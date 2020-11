VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui sa production du premier trimestre et ses résultats financiers pour les trois mois clos au 30 septembre 2020. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) (consultez le site www.sedar.com pour voir l'ensemble des résultats financiers).



Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a déclaré : « L'exercice 2021 a débuté avec un nouveau défi du fait de la pandémie de COVID-19 remontant à l'exercice 2020. La Société a pleinement repris sa production au premier trimestre, après huit semaines d'interdiction d'exploitation minière à Selinsing durant cette période. Toutefois, la mise à niveau du site aurifère de Selinsing reste en attente de financement.

« Dans le même temps, le cours de l'or a grimpé pour atteindre un niveau record et le secteur de l'extraction aurifère a été très actif en Australie-Occidentale. Les producteurs d'exploitations aurifères y ont bénéficié de marges de production élevées et les investissements dans ce sens affluent dans la région. La Société continue de s'efforcer d'accéder à des financements, en surveillant le marché de très près et en cherchant à céder son portefeuille de métaux de base afin de se concentrer sur les actifs aurifères primaires, ainsi que sur les nouvelles opportunités de développement à même d'accroître la valeur du marché dans l'intérêt de ses actionnaires ».

Faits marquants du premier trimestre :

3 504 onces (« oz ») d'or produits (T1 2020 : 4 852 oz) avec 3 100 oz d'or vendus pour un chiffre d'affaires brut de 5,92 millions USD (T1 2020 : 4 323 oz d'or vendus pour un chiffre d'affaires de 6,34 millions USD) ; marge brute de 3,06 millions USD (T1 2020 : 2,65 millions USD) ;

Prix de vente réalisé moyen par once, hors ventes d'or prépayées, de 1 909 USD/oz (T1 2020 : 1 475 USD/oz) ;

Coût au comptant par once de 923 USD/oz (T1 2020 : 855 USD/oz) ; coût total de maintien par once (« CTMO ») de 1 055 USD/oz (T1 2020 : 1 158 USD/oz) ;

Le forage de contrôle de teneur réalisé à Peranggih après les résultats positifs de l'essai minier a identifié 58 662 tonnes à 0,93 g/t d'or ;

La production a repris à Selinsing après la levée de l'interdiction d'exploitation minière de huit semaines en vigueur le trimestre dernier durant la pandémie de COVID-19.

La conclusion d'un accord entre Tuckanarra JV et Odyssey après ce trimestre ouvre des perspectives de développement d'activité dans la région de WA.

Principaux résultats financiers et production du premier trimestre

Three months ended September 30, 2020 2019 Production Ore mined (t) 81,576 46,797 Ore processed (t) 166,432 234,030 Average mill feed grade (g/t) 0.98 0.99 Processing recovery rate (%) 64% 71% Gold recovery (oz) 3,343 5,327 Gold production (1) (oz) 3,504 4,852 Gold sold (oz) 3,100 4,323 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ Revenue 5,919 6,343 Gross margin from mining operations 3,059 2,646 Income before other items 1,943 745 Net income 138 208 Cash flows provided from operations 747 1,212 Working capital 18,482 23,288 Earnings per share - basic and diluted (US$/share) 0.00 0.00





Three months ended September 30, 2020 2019 Other US$/oz US$/oz Average realized gold price per ounce sold (2) 1,909 1,475 Cash cost per ounce (3) Mining 274 178 Processing 481 538 Royalties 163 121 Operations, net of silver recovery 5 18 Total cash cost per ounce 923 855 All-in sustaining costs per ounce (4) By-product silver recovery 1 1 Operation expenses 9 - Corporate expenses 9 15 Accretion of asset retirement obligation 11 11 Exploration and evaluation expenditures 13 49 Sustaining capital expenditures 89 227 Total all-in sustaining costs per ounce 1,055 1,158

(1) Lingots d'or bons pour livraison selon la London Bullion Market Association (« LBMA »), net de doré en transit et ajustement de raffinage.

(2) Monument a réalisé un coût de 1 909 USD/oz pour le trimestre achevé au 30 septembre 2020.

(3) Le coût au comptant total comprend les coûts de production, notamment d'exploitation minière, de traitement, d'entretien des installations de gestion des résidus et d'administration des camps, les redevances et les coûts d'exploitation tels que les frais de stockage, d'arrêt temporaire de la production minière, de développement communautaire et de propriété, déduction faite des crédits de sous-produits. Le coût au comptant exclut l'amortissement, la déplétion, les dépenses de désactualisation, les coûts de production en suspens, les dépenses en capital, les dépenses d'exploration et les dépenses d'administration d'entreprise. Les lecteurs sont invités à se reporter à la section 14 : « Mesures de performances non conformes aux normes IFRS ».

Le coût total de maintien par once inclut les coûts totaux au comptant et ajoute les dépenses de maintien du capital, les dépenses administratives d'entreprise pour la mine d'or Selinsing, y compris la rémunération en actions, les coûts d'exploration et d'évaluation, ainsi que la désactualisation des obligations de mise hors service des actifs. Certaines autres dépenses en espèces, y compris les paiements fiscaux et les coûts d'acquisition, ne sont pas incluses. Les lecteurs sont invités à se reporter à la section 14 : « Mesures de performances non conformes aux normes IFRS ».

Analyse de la production au T1 2021

Production d'or de 3 504 oz, en baisse de 28 % par rapport à 4 852 oz au 1er trimestre 2020. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des taux d'exploitation minière et de l'alimentation de l'usine et au minerai de sulfure plus lixiviable avec une récupération plus faible par rapport au 1er trimestre 2020.

Le minerai traité a diminué pour atteindre 166 442 t par rapport aux 234 030 t du 1er trimestre 2020. La diminution de l'alimentation de l'usine est principalement attribuable à une diminution du minerai d'oxyde de très faible teneur stocké, ainsi qu'à la pénurie d'explosifs qui résulte en une baisse du minerai d'oxyde en cours d'extraction et de traitement. La teneur moyenne de l'alimentation de l'usine, à 0,98 g/t, est comparable au taux de 0,99 g/t relevé au 1er trimestre 2020. La baisse du taux de récupération du traitement, à 64 % contre 71 % au T1 2020, est principalement attribuable à la baisse des récupérations obtenues à partir du traitement du minerai sulfuré lixiviable.

Le coût en espèces par once a augmenté de 8 % pour atteindre 923 USD/oz contre 855 USD/oz au 1er trimestre 2020. L'augmentation est principalement attribuable à des réactifs supplémentaires, au temps de traitement et à l'énergie nécessaire à la lixiviation des matériaux sulfurés.

Les stocks de minerai ont diminué, principalement en raison de l'impact négatif de la baisse du taux d'extraction au cours de l'année précédente, qui n'a pas encore été compensée. Certaines installations minières ont été mises à contribution pour fournir des matériaux empruntés aux déchets miniers en vue du développement des résidus. Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19 et la pénurie d'approvisionnement en explosifs, la Société a consacré ses efforts à l'amélioration de l'équilibre des stocks.

Analyse financière du premier trimestre 2021

Les ventes d'or ont généré un chiffre d'affaires de 5,92 millions USD durant la période, contre 6,34 millions USD au 1er trimestre 2020. Le chiffre d'affaires des ventes d'or a été dérivé de la vente de 3 100 oz (T1 2020 : 4 323 oz) d'or à un prix réalisé moyen de 1 909 USD par once (T1 2020 : 1 475 USD par once) et la livraison de zéro oz (T1 2020 : 723 oz) pour remplir les obligations prépayées d'or à un prix d'or London Fix PM moyen de zéro USD par once (T1 2020 : 1 429 oz).

Les coûts de production totaux ont reculé de 23 % pour atteindre 2,86 millions USD, contre 3,70 millions USD au premier trimestre 2020. La baisse des coûts de production reflète la baisse de la quantité d'or vendu, compensée par des coûts d'extraction et de traitement plus élevés par rapport au 1er trimestre 2020.

La marge brute pour la période considérée s'élève à 3,06 millions USD avant les dépenses d'exploitation ainsi que l'amortissement et la désactualisation hors trésorerie. Cette évolution marque une hausse de 16 % par rapport au niveau de 2,65 millions USD relevé au 1er trimestre 2020. L'augmentation de la marge brute est attribuable à une hausse du prix moyen réalisé de l'or, mais a été compensée par la baisse du volume de ventes d'or et par des coûts d'extraction et de traitement plus élevés.

Le bénéfice net pour la période s'élève à 0,14 million USD, soit zéro USD par action, comparativement au bénéfice net de 0,21 million USD, soit zéro USD par action au 1er trimestre 2020. La variation négative est causée par des pertes de change et des dépenses fiscales plus élevées, compensées par des recettes en hausse issues des opérations minières et de moindres frais généraux internes.

Au 30 septembre 2020, le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 13,94 millions USD, soit une augmentation de 3,81 millions USD par rapport au solde de 10,13 millions USD détenu au 30 juin 2020. Au 30 septembre 2020, la Société disposait d'un fonds de roulement en solde positif de 18,48 millions USD, comparable à celui du 30 juin 2020, à 18,79 millions USD.

Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement pour la période s'élève à 3,07 millions USD (T1 2020 : consacré à des activités d'investissement de 3,07 millions USD). Cette somme est représentée à concurrence de 0,39 million USD investis dans Selinsing pour des réductions, le développement de projets de sulfures et la modernisation d'installations de stockage de résidus (T1 2020 : 1,26 million USD), 0,26 million et 0,03 million USD respectivement investis dans des projets d'exploration et d'évaluation à Murchison et des projets d'exploration et d'évaluation à Mengapur (T1 2020 : 0,27 million et 0,04 million USD respectivement), le total étant compensé par la réception de 3,75 millions USD (T1 2020 : néant) concernant un dépôt remboursable au titre de la diligence raisonnable d'une transaction potentielle.

Développement

Mine d'or Selinsing

Pour le premier trimestre, les travaux de développement de projets incluent la recherche et le développement (« R&D ») du traitement aurifère, l'étude d'extraction souterraine, la réduction des développements/extractions en ISR et les travaux d'essai pour l'évaluation de l'extraction d'oxydes à Peranggih.

Le plan du projet de sulfures aurifères est en cours de perfectionnement en vue de générer le retour le plus favorable possible. L'équipe achats évalue les intrants du projet, en visant à réduire le délai d'achèvement pour les éléments présentant un long délai, tels que les aciers inoxydables destinés aux applications BIOX®, la fourniture d'une alimentation HT, des agitateurs BIOX®, des cellules de flottation et des épaississeurs.

Les travaux de R&D concernent l'amélioration des performances de traitement des sulfures par le biais d'un projet d'usine de traitement, la maximisation des récupérations des sulfures lixiviables en transition et du minerai oxydé en provenance de Selinsing Deep, Buffalo Reef et Felda, ainsi que la mise à l'essai de concentrés aurifères tiers visant à augmenter la teneur en production.

La construction visant à élargir l'installation ISR à concurrence de 535,5 LMR s'est poursuivie tout au long du trimestre, afin de répondre aux exigences de production de l'exercice fiscal 2021. L'étape finale du projet d'élévation de l'ISR à 540 LMR s'est poursuivie pour la capacité de production aurifère de sulfure.

Le programme de forage GC de phase 1 à Peranggih a été achevé au cours du 1er trimestre 2021 avec 1 466 mètres forés supplémentaires, ce qui porte la profondeur totale à 5 002 mètres. Le programme de forage a permis d'identifier un total de 58 662 tonnes à 0,93 g/t d'or qui vient s'ajouter à l'inventaire minier. Le GC délimité indique une hausse de 54,2 % de la teneur en onces, une teneur en or 63 % plus élevée et une réduction de 5,2 % du tonnage de matériaux aurifères à extraire par rapport aux résultats d'essai initiaux relevés lors du programme de forage GC en 2017 dans la même zone. Un autre programme de forage GC a été planifié, comprenant 5 000 m de ciblage de minéralisation à faible profondeur et 2 000 m alloués à la poursuite des explorations à partir du point de forage inférieur précédent.

Suite au nouveau contrôle de la teneur, l'essai minier de Peranggih a repris à la fin du mois de septembre 2020. L'élargissement et la correction de gradient progressive de la route reliant Peranggih aux stocks de Pantos ont été entrepris afin de renforcer l'efficacité d'acheminement des matériaux. Le défrichage du terrain, ainsi que la stérilisation des déchets, l'entreposage de la couche arable et l'aménagement du bassin d'envasement, ont été effectués de manière à faciliter les travaux miniers en cours sur le site.

Transactions

Au cours du trimestre, la Société a passé en revue son portefeuille aurifère et sa stratégie de développement de Murchison, et décidé de mettre fin au projet aurifère Tuckanarra, ce qui lui a permis de progresser plus rapidement et de se concentrer sur ses principaux projets aurifères hautement prometteurs à Burnakura et Gabanintha, en rapprochant ces derniers de la production par le biais de l'infrastructure existante.

Depuis la fin du premier trimestre, un accord de coentreprise a été conclu en octobre 2020 avec Odyssey, en vertu duquel ODY détiendra 80 % de la participation dans Tuckanarra. Monument détiendra 20 % d'intérêts de porteur non rémunérés jusqu'à l'exploitation minière, en prenant en considération un total de 5 millions AUD de paiements en espèces et une redevance de 1 % sur les intérêts partagés d'Odyssey. Au terme de la transaction, ODY détiendra des tènements couvrant 25 km de filon d'une formation de fer rubané (« FFR ») hautement fertile et de roches vertes ayant une vaste histoire en termes d'exploitation aurifère. Le minerai produit sera traité préférentiellement par l'usine de Burnakura, sous réserve des conditions commerciales. L'équipe d'Odyssey fait partie d'Apollo Group à Perth et possède une longue et fructueuse histoire d'exploration et de développement d'actifs miniers dans le monde entier. Apollo Group a collectivement financé plus d'un milliard de dollars de projets miniers. L'établissement d'une alliance avec Odyssey, qui détient d'autres projets aurifères à teneur élevée, offrira davantage d'opportunités d'avancement pour le projet aurifère de Murchison.

