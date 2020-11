IRVINE, Calif., Nov. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), fornitore globale di Software as a Service (SaaS), servizi di ingegneria e hardware intelligente per l'Internet of Things (IoT) e il Remote Environment Management (REM), ha annunciato oggi che il suo team di progettazione ha collaborato con Youbiquo , azienda italiana che produce dispositivi elettronici indossabili e IoT, per lo sviluppo degli Talens Holo A ugmented R eality S mart G lasses di Youbiquo. Utilizzando Lantronix Open-Q 626 Micro System on Module ( µSOM ) basato sul System on Chip (SoC) Qualcomm® APQ8053-Pro, Youbiquo è stata in grado di avviare la progettazione e lanciare rapidamente sul mercato un dispositivo certificato a livello globale. Si veda il caso di studio qui .



"Grazie all'esclusiva tecnologia Open-Q 626 micro SOM di Lantronix, siamo stati in grado di creare i Talens Holo Augmented Reality Smart Glasses per aiutare i tecnici a migliorare la velocità e la qualità degli interventi svolti su macchinari complessi", ha affermato Pietro Carratu, CEO di Youbiquo. "Il micro SOM di Lantronix ha contribuito ad avviare la progettazione e ad introdurre rapidamente sul mercato gli smart glasses come soluzione reale".

Sfida: creare smart glasses a realtà aumentata comodi e funzionali

Per essere davvero efficaci, gli smart glasses a realtà aumentata devono essere leggeri e in grado di portare il task e il computer del tecnico all'interno del campo visivo, consentendo al contempo la comunicazione remota.

Le sfide comprendevano:

Integrazione negli occhiali di sensori, fotocamera e microfono

Combinazione di questi elementi con la potenza di elaborazione necessaria

Attivazione della connettività wireless per la comunicazione remota

Garanzia di avvio sicuro, comunicazione wireless e aggiornamenti sicuri

Consegna rapida per migliorare il tempo di sviluppo e commercializzazione



Soluzione: Open-Q 626 μSOM di Lantronix

Per creare i Talens Holo Augmented Reality Smart Glasses, i progettisti di Youbiquo hanno scelto Open-Q 626 μSOM di Lantronix, integrato con il processore SoC Qualcomm® APQ8053-Pro di Qualcomm® Technologies Inc. (QTI). Il risultato è stato un equilibrio perfetto tra potenza di elaborazione avanzata, dissipazione del calore, connettività wireless ed efficienza energetica in un formato piccolo e leggero. Le soluzioni software integrate includono rendering 3D, visione artificiale ed elaborazione del linguaggio naturale.

Risultati: gli smart glasses migliorano la velocità e la qualità dei task complessi

Utilizzando Open-Q 626 μSOM di Lantronix, il team di progettazione di Lantronix ha aiutato gli sviluppatori di Youbiquo ad avviare la progettazione e a introdurre rapidamente sul mercato i Talens Holo Smart Glasses. Questi smart glasses offrono agli utenti la possibilità di utilizzare l'autenticazione tramite impronte digitali per un accesso sicuro, scattare facilmente foto, registrare dati su database remoti, accedere a documenti importanti all'interno del proprio campo visivo e condurre videoconferenze in remoto.

I vantaggi includono:

Creazione rapida di un prototipo pronto per il mercato

Riduzione del costo totale di sviluppo

Possibilità di personalizzare facilmente le funzionalità

Accelerazione della produzione e del time-to-market

Fornitura di una soluzione completa e certificata a livello globale sul mercato



I Talens Holo Augmented Reality Smart Glasses di Youbiquo sono un potente strumento visivo con tecnologia IoT avanzata in un sistema end-to-end", ha affermato Jonathan Shipman, VP of Strategy di Lantronix. "Grazie a Open-Q 626 micro SOM di Lantronix e il relativo kit di sviluppo, il team di Youbiquo è stato in grado di realizzare un prototipo pronto per il mercato e di commercializzare una soluzione certificata a livello globale".

Informazioni su Open-Q 626 μSOM e sul kit di sviluppo Open-Q 626 µSOM di Lantronix

Open-Q 626 µSOM di Lantronix, pronto per la produzione, è basato sul processore SoC Qualcomm® APQ8053-Pro. Il kit di sviluppo Open-Q 626 µSOM di Lantronix è una piattaforma a scheda esposta, ricca di funzioni, calibrata per telecamera e alimentata da Open-Q 626 µSOM, pronto per la produzione. È ideale per la valutazione di Open-Q 626 µSOM nonché per lo sviluppo rapido di dispositivi con telecamere collegate o altri prodotti integrati ad alte prestazioni.

Informazioni su Lantronix

Lantronix Inc. è un provider globale di Software as a Service (SaaS), servizi di ingegneria e hardware per Edge Computing, Internet of Things (IoT) e Remote Environment Management (REM). Lantronix consente ai suoi clienti di fornire soluzioni affidabili e sicure accelerando il time-to-market. I prodotti e i servizi di Lantronix semplificano notevolmente le operazioni attraverso la creazione, lo sviluppo, l'implementazione e la gestione di progetti di clienti su vasta scala, garantendo al contempo qualità, affidabilità e sicurezza.

Il portafoglio di servizi e prodotti Lantronix abbraccia ogni livello dello stack IoT, tra cui Collect, Connect, Compute, Control e Comprehend, consentendo ai clienti di implementare soluzioni IoT e REM di successo. I servizi e i prodotti di Lantronix offrono un approccio a 360 gradi per soddisfare le esigenze dei clienti, integrando una piattaforma di gestione SaaS con lo sviluppo di applicazioni personalizzate su hardware esterno e integrato, consentendo così l'edge computing intelligente, comunicazioni sicure (cablate, Wi-Fi e cellulari), il tracciamento della posizione, il rilevamento ambientale e la reportistica.

Con alle spalle trent'anni di comprovata esperienza nella creazione di solide soluzioni settoriali e specifiche per i clienti, Lantronix è un'azienda innovativa che consente ai propri clienti di creare nuovi modelli di business, sfruttare maggiori efficienze e realizzare le possibilità offerte dall'IoT e dal REM. Le soluzioni di Lantronix vengono implementate all'interno di milioni di macchine in data center, uffici e siti remoti che operano in un'ampia gamma di settori, tra cui energia, agricoltura, medicina, sicurezza, produzione, distribuzione, trasporti, vendita al dettaglio, finanza, ambiente, infrastrutture e pubblica amministrazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lantronix.com . Ulteriori informazioni sono disponibili sul blog Lantronix all'indirizzo www.lantronix.com/blog , dove è possibile trovare discussioni e aggiornamenti sul settore. Per seguire Lantronix su Twitter, visitare il sito www.twitter.com/Lantronix . È possibile visualizzare la nostra libreria video su YouTube all'indirizzo www.youtube.com/user/LantronixInc o collegandosi su LinkedIn all'indirizzo www.linkedin.com/company/lantronix

