millions d’euros, soit 14,6% du chiffre d’affaires, au premier semestre 2020-2021. Cette baisse est due au recul de la marge brute, mais elle est également la conséquence de l’augmentation des efforts de recherche et développement ainsi que de la hausse des effectifs en vue de soutenir la croissance à venir :

- Les charges nettes de R&D sont passées de 16,0 millions d’euros au premier semestre 2019-2020 à 17,5 millions d’euros au premier semestre 2020-2021. Cette augmentation est essentiellement due à une légère hausse des dépenses brutes de R&D, notamment des charges d’amortissement et des frais de personnel, mais également à des ventes de prototypes moins élevées, le tout étant en partie compensé par des subventions et des crédits d’impôts en légère progression.





- Les frais généraux, administratifs et commerciaux sont passés de 20,2 millions d’euros au premier semestre 2019-2020 à 22,7 millions d’euros lors du premier semestre 2020-2021, reflétant essentiellement une augmentation du montant total des rémunérations (hausse des effectifs et plan d’actionnariat salarié mis en place au cours des exercices précédents). Rapportés au chiffre d’affaires, ces frais généraux, administratifs et commerciaux ont légèrement progressé, passant de 7,8% au premier semestre 2019-2020 à 8,9% au premier semestre 2020-2021.

L’EBITDA2 des activités poursuivies (Électronique) s’est élevé à 77,3 millions d’euros. La marge d’EBITDA2 a légèrement progressé, atteignant 30,4% du chiffre d’affaires au premier semestre 2020-2021 contre 30,2% au premier semestre 2019-2020.

Les charges de dépréciation et d’amortissement sont passées de 19,4 millions d’euros au premier semestre 2019-2020 à 27,4 millions d’euros au premier semestre 2020-2021, cette hausse s’expliquant principalement par le niveau élevé d’investissements réalisés par le Groupe au cours des dernières années.

Compte de résultat consolidé (2ème partie)

(en millions d’euros) S1 2020-21 S1 2019-20 Évolution Résultat opérationnel courant 37,2 51,3 -28% Autres produits et charges opérationnels (0,0) 1,8 Résultat opérationnel 37,1 53,2 -30% Résultat financier net (10,2) (1,7) Impôt (4,8) (9,9) Résultat net des activités poursuivies 22,2 41,6 -47% Résultat net des activités abandonnées (0,0) (0,0) Résultat net 22,2 41,5 -47%

Le Groupe n’a enregistré aucune autre charge opérationnelle significative au cours du premier semestre de l’exercice 2020-2021 alors qu’il avait comptabilisé un gain de 1,8 million d’euros lié à la cession d’un site industriel au premier semestre 2019-2020. En conséquence, le résultat opérationnel a atteint 37,1 millions d’euros au premier semestre 2020-2021.

Le résultat financier net a atteint -10,2 millions d’euros au premier semestre 2020-2021 contre un résultat de -1,7 million d’euros lors de l’exercice 2019-2020. Les frais financiers, qui reflètent principalement la comptabilisation d’intérêts financiers non monétaires relatifs à l’obligation convertible à échéance 5 ans émise en juin 2018, ont été stables. Par ailleurs, le Groupe a enregistré une perte de change de 6,4 millions d’euros au premier semestre 2020-2021 contre un gain de change de 2,1 millions d’euros au premier semestre 2019-2020.

La charge d’impôt s’est élevée à 4,8 millions d’euros au premier semestre 2020-2021 contre une charge de 9,9 millions d’euros au premier semestre 2019-2020.

Le résultat net consolidé du premier semestre de l’exercice 2020-2021 s’établit ainsi à 22,2 millions d’euros, en baisse de 47% par rapport au résultat net de 41,5 millions d’euros réalisé au premier semestre 2019-2020.

Forte augmentation de la génération de cash-flow opérationnel

Flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) S1 2020-21 S1 2019-20 Activités poursuivies EBITDA2 77,3 78,1 Variation du besoin en fonds de roulement 31,2 (27,6) Impôts payés (6,3) (14,2) Flux net de trésorerie généré par les activités d’exploitation 102,3 36,3 Flux net de trésorerie utilisé par les opérations d’investissement (44,3) (75,5) Financements reçus des actionnaires 0,5 - Tirages de lignes de crédit, nouveaux emprunts et contrats de leasing, remboursements d’emprunts (y compris leasing) 45,5 (14,2) (Charges) / Produits financiers nets (0,5) (1,0) Flux net de trésorerie généré / (utilisé) par les opérations de financement 45,4 (15,3) Effet de la variation du cours des devises (2,9) (3,0) Variation nette de la trésorerie 100,5 (57,5) Activités abandonnées (0,2) (0,7) Variation nette de la trésorerie Groupe 100,3 (58,2) Flux net de trésorerie ajusté utilisé par les opérations d’investissement (1) (47,8) (82,6) Flux net de trésorerie ajusté généré par les opérations de financement (1) 48,9 (8,2)

(1) Le flux net de trésorerie ajusté utilisé par les opérations d’investissement inclut 3,5 millions d’euros au premier semestre 2020-2021 (7,1 millions d’euros au premier semestre 2019-2020) correspondant à des investissements financés par des opérations de location-financement (lease-back) et le flux net de trésorerie ajusté généré par les opérations de financement inclut le même montant de 3,5 millions d’euros (7,1 millions d’euros au premier semestre 2019-2020).

L’EBITDA2 des activités poursuivies (Électronique) a été quasiment stable (-1%) à 77,3 millions d’euros.

Le besoin en fonds de roulement des activités poursuivies a diminué de 31,2 millions d’euros au cours du premier semestre de l’exercice 2020-2021. Cette bonne performance est essentiellement le reflet d’une baisse de 60,0 millions d’euros des créances clients, partiellement compensée par une hausse de 24,2 millions d’euros des stocks constitués pour faire face à la croissance séquentielle des ventes attendue au second semestre, ainsi que par une baisse de 10,2 millions d’euros des autres passifs courants.

En conséquence, grâce au bon niveau de trésorerie généré par cette baisse du besoin en fonds de roulement, qui se compare à une sortie de trésorerie de 27,6 millions d’euros au premier semestre 2019-2020, mais aussi grâce à une baisse des impôts payés (6,3 millions d’euros au premier semestre 2020-2021 contre 14,2 millions d’euros au premier semestre 2019-2020), le flux net de trésorerie d’exploitation généré par les activités poursuivies a quasiment triplé, atteignant 102,3 millions d’euros au premier semestre 2020-2021 contre 36,3 millions d’euros générés au premier semestre 2019-2020.

Au cours du premier semestre de l’exercice 2020-2021, les dépenses nettes ajustées des activités d’investissement ont atteint 47,8 millions euros. Ces dépenses recouvrent essentiellement les investissements de capacité réalisés sur le site de Bernin, principalement liés à la montée en puissance de la ligne de production de plaques de POI, et sur celui de Singapour.

Le flux net de trésorerie ajusté généré par les opérations de financement lié aux activités poursuivies s’est élevé à 48,9 millions d’euros. Ce montant inclut principalement un premier tirage de 58,4 millions d’euros effectué sur la ligne de crédit à long terme de 200 millions d’euros accordée par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) dans le cadre du plan Nano 2022 pour soutenir à la fois le financement des programmes de R&D et celui d’investissements dans des infrastructures de première industrialisation en France. Il inclut également 3,5 millions d’euros de nouvelles opérations de location-financement. Par ailleurs, Soitec a procédé au remboursement de divers emprunts pour un montant de 16,2 millions d’euros.

Ainsi, après prise en compte d’un effet négatif de 2,9 millions d’euros lié aux variations des taux de change, le flux net de trésorerie généré par les activités poursuivies s’est élevé à 100,5 million d’euros au premier semestre 2020-2021.

Le flux net de trésorerie consommé par les activités abandonnées a atteint 0,2 million d’euros.

Au total, grâce au niveau élevé des flux de trésorerie d’exploitation et de financement générés et malgré le niveau soutenu d’investissements réalisés, la trésorerie de Soitec a augmenté d’un montant net de 100,3 millions d’euros au cours du premier semestre de l’exercice 2020-2021 pour atteindre 291,3 millions d’euros au 30 septembre 2020.

Une situation financière encore renforcée

Grâce à l’important niveau de trésorerie généré au cours du premier semestre 2020-2021, Soitec a conservé un bilan très solide.

Les fonds propres ont augmenté de 24,8 millions d’euros au cours du premier semestre 2020-2021 pour atteindre 576,5 millions d’euros, essentiellement grâce au résultat net généré au cours de la période.

L’endettement financier a augmenté, passant de 244,7 millions d’euros au 31 mars 2020 à 296,5 millions d’euros au 30 septembre 2020. Cette hausse résulte essentiellement du premier tirage sur le prêt à long-terme accordé par la Banque des Territoires.

L’endettement net5 a été significativement réduit, passant de 53,7 millions d’euros au 31 mars 2020 à 5,2 millions d’euros au 30 septembre 2020.

Principal événement du premier semestre 2010-2021

Accord commercial avec Qualcomm Technologies portant sur les substrats POI pour filtres RF 4G et 5G

Après plusieurs années de collaboration avec Qualcomm Technologies, Soitec a annoncé le 7 juillet 2020 la signature d’un accord commercial portant sur l’approvisionnement de Qualcomm en substrats POI pour sa nouvelle génération de filtres de radiofréquence destinés aux modules d’émission-réception des smartphones.

Événements post clôture

Succès de l’émission de 325 millions d’euros d’obligations convertibles à 5 ans ne portant pas d’intérêt

Le 1er octobre 2020, Soitec a émis avec succès 325 millions d’euros d’obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes à échéance 5 ans (OCEANE 2025) ne portant pas d’intérêt. Les obligations ont été émises à leur valeur nominale, celle-ci ayant été fixée à 174,34 euros par obligation, faisant ressortir une prime de 45,0% par rapport au cours de référence de l’action Soitec. Le produit net de l’émission donnera à Soitec de la flexibilité additionnelle tant du point de vue opérationnel que stratégique et permettra de financer de potentielles opportunités de croissance.

Signature d’un contrat avec GlobalFoundries portant sur la fourniture de plaques de RF-SOI pour solutions de radiofréquence destinées à la 5G

Le 5 novembre 2020, Soitec a annoncé un accord pluri-annuel stratégique avec GlobalFoundries portant sur la fourniture de plaques de RF-SOI destinées à accompagner la demande croissante pour la solution RF-SOI la plus avancée de GlobalFoundries, appelée 8SW. Basée sur les plaques de RF-SOI en 300 mm de Soitec, la solution RF-SOI 8SW est une plateforme de pointe dédiée aux applications de radiofréquence des modules frontaux intégrant des commutateurs et amplificateurs à faible bruit (LNA) optimisés pour fournir la meilleure combinaison de performance, efficacité énergétique et intégration numérique requise par les concepteurs et les fournisseurs actuels et futurs de smartphones 4G LTE et sub-6 GHz 5G.

Acquisition de 20% supplémentaires du capital de Dolphin Design

Le 13 novembre 2020, Soitec a acquis auprès de son partenaire MBDA une part supplémentaire de 20% du capital de Dolphin Design, portant sa participation dans Dolphin Desing à 80%. MBDA continue de contrôler les 20% restants. Soitec rappelle que Dolphin Design est déjà consolidée par intégration globale dans ses comptes.

Plan d'actions gratuites

En reconnaissance des efforts de tous pour atteindre les objectifs et continuer de servir les clients en dépit des contraintes créées par la crise sanitaire au cours des derniers mois, le Conseil d’Administration a décidé, lors de sa réunion tenue ce jour, d’attribuer à titre exceptionnel à l’ensemble des salariés du Groupe un plan d’actions gratuites correspondant à une dilution maximale de 0,43% du capital, avec des critères de performance assis sur des objectifs de revenu, d’EBITDA et de retour aux actionnaires (TSR – Total Shareholder Return) fixés pour l’année fiscale 2022-2023.

Ce plan est à mettre en perspective d’une attribution gratuite d’actions, décidée au cours de la même réunion du Conseil d’Administration, concernant 22 dirigeants et soumise aux mêmes conditions de performance. Cette attribution correspond à une dilution maximale de 0,18% du capital, dont 0,04% pour le Directeur Général.

Perspectives

Soitec confirme attendre pour l’exercice 2020-2021 un chiffre d’affaires stable à périmètre et taux de change constants1 ainsi qu’une marge2 d’EBITDA de l’Electronique3 autour de 30%

Soitec anticipe désormais que les investissements des activités poursuivies atteindront environ 135 millions d’euros au cours de l’exercice 2020-2021, contre un montant précédemment communiqué d’au moins 100 millions d’euros. Cette augmentation reflète une accélération des investissements de capacité dédiés aux produits POI.

De plus, Soitec s’attend désormais à ce que son chiffre d’affaires de l’exercice 2021-2022 atteigne plus de 900 millions de dollars, soit plus de 800 millions d’euros sur la base d’un taux de change €/$ de 1,13.

# # #

La conférence téléphonique analystes et investisseurs dédiée aux résultats du premier semestre 2020-2021 se tiendra en anglais le 19 novembre à 8h00 du matin (heure de Paris)

Une retransmission en direct de la conférence téléphonique sera accessible à l’adresse suivante : https://channel.royalcast.com/webcast/soitec/20201119_1/

La présentation sera disponible sur le site Internet de Soitec à 8h00 (heure de Paris).

