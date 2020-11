IRVINE, Californie, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), fournisseur mondial de logiciels en tant que service (SaaS), de services d'ingénierie et de matériel intelligent pour l'Internet des Objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM), a annoncé aujourd'hui que son équipe d'ingénierie soutenait Youbiquo , un développeur italien d'appareils électroniques portatifs et destinés à l'IdO, en vue de l'élaboration des Talens Holo de Youbiquo , des lunettes intelligentes de réalité augmentée . En ayant recours au Micro System on Module ( µSOM ) Open-Q 626 de Lantronix basé sur le processeur Qualcomm® APQ8053-Pro on Chip (SoC), Youbiquo a pu démarrer la conception et lancer rapidement un appareil mondialement certifié sur le marché. Consultez l'étude de cas ici .



« Grâce à la technologie micro-SOM Open-Q 626 de Lantronix, nous avons pu créer les lunettes intelligentes de réalité augmentée Talens Holo qui permettent aux techniciens d'améliorer la vitesse et la qualité du travail effectué sur les machines complexes », a déclaré Pietro Carratu, PDG de Youbiquo. « Le micro SOM de Lantronix a permis de lancer la conception, et nous a permis de mettre rapidement les lunettes intelligentes sur le marché en tant que solution réelle. »

Le défi : créer des lunettes intelligentes de réalité augmentée, fonctionnelles et confortables

Pour être vraiment efficaces, les lunettes intelligentes à réalité augmentée doivent être légères et apporter à la fois la tâche et l'ordinateur du technicien dans le champ de vision tout en permettant une communication à distance.

Les obsacles à surmonter étaient les suivants :

Incorporer des capteurs, une caméra et un microphone dans les lunettes

Les lier à la puissance de traitement requise sur l'appareil

Activer la connectivité sans fil pour la communication à distance

Sécuriser le démarrage, la communication sans fil et les mises à jour

Les livrer rapidement afin d'améliorer le temps de développement et de commercialisation



La solution : le module μSOM Open-Q 626 de Lantronix

Pour créer les lunettes intelligentes à réalité augmentée Talens Holo, les concepteurs de Youbiquo ont choisi le module μSOM Open-Q 626 de Lantronix, qui est intégré au processeur Qualcomm® APQ8053-Pro SoC de Qualcomm® Technologies Inc. (QTI). Le résultat a été un équilibre idéal entre puissance de traitement avancée, dissipation de la chaleur, connectivité sans fil et efficacité énergétique dans un format compact et léger pour la conception des lunettes intelligentes. Ses solutions logicielles intégrées incluent le rendu 3D, la vision informatique et le traitement du langage naturel.

Résultats : les lunettes intelligentes améliorent la vitesse et la qualité du travail complexe

En se basant sur le module Lantronix μSOM Open-Q 626, l'équipe d'ingénierie de Lantronix a aidé les développeurs de Youbiquo à démarrer la conception et à rapidement commercialiser ses lunettes intelligentes Talens Holo. Ces lunettes intelligentes donnent aux utilisateurs la possibilité d'utiliser l'authentification par empreinte digitale pour se connecter en toute sécurité, prendre facilement des photos et enregistrer des données dans des bases de données distantes, accéder à une documentation importante dans leurs champs de vision et mener des vidéoconférences à distance.

Parmi les avantages de cette solution figure la possibilité de :

Construire rapidement un prototype prêt pour le marché

Réduire le coût total de développement

Personnaliser facilement les capacités

Accéder plus rapidement à la production et au marché

Fournir une solution complète et mondialement certifiée sur le marché



« Les lunettes intelligentes de réalité augmentée Talens Holo de Youbiquo sont un outil visuel puissant doté d'une technologie de l'IdO avancée à la pointe d'un système de bout en bout », explique Jonathan Shipman, vice-président de la stratégie pour Lantronix. « À l'aide du kit de développement et du micro SOM Open-Q 626 de Lantronix, l'équipe de Youbiquo a été en mesure de construire rapidement et à un prix abordable un prototype prêt à l'emploi et une solution certifiée à l'échelle mondiale. »

À propos du Kit de développement Open-Q 626 μSOM et du module µSOM Open-Q626

Le µSOM Open-Q 626 prêt à la production repose sur le processeur Qualcomm® APQ8053-Pro SoC. Le Kit de développement de Lantronix Open-Q 626 µSOM est une plateforme rentable à carte exposée et caméra adaptée, dotée de nombreuses fonctionnalités et alimentée par le module µSOM Open-Q 626 prêt à la production. Il est idéal pour évaluer le µSOM Open-Q 626 ainsi que pour développer rapidement des appareils photo connectés ou d'autres produits intégrés à haut rendement.

