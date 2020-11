Le Sorento 2021 peut être précommandé dès maintenant et arrivera dans les concessions en décembre

L’échelle des prix se situe entre 33 995 $ et 47 495 $ (PDSF)

Le Sorento propose deux tout nouveaux groupes motopropulseurs, incluant un moteur à turbocompresseur de 2,5 litres générant une puissance de 281 chevaux et un couple de 311 lb-pi

Une nouvelle version X-Line à traction intégrale a été ajoutée, avec une hauteur de conduite accrue, des jantes en alliage gris foncé brillant de 20 pouces, une galerie de toit pontée, et des détails extérieurs exclusifs

Des sièges capitaines à la 2e rangée sont disponibles pour la première fois sur le Sorento qui inclut également les derniers systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite de Kia



TORONTO, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 4e génération du tout nouveau Kia Sorento 2021 arrive. Compris dans une échelle de de prix entre 33 995 $ et 47 495 $, le véhicule le plus connu et le mieux vendu de Kia au Canada sera disponible chez les concessionnaires en décembre.

Depuis son arrivée sur le marché en 2002, le Sorento est devenu progressivement plus puissant, plus attrayant, mieux conçu et plus perfectionné avec chaque nouvelle génération. Le modèle 2021 définit de nouvelles normes en matière d’excellence et d’innovation dans le segment des VUS compacts.

« Nous avons vraiment hâte de faire découvrir cette évolution phénoménale aux conducteurs, » affirme M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « Tout comme c’est le cas de notre Telluride primé, le tout nouveau Sorento entièrement redessiné est vraiment dans une classe au-dessus. »

Un Sorento pour tous

Les clients auront le choix entre six versions du Sorento 2021 : LX+, LX Premium, la toute première X-Line, EX, EX+ et SX. Toutes seront dotées d’une traction intégrale, de 3 rangées de sièges et de l’un des deux groupes motopropulseurs disponibles. La X-Line, une toute nouvelle version, sera la première dotée de l’impressionnant moteur turbo de 2,5 L et arborera une apparence distinctive, avec ses jantes de 20 pouces et son intérieur doté de deux sièges capitaines à la 2e rangée.

Le PDSF sera compris entre 33 995 $ et 47 495 $.

LX+ : 33 995 $

LX Premium : 36 495 $

X-Line : 39 495 $

EX : 40 995 $

EX+ : 43 995 $

SX : 47 495 $

Tout nouveau et dynamique, à l’intérieur comme à l’extérieur

L’extérieur du Sorento 2021 est caractérisé par des lignes modernes et nettes, accentuées par des détails à la fine pointe de la technologie. Ce design contribue à sublimer l’expérience du Sorento qui devient bien plus qu’un simple VUS. L’évolution esthétique et dynamique de Kia prend forme dans les détails suivants :

Le célèbre « museau de tigre » de Kia modernisé, arborant des détails soulignant les « yeux » et la calandre large et fine empiétant sur les phares et le capot.



Le rebord du capot se prolongeant latéralement pour venir s’intégrer à la ligne d’épaule arrière, ce qui allonge et élargit visuellement l’ensemble.



Les phares avant à DEL de série et l’éclairage avant à DEL en option incluant les feux de jour et les modules séparés pour les phares avant et les feux de jour conférant un look avant-gardiste.



La ligne latérale prononcée accentuant le profil sportif et musclé.



Les phares arrière à DEL séparés à la vertical



Les quatre choix de jantes en alliage, de 17 à 20 pouces, les plus larges jamais incluses sur un Sorento



La modernité sophistiquée et imposante de l’extérieur se poursuit vers l’intérieur entièrement repensé. Suivant le principe conducteur de « l’audace raffinée », les designers de l’intérieur ont inclus dans l’habitacle des matières inattendues qui donnent un effet saisissant. Par exemple :

Des touches en satin brillant



Des garnitures optionnelles en métal texturées ou en similibois



Un choix de sellerie en cuir ouatinée sur les modèles dotés de la sellerie en cuir optionnelle



Bâti sur une fondation solide

Le Sorento 2021 est bâti sur la toute nouvelle plateforme « N3 » 3e génération, une plateforme plus légère et plus résistante que les précédentes. Elle propose notamment :

Un empattement accru de 35 mm (1,37 po) augmentant l’espace intérieur et ajoutant un espace supplémentaire de 93 mm au niveau des jambes pour les passagers de la 2e rangée, par rapport au modèle précédent



