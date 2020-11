BOSTON, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aite Group a le plaisir d’annoncer le nom des lauréats des Impact Innovation Awards 2020 dans la catégorie de la gestion de trésorerie et des paiements. Ces prix viennent récompenser les accomplissements innovants des institutions financières qui tirent parti des nouvelles technologies pour établir des normes plus élevées. Ces prix seront remis aux lauréats lors d’une cérémonie virtuelle organisée dans le cadre du troisième Innovation in Cash Management & Payments Forum annuel d’Aite Group, qui se tiendra les 10 et 11 décembre 2020.



Pour la troisième fois, ce programme de récompenses distinguera les institutions financières innovantes qui introduisent de nouveaux produits, de nouvelles capacités ou des niveaux inédits d'automatisation et d’efficacité qui rapprochent leur secteur un peu plus encore de la banque de nouvelle génération. Quelle que soit leur taille, elles sont les institutions financières que d’autres suivront. Voici les lauréats dans chacune des six catégories :

Expérience client : U.S. Bank

Capacités des canaux numériques : Citi

Gestion des canaux numériques / de la trésorerie et mise en œuvre des paiements : Bank of the West BNP Paribas

Efficacité opérationnelle : Ecobank

Développement de nouveaux produits : PNC Bank

IA / Analytique avancée : Royal Bank of Canada (Banque Royale du Canada)

Les lauréats et les finalistes ont été sélectionnés en fonction des critères suivants, qui ont été pris en compte lors de la notation de chaque participation :

Niveau d’innovation et avantage concurrentiel

Besoins du marché

Impact sur l’expérience client

Impact sur l’efficacité opérationnelle du client

Niveau de nouvelles opportunités de revenus

Impact sur la fidélisation des clients / la conquête de nouveaux clients

Niveau d’évolutivité sur l'ensemble de la clientèle

Feuille de route future

« Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de reconnaître et de célébrer l’innovation dans le secteur des paiements et de la gestion de trésorerie », a déclaré Christine Barry, directrice de recherche chez Aite Group. « Cette année a été particulièrement difficile, car les banques ont été contraintes de réfléchir de manière innovante afin de faire face à une urgence accrue en matière de capacités et d’expériences numériques améliorées, d’atteindre des niveaux plus élevés d'automatisation et d’efficacité, et d’impliquer les clients en les informant toujours mieux. »

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury de huit personnes, composé de trois analystes d’Aite Group et de cinq juges externes. L’identification d'un lauréat ou d’un finaliste d’un prix Aite Group ne constitue pas une approbation par Aite Group ni aucun fournisseur, produit ou service que ce soit.

Inscrivez-vous pour participer

Pour en savoir plus sur l'édition 2020 de l'Innovation in Cash Management & Payments Forum, et pour vous inscrire afin de participer à ce forum, veuillez vous rendre sur le site https://aitegroup.swoogo.com/ICMPForum2020/, contacter Lori Spendley au 617.398.5055, ou nous envoyer un e-mail à l'adresse events@aitegroup.com.

Opportunités de parrainage

L’édition 2020 de l'Innovation in Cash Management & Payments Forum est fière d’annoncer que Q2 est premier partenaire de l'événement, et qu’Alacriti, Billtrust, Bottomline Technologies, Citi, DadeSystems, Finacle, Finastra, FIS, Fiserv, Intellect Design, Kyriba et Volante sont partenaires de platine de l'événement. Pour plus d’informations sur les opportunités de parrainage, veuillez contacter Gerald Clemente au 617.338.6027 ou à l'adresse events@aitegroup.com.

À propos de l’Innovation in Cash Management & Payments Forum d'Aite Group

Les analystes d’Aite Group ainsi que les intervenants du secteur partageront les informations et analyses les plus récentes des tendances en matière de gestion de trésorerie et de paiements lors de l’Aite Group Innovation in Cash Management & Payments Forum, qui se tiendra virtuellement les 10 et 11 décembre 2020. Vous trouverez toutes les informations actualisées concernant l’événement sur Twitter en utilisant #ICMP_Forum.

À propos d’Aite Group :

Aite Group est une société mondiale de conseil et de recherche offrant des conseils exhaustifs et exploitables sur les questions commerciales, technologiques et réglementaires et leur impact sur le secteur des services financiers. Grâce à notre expertise des services bancaires, des paiements, de la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, des assurances, de la gestion de patrimoine, de la cybersécurité et des marchés de capitaux, nous guidons les institutions financières, les fournisseurs de technologie et les cabinets de conseil du monde entier. Nous collaborons avec nos clients, leur révélant leurs points faibles et leur fournissant les informations permettant d’améliorer l’intelligence et la solidité de leurs activités. N’hésitez pas à consulter notre site Web et à entrer en contact avec nous sur Twitter et LinkedIn.