À propos de Lantronix

Lantronix, Inc. est un fournisseur mondial de logiciels en tant que services (SaaS), de services d'ingénierie et de matériel pour l'informatique périphérique, l'Internet des objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM). Lantronix permet à ses clients de fournir des solutions fiables et sécurisées, tout en raccourcissant leurs délais de mise sur le marché. Les produits et services de Lantronix simplifient considérablement les opérations via la création, la mise au point, le déploiement et la gestion des projets des clients à l'échelle, tout en garantissant la qualité, la fiabilité et la sécurité.

La gamme de services et produits de Lantronix concerne chaque couche de la pile IdO, y compris la collecte, la connexion, le calcul, le contrôle et la compréhension, ce qui permet à ses clients de déployer efficacement des solutions IdO et REM. Les produits et services de Lantronix offrent une approche holistique. Ils répondent aux besoins de ses clients en intégrant une plateforme de gestion SaaS avec un développement d'applications personnalisé en plus du matériel externe et intégré, ce qui permet une informatique périphérique intelligente, des communications sécurisées (câblées, Wi-Fi et cellulaires), un suivi de la localisation et de la position, ainsi qu'une détection et un reporting environnementaux.

Forte de trois décennies d'expérience éprouvée dans la création de solutions robustes propres à l'industrie et aux clients, Lantronix est un innovateur qui permet à ses clients de construire de nouveaux modèles commerciaux, de tirer parti d'une plus grande efficacité et de réaliser les possibilités de l'IdO et de la REM. Les solutions de Lantronix sont déployées à l'intérieur de millions de machines dans des centres de données, des bureaux et des sites distants desservant un large éventail d'industries, y compris l'énergie, l'agriculture, le médical, la sécurité, la fabrication, la distribution, le transport, la vente au détail, les finances, l'environnement, l'infrastructure et le gouvernement.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.lantronix.com . Vous en apprendrez davantage sur le blog de Lantronix, www.lantronix.com/blog , où vous trouverez les discussions et les actualités du secteur. Pour suivre Lantronix sur Twitter, veuillez vous rendre sur le site www.twitter.com/Lantronix . Regardez notre vidéothèque sur YouTube à l'adresse www.youtube.com/user/LantronixInc ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/lantronix

Déclaration « Safe Harbor » en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas de nature entièrement historique et factuelle, y compris, à titre non limitatif, les déclarations relatives à nos solutions et technologies et à la prise en charge du développement des appareils électroniques portatifs et de l'IdO ayant recours au Micro System on Module Open-Q 626 de Lantronix , sont des énoncés prospectifs.Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes actuelles et sont assujettis à des risques et incertitudes importants qui pourraient amener nos résultats, nos activités, notre situation financière ou nos performances réels à différer sensiblement de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse. Les risques et incertitudes potentiels incluent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou l'aggravation de la situation économique régionale et mondiale ou l'instabilité du marché sur nos activités, y compris les effets sur les décisions d'achat de nos clients ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur nos employés, les chaînes d'approvisionnement et de distribution, et l'économie mondiale ; les risques en matière de cybersécurité ; les modifications des lois, réglementations et tarifications gouvernementales américaines et étrangères en vigueur ; notre capacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d'acquisition ou à intégrer les entreprises acquises ; les difficultés et coûts liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d'endettement, notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur inclus dans notre rapport annuel sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 juin 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 septembre 2020, y compris dans la section concernant les « Facteurs de risque », sous l'alinéa 1A de la première partie de ce rapport, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires sont susceptibles d'être identifiés occasionnellement dans nos futurs dépôts. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date indiquée dans celui-ci, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans l'intention de refléter des événements ou circonstances survenant ultérieurement.

© 2020 Lantronix, Inc. Tous droits réservés. Lantronix est une marque déposée, et EMG et SLC sont des marques commerciales de Lantronix, Inc. Les autres marques et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Contact Lantronix pour les médias :

Gail Kathryn Miller

Responsable du marketing et des

communications d'entreprise

media@lantronix.com

949-453-7158

Contact Lantronix pour les analystes et les investisseurs :

Jeremy Whitaker

Directeur financier

investors@lantronix.com

949-450-7241