L’accès en différé à l’événement sera possible à la même adresse : https://channel.royalcast.com/webcast/soitec/20201119_1/ ou directement à partir du site Internet de Soitec.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020-2021 sera publié le 21 janvier 2021, après bourse.

# # #





Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la «Société») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 de la Société, qui inclut notamment le Rapport Financier annuel 2019-2020. Le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »). Il est disponible en versions française et anglaise sur le site internet de la Société (www.soitec.com, section « Entreprise – Investisseurs – Rapports financiers »).

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2.2 du Document d’Enregistrement Universel 2019-2020.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ne pas se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un des risques décrits au chapitre 2.2 du Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 300 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Relations investisseurs :



Steve Babureck

+33 6 16 38 56 27

+65 9231 9735

steve.babureck@soitec.com











Contacts médias:







Isabelle Laurent

+33 1 53 32 61 51 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron

+33 1 53 32 61 27

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909

# # #

Les tableaux de comptes consolidés joints en annexe incluent :

Le compte de résultat consolidé du premier semestre 2020-2021

Le bilan consolidé au 30 septembre 2020

Le tableau de flux de trésorerie consolidé du premier semestre 2020-2021





États financiers consolidés du premier semestre de l’exercice 2020-2021

Soitec rappelle que le recentrage sur l’activité Électronique décidé en janvier 2015 était quasiment achevé au 31 mars 2016. En conséquence, les produits et charges résiduels liés aux activités Énergie solaire et aux Autres activités sont comptabilisés pour la premier semestre de l’exercice 2020-2021 en « Résultat net des activités abandonnées », sous la ligne « Résultat opérationnel ». Ainsi, jusqu’à la ligne « Résultat net après impôt des activités poursuivies », le compte de résultat consolidé de la Société reflète exclusivement l’activité Électronique et les charges des fonctions corporate de la Société. Ceci était déjà le cas pour les comptes du premier semestre 2019-2020.

Compte de résultat consolidé

S1 2020-21 S1 2019-20 (en millions d’euros) (clos le

30 sept. 2020) (clos le

30 sept. 2019) Ventes 254,4 258,5 Coût des ventes (176,9) (171,0) Marge brute 77,4 87,4 Frais commerciaux et de marketing (5,5) (4,9) Frais de recherche et de développement (17,5) (16,0) Frais généraux et administratifs (17,3) (15,3) Résultat opérationnel courant 37,2 51,3 Autres produits / (charges) opérationnels (0,0) 1,8 Résultat opérationnel 37,1 53,2 Produits financiers 0,1 2,3 Charges financières (10,2) (4,0) Résultat financier (10,2) (1,7) Résultat avant impôt 27,0 51,5 Impôt (4,8) (9,9) Résultat net des activités poursuivies 22,2 41,6 Résultat net des activités abandonnées (0,0) (0,0) Résultat net de l’ensemble consolidé 22,2 41,5 Intérêts minoritaires - - Résultat net, part du Groupe 22,2 41,5

Bilan consolidé au 30 septembre 2020

Actifs 30 sept. 2020 31 mars 2020 (en millions d’euros) Actifs non courants : Immobilisations incorporelles 91,6 87,5 Immobilisations corporelles 323,6 297,2 Actifs financiers non courants 15,0 14,4 Autres actifs non courants 15,1 9,0 Actifs d’impôts différés 37,1 37,2 Total des actifs non courants 482,4 445,2 Actifs courants : Stocks 144,0 123,3 Clients et comptes rattachés 112,2 167,4 Autres actifs courants 60,6 73,9 Actifs financiers courants 8,8 0,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 291,3 191,0 Total des actifs courants 617,0 556,0 Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées - - Total de l’actif 1 099,3 1 001,2





Capitaux propres et passif 30 sept. 2020 31 mars 2020 (en millions d’euros) Capitaux propres : Capital social 66,6 66,6 Primes liées au capital 82,4 82,4 Réserves et report à nouveau 427,0 395,4 Autres réserves 0,5 7,4 Capitaux propres 576,5 551,7 Total des capitaux propres

de l’ensemble consolidé 576,5 551,7 Passifs non courants : Dettes financières à long terme 253,6 192,5 Provisions et autres passifs non courants 43,8 40,5 Total des passifs non courants 297,4 233,0 Passifs courants : Dettes financières à court terme 42,9 52,2 Fournisseurs 69,5 76,3 Provisions et autres passifs courants 112,9 88,0 Total des passifs courants 225,4 216,5 Passifs des activités abandonnées - - Total du passif 1 099,3 1 001,2