Un poids de carrosserie brut réduit de 5,6 % et un poids global réduit de 3,1 %



Une résistance moyenne à la torsion accrue de 4 % par rapport au Sorento précédent



Une dynamique de conduite améliorée, avec une amélioration de l’accélération, un raffinement de la tenue de route et de la maniabilité et une réduction du bruit et des vibrations



Le pouvoir de choisir

Le Sorento 2021 offre le choix entre deux moteurs, tous deux associés avec une traction intégrale de série, le deuxième ajoutant les modes Terrain :

Un moteur GDI à 4 cylindres de 2,5 litres

Boîte automatique à 8 vitesses

Puissance de 191 chevaux et couple de 182 lb-pi

Traction intégrale utilisant la vectorisation du couple et un différentiel central bloquant pour envoyer une puissance supplémentaire aux roues sur les surfaces glissantes

Consommation combinée (ville et autoroute) estimée à 9,7 L/100 km, une amélioration de 4,9 % sur le moteur de 2,4 L du modèle 2020 (qui consommait 10,2 L/100 km)



Un moteur GDI à 4 cylindres et turbocompresseur de 2,5 litres

Transmission automatique à double embrayage à huile à 8 vitesses, exclusive dans ce segment, permettant de changer les vitesses très rapidement sans interrompre la répartition du couple

Puissance de 281 chevaux et couple de 311 lb-pi

Consommation combinée (ville et autoroute) estimée à 9,9 L/100 km, une amélioration de 10,8 % sur le moteur de 3,3 L du modèle 2020 (qui consommait 11,1 L/100 km)

Capacité de remorquage accrue de 800 lb (passant de 2 000 lb à 2 800 lb) sur les modèles LX et capacité de remorquage de 3 500 lb pour les modèles X-Line, EX et SX.





Parlons technique

Comme c’est le cas pour tous les véhicules Kia, le nouveau Sorento est équipé d’une liste impressionnante de technologies perfectionnées :

Parmi les options, vous trouverez : Un tableau de bord entièrement numérique de 12,3 po (une première sur le Sorento et sur un VUS de Kia Canada), Un écran panoramique utilisant quatre caméras pour donner une vue à 360° du véhicule, et un moniteur des angles morts qui affichent en temps réel une vidéo des voies latérales au tableau de bord lorsque le conducteur actionne ses clignotants





Jusqu’à 8 ports USB (selon la version)



Écran de 8 pouces ou écran couleur tactile haute résolution de 10,25 po en option



Écran séparable



Télématiques Intelligence UVO offrant de nombreuses caractéristiques de véhicules connectés, notamment :

Le guidage connecté : Il s’agit d’un dispositif de calcul du trajet sur le cloud UVO, qui calcule le trajet optimal et adapte les trajets aux préférences de l’utilisateur à l’aide de cartes en temps réel, de données passées sur la circulation et de l’IA.

La météo connectée7 : Offre des informations sur le temps en Amérique du Nord

Les notifications perfectionnées :

La notification de moteur au ralenti et d’extinction automatique du moteur avisent le conducteur, par le biais de l’application UVO, que le moteur tourne au ralenti. Après un délai prédéfini, le moteur est éteint automatiquement.

L’Alerte de présence d’occupant à l’arrière envoie des alertes par le biais de l’application Intelligence UVO si un mouvement est détecté à l’intérieur du véhicule.

La fonction SOS et Assistance routière essaiera automatiquement d’appeler le 911 à l’aide d’un modem UVO intégré si les coussins gonflables se déploient. Dans les situations non urgentes, vous pouvez également l’utiliser pour indiquer l’emplacement du véhicule aux services d’assistance routière.

Deux nouvelles fonctionnalités sont également disponibles avec Intelligence UVO, pour la première fois sur une Kia :

Le dispositif sur demande « Trouver ma voiture avec l’écran panoramique7 » prend des photos de ce qui entoure le véhicule, à l’aide des caméras, et les envoie par le biais de l’application Intelligence UVO de Kia

Le Guide de destination définitive fournit des indications au conducteur pour qu’il puisse parcourir la distance restante à pied, s’il se gare entre 100 mètres et 2 kilomètres de la destination prévue





Le Sorento 4e génération est dotée des systèmes d’assistance à la conduite (ADAS) les plus perfectionnés de Kia. Il ajoute en effet :

L’assistance d’évitement de collision frontale (FCA) dans les carrefours (FCA-JT) en option : Ce dispositif aide le conducteur à freiner pour tenter d’éviter une collision ou d’en réduire la gravité dans certaines situations, alors que le conducteur s’apprête à tourner à gauche dans un carrefour et qu’un véhicule s’approche en sens inverse.