Progrès des explorations

Malaisie

À Selinsing, les activités exploratoires menées durant le trimestre concernent le forage de contrôle de teneur à Peranggih et l'évaluation géologique des puits 4, 5 et 6 de Selinsing.

Concernant Peranggih, le forage de contrôle de teneur s'est poursuivi afin de détailler les données géologiques et les résultats d'essais par le biais d'un forage à maillage plus serré (5 x 5 m) à une profondeur de cible maximale de 10 m. Cette méthode s'est révélée efficace pour déterminer la minéralisation superficielle, comme l'avait démontré une précédente campagne menée à Peranggih Central, d'où la décision de poursuivre l'exploration à Peranggih et dans la zone avoisinante. En outre, la zone couverte par le forage GC pourrait être exploitée immédiatement, conformément à la pratique actuellement en vigueur à Peranggih Central.

Un programme de forage d'exploration sur les puits 5 et 6 a été passé en revue, ainsi que la proposition de réalisation de trous de forage supplémentaires en vue d'étudier l'extension méridionale de la minéralisation au puits 4. Ce programme devrait être mené dans le courant du 2e trimestre 2021, avec pour principal objectif de délimiter les extensions de ressources qui pourraient être minées en tant qu'alimentation immédiate pour l'usine CIL actuelle.

Australie occidentale

L'exploration a essentiellement consisté à fixer des objectifs régionaux pour le projet Murchison et à lancer des examens détaillés des dépôts qui seront inclus dans la durée de vie actualisée du plan minier. Les cibles régionales ont été générées à partir de tous les ensembles de données disponibles, y compris les données de forage, géophysiques, géochimiques et géologiques, ainsi que les cibles d'exploration précédemment définies.

En prévision de l'actualisation de la durée de vie planifiée des mines, les données disponibles sont examinées en détail pour chaque dépôt en vue de recenser les risques et de mettre au point les plans de remédiation correspondants. Divers aspects, dont les sondages d'orifice, la gravité spécifique et les surfaces exposées aux intempéries, ainsi que les modèles géologiques, structurels et de minéralisation, ont été évalués. Les travaux d'affinement et de mise à niveau des bases de données historiques et de compilation des SIG ont été poursuivis afin d'améliorer l'efficacité.

Burnakura : 30 cibles d'exploration régionales au total ont été identifiées dans le cadre du projet de Burnakura. Les cibles d'exploration à fort potentiel identifiées comprennent des cibles vierges sans échantillonnage de premier passage connu présentant une portée d'exposition potentielle de plus de 3 km, ainsi que des friches industrielles parallèles et adjacentes à des dépôts connus, tels que la New Alliance ou le groupe de dépôts NOA. Au moins six gisements de Burnakura sont inclus dans le plan minier à long terme, donc cinq renferment des ressources classifiées classées comme ressources indiquées ou présumées en vertu des normes NI43-101.

Gabanintha :

30 cibles d'exploration régionales au total ont été identifiées dans le cadre du projet de Gabanintha. Des cibles à fort potentiel ont été identifiées au nord et au sud de Tumblegum South, ainsi que parallèlement à la direction sud du puits de Kavanagh et au nord de la région de Golden Hope. Le manque généralisé de données d'échantillonnage au premier passage pour le projet de Gabanintha offre l'opportunité de découvrir de nouveaux dépôts substantiels. Les portions de l'inventaire des ressources incluses dans le plan de vie minière ont été examinées. Elles consistent principalement en une minéralisation autour des zones existantes du puits dont Yagahong, Canterbury et Terrells.

Tuckanarra :

30 cibles d'exploration régionales au total ont été identifiées dans le cadre du projet de Tuckanarra. Les cibles sont concentrées sur les FFR magnétiques sous-exploités dans la direction de l'exploration, qui proviennent d'occurrences aurifères connues.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait progresser plusieurs projets d'exploration et de développement, notamment le projet de cuivre-fer de Mengapur, dans l'État de Pahang en Malaisie, et les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et Tuckanarra dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 205 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ».