Tableau de flux de trésorerie consolidé

S1 2020-21 S1 2019-20 (en millions d’euros) (clos le

30 sept. 2020) (clos le

30 sept. 2019) Résultat net de l’ensemble consolidé 22,2 41,5 dont activités poursuivies 22,2 41,6 Dépréciation et dotation aux amortissements 27,4 19,4 Reprises de dépréciations pour perte de valeur sur immobilisations et amortissements accélérés - - Dotations aux provisions nettes 2,1 (1,4) Dotations aux provisions pour retraites 0,6 (0,1) Résultat sur cessions d’actifs 0,7 (1,6) Impôts (crédit) / charge 4,8 9,9 Résultat financier 10,2 1,7 Paiements fondés sur les actions 9,4 7,9 Autres - 0,7 Eléments non monétaires liés aux activités abandonnées (0,1) (0,4) EBITDA2 77,1 77,6 dont activités poursuivies 77,3 78,1 Augmentation / (diminution) de trésorerie sur : Stocks (24,2) (47,2) Clients et comptes rattachés 59,5 20,9 Autres créances 5,5 2,8 Fournisseurs et comptes rattachés 0,6 11,7 Autres dettes (10,2) (15,8) Impôts payés (6,3) (14,2) Variation du BFR et impôts payés des activités abandonnées (0,0) (0,3) Variation du BFR et impôts payés 25,0 (42,2) dont activités poursuivies 24,9 (41,8) Flux de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 102,1 35,5 dont activités poursuivies 102,3 36,3





S1 2020-21 S1 2019-20 (en millions d’euros) (clos le

30 sept. 2020) (clos le

30 sept. 2019) Flux de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 102,1 35,5 dont activités poursuivies 102,3 36,3 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (8,9) (12,3) Acquisitions d’immobilisations corporelles (36,2) (38,9) Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles - 1,9 Acquisition de filiale, nette de la trésorerie acquise (1,0) (25,5) (Acquisitions) et cessions d’actifs financiers 1,7 (0,7) Flux d’(investissement) et désinvestissement des activités abandonnées - - Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (44,3) (75,5) dont activités poursuivies (44,3) (75,5) Sommes reçues des actionnaires : augmentation de capital 0,5 - Tirages de lignes de crédit, nouveaux emprunts et contrats de leasing 61,7 1,2 Remboursement d’emprunts (y compris contrats de leasing) (16,3) (15,5) Intérêts financiers reçus 0,1 0,2 Intérêts financiers versés (0,6) (1,2) Flux de financement des activités abandonnées (0,0) 0,0 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 45,4 (15,2) dont activités poursuivies 45,4 (15,3) Effet de la variation des cours des devises (2,9) (3,0) Variation de la trésorerie nette 100,3 (58,2) dont activités poursuivies 100,5 (57,5) Trésorerie à l’ouverture 191,0 175,3 Trésorerie à la clôture 291,3 117,1 Flux net de trésorerie ajusté utilisé par les opérations d’investissement (1) (47,8) (82,6) Flux net de trésorerie ajusté généré par les opérations de financement (1) 48,9 (8,2)

(1) Le flux net de trésorerie ajusté utilisé par les opérations d’investissement inclut 3,5 millions d’euros au premier semestre 2020-2021 (7,1 millions d’euros au premier semestre 2019-2020) correspondant à des investissements financés par des opérations de location-financement (lease-back) et le flux net de trésorerie ajusté généré par les opérations de financement inclut le même montant de 3,5 millions d’euros (7,1 millions d’euros au premier semestre 2019-2020).





1 Evolution à taux de change constants et périmètre comparable ; les effets de périmètre sont liés à l’acquisition d’EpiGaN N.V. en mai 2019, qui a été renommée Soitec Belgium N.V. en juillet 2020 ; ses revenus sont comptabilisés dans le poste Licences et autres revenus.

2 L’EBITDA représente le résultat opérationnel courant avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés aux paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l’actif courant et des provisions pour risques et charges et sans inclure de résultat sur cessions d’actifs. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS. Il est utilisé pour mesurer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier.

3 La marge d’EBITDA de l’Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.

4 Les comptes consolidés semestriels ont été revus par les auditeurs.

5 L’endettement net représente la dette financière minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie.







Pièce jointe