Le régulateur de vitesse intelligent à navigateur avec détection des virages (NSCC-C) en option : Le système de navigation communique avec le régulateur de vitesse pour réduire la vitesse du véhicule à l’approche de virages.



L’alerte de départ du véhicule devant (LVDA) : Elle émet une alerte sonore et affiche un avertissement au tableau de bord si le véhicule devant commence à avancer, après avoir été à l’arrêt.



L’assistance de conduite sur autoroute (HDA) en option : Le système de navigation communique les limites de vitesses sur les autoroutes fédérales et, dans certaines circonstances, adapte automatiquement la vitesse du véhicule à la limite de vitesse, tout en maintenant une distance sécuritaire avec le véhicule devant.



Le nouveau système d’évitement de collision dans les angles morts lors d’une sortie parallèle en option : À l’aide du radar situé sur les coins arrière du pare-chocs, le véhicule détecte les risques de collision avec un véhicule arrivant parallèlement lors d’une sortie de stationnement. Le dispositif enclenche les freins en cas d’urgence et avertit le conducteur à l’aide d’une alerte visuelle et sonore.



L’alerte de collision frontale (FCW) de série : Conçu pour détecter le véhicule devant dans certaines situations, ce dispositif calcule la distance séparant les deux véhicules et la vitesse de rapprochement, alertant le conducteur s’il y a un risque de collision frontale.



L’assistance d’évitement de collision frontale (FCA) de série : Renforçant l’efficacité de la FCW, la FCA aide le conducteur lors du freinage, afin d’éviter la collision ou d’en réduire la gravité si un véhicule ou un objet est détecté à l’avant.



L’assistance d’évitement de collision frontale avec un piéton (FCA-piétons) de série : Renforçant l’efficacité de la FCW, la FCA-piétons détecte les véhicules, les objets et les piétons devant.



L’assistance d’évitement de collision frontale avec un cycliste (FCA-cyclistes) en option : Renforçant l’efficacité de la FCW, la FCA-cyclistes détecte les véhicules, les objets, les piétons et les cyclistes devant.



L’alerte de perte d’attention du conducteur (DAW) de série : Ce dispositif détecte la déconcentration pendant la conduite et émet une alerte sonore/visuelle pour avertir le conducteur.



L’assistance de suivi de voie (LFA) de série : Ce dispositif détecte les marquages au sol et agit sur le volant pour aider à garder le véhicule au milieu de la voie.



L’assistance d’évitement de collision dans les angles morts (BCA) en option : Dans certaines situations, ce dispositif détecte les véhicules se trouvant sur la voie d’à côté. Si un véhicule est détecté dans l’angle mort, le système actionne, dans certains cas, les freins des roues externes pour que le conducteur puisse regagner sa voie plus facilement.



L’assistance d’évitement de collision transversale arrière (RCCA) en option : Ce dispositif contribue à détecter la plupart des voitures arrivant par la gauche ou par la droite, lorsque vous êtes en marche arrière. Si un véhicule est détecté, le système alerte le conducteur et, au besoin, freine le véhicule.



L’avertissement de distance de stationnement en marche arrière (PDW-R) en option : Il détecte certains objets derrière le véhicule et émet une alerte sonore si un obstacle est détecté. L’avertisseur sonne de plus en plus vite au fur et à mesure que le véhicule s’approche de l’objet détecté.



L’assistance d’évitement de collision pendant le stationnement (PCA-R) en option : Grâce à la caméra de recul et aux capteurs à ultrasons arrière, la PCA-R détecte la plupart des piétons ou des obstacles à proximité lorsque le véhicule recule. Le cas échéant, il alerte le conducteur à l’aide d’un carillon sonore et freine le véhicule pour éviter la collision.



L’assistance de sortie sécuritaire (SEA) en option : Ce dispositif peut alerter le conducteur ou le passager qui ont ouvert une portière de ne pas sortir, si un véhicule approchant a été détecté. Dans ce cas, une alerte sonore retentit. Le dispositif peut également intervenir en verrouillant les portières arrière si le véhicule est équipé d’un système de verrouillage de sécurité pour les enfants.



Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez consulter https://www.kia.ca/sorento2021

