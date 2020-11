NEW YORK, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves International Inc. (ci-après « Clever Leaves »), opérateur multinational de premier plan et producteur agréé de cannabinoïdes de qualité pharmaceutique, a fait part d'une nouvelle étape dans son projet international actuel en annonçant l'exportation réussie de produits à base de cannabis vers 14 pays répartis sur 5 continents au quatrième trimestre 2020. Sa gamme de produits s'étend de matières premières telles que les ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à des produits semi-finis, y compris en marque blanche.



Le réseau international de Clever Leaves souligne la capacité de la société à entretenir des partenariats importants avec les instances réglementaires et gouvernementales, ainsi que son aptitude à surmonter les obstacles de la chaîne d'approvisionnement consécutifs à la pandémie. Conformément à toutes les réglementations sur le cannabis en vigueur dans les pays clients, les gammes de produits de la Société ont été exportées vers l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, les États-Unis, Israël, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, la République tchèque et le Royaume-Uni.

« L'industrie internationale du cannabis fonctionne essentiellement comme un canal pharmaceutique, qui exige des investissements significatifs en termes de temps et d'attention, à la fois du point de vue d'un fournisseur tel que Clever Leaves et de ses partenaires commerciaux à travers le monde. La réussite dépend d'une bonne maîtrise de systèmes réglementaires naissants mais stricts, et les relations requièrent souvent l'envoi et la validation de lots ou d'échantillons réduits avant que des partenariats plus importants ne puissent émerger. L'épidémie de COVID-19 a fait naître de nouveaux défis, y compris en ce qui concerne la logistique de transport de base. Les étapes qui jalonnent l'ensemble de notre réseau d'exportation renforcent notre capacité à apporter de la valeur à nos partenaires commerciaux et aux patients du monde entier », a déclaré Kyle Detwiler, Président-directeur général de Clever Leaves.

« La résilience, le professionnalisme et la créativité en période de récession sont des atouts indispensables pour permettre à notre équipe de naviguer parmi des cadres réglementaires complexes, et de respecter les délais imposés par les clients dans une phase de restrictions inégalées sur le plan logistique. En outre, nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler en partenariat avec des instances réglementaires et des fournisseurs de services logistiques locaux, qui poursuivent le même objectif d'apporter aux patients des produits à base de cannabis médical de haute qualité, et qui s'engagent à faire progresser le marché mondial du cannabis », a déclaré Andrés Fajardo, Président de Clever Leaves.

La Société a obtenu la certification BPF de l'UE pour des extraits de cannabis en juillet 2020, ce qui établit le site colombien de Clever Leaves comme étant le premier et unique opérateur à obtenir la certification BPF de l'UE en Amérique latine, en plus d'être l'un des seuls au monde à avoir été retenus. Cette certification, qui est généralement obligatoire pour importer des produits à base de cannabis médical sur le territoire de l'Union européenne, permet à Clever Leaves de produire des IPA, des produits semi-finis et des produits finis destinés à être distribués via les circuits pharmaceutiques. Par ailleurs, Clever Leaves a obtenu en août 2020 une licence provisoire au Portugal de la part d'Infarmed, l'autorité sanitaire portugaise qui autorise Clever Leaves à cultiver, importer et exporter des fleurs séchées à des fins médicales et de recherche.

Clever Leaves a récemment annoncé avoir amendé son accord définitif avec Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (Nasdaq : SAMA, SAMAW et SAMAU, ci-après « SAMA »), en vertu duquel une société holding nouvellement constituée, Clever Leaves Holdings, Inc. (« Holdco ») fera l'acquisition de SAMA et de Clever Leaves (ci-après la « Combinaison commerciale »). La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre 2020 et permettre à Holdco de devenir une société cotée publiquement au Nasdaq sous l'identifiant « CLVR ».

À propos de Clever Leaves International, Inc.

Clever Leaves est une société multinationale intégrée spécialisée dans le cannabis dont la mission est d'opérer dans le respect des lois fédérales et étatiques, avec un accent mis sur la culture et la transformation à grande échelle et écoresponsable, comme pierre angulaire de son activité mondiale dans le domaine du cannabis. Exerçant ses activités et effectuant des investissements en Allemagne, au Canada, en Colombie, aux États-Unis et au Portugal, Clever Leaves a tissé un réseau de distribution efficace et établi sa présence au niveau mondial en misant sur l'efficacité de son capital et la rapidité de sa croissance. Clever Leaves vise à devenir l'un des plus importants producteurs mondiaux de cannabinoïdes du secteur, en étant reconnu pour ses principes, son personnel et ses performances, tout en favorisant une communauté mondiale en meilleure santé.

À propos de Schultze Special Purpose Acquisition Corp.

Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (Nasdaq : SAMA, SAMAW et SAMAU) est une société en blanc-seing créée dans le but de conclure une fusion, un échange de valeurs mobilières, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une recapitalisation, une restrucuration, ou toute autre association commerciale similaire, avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Le commanditaire de SAMA est une filiale de Schultze Asset Management, LP, société de gestion d'investissement alternative fondée en 1998, spécialisée dans les titres en souffrance, en situation particulière et assujettis à des événements, dont l'investissement porte sur plus de 3,2 milliards de dollars depuis sa création et se solde par un palmarès remarquable grâce à une stratégie d'investissement active. La société SAMA est elle-même soutenue par une équipe expérimentée d'opérateurs et d'investisseurs qui possèdent une longue expérience de la création de valeur matérielle pour le compte d'entreprises publiques et privées.

Informations complémentaires et sources d'accès

Dans le cadre de la Combinaison commerciale susnommée, Holdco a déposé une déclaration d'inscription sur formulaire S-4 (ci-après la « Déclaration d'inscription ») auprès de la Securities and Exchange Commission (ci-après la « SEC »), qui comprend un prospectus relatif aux titres de Holdco destinés à être émis dans le cadre de la Combinaison commerciale, ainsi qu'un formulaire de procuration pour les besoins de l'assemblée des actionnaires de SAMA, au cours de laquelle il sera demandé aux actionnaires de SAMA de se prononcer sur la Combinaison commerciale proposée. SAMA, Clever Leaves et Holdco exhortent les investisseurs, actionnaires et autres personnes intéressées à consulter la Déclaration d'inscription, y compris la déclaration de procuration et le prospectus que celle-ci contient, ainsi que les autres documents déposés auprès de la SEC, car ces documents contiennent des informations importantes à propos de la Combinaison commerciale. Une fois la validité de la Déclaration d'inscription prononcée par la SEC, une déclaration de procuration ou un prospectus à caractère définitif fera l'objet d'un envoi par courrier aux actionnaires de SAMA, à une date d'inscription déterminée, en vue de procéder au vote sur la Combinaison commerciale. Les actionnaires de SAMA pourront également obtenir gratuitement un duplicata de ces documents en adressant leur demande à : Schultze Special Purpose Acquisition Corp., 800 Westchester Avenue, Suite 632, Rye Brook, New York 10573 (États-Unis), ou par e-mail : sdu@samco.net. Ces documents, une fois disponibles, seront également accessibles gratuitement sur le site Web de la SEC (http://www.sec.gov).

Participants sollicités

SAMA, Clever Leaves, Holdco, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants et les autres membres de leur direction et leurs employés respectifs, peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des participants lors de la sollicitation de procurations auprès d'actionnaires de SAMA dans le cadre de la Combinaison commerciale. Les informations relatives aux personnes qui peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérées comme des participants à la sollicitation de procurations auprès d'actionnaires de SAMA dans le cadre de la Combinaison commerciale sont énoncées dans la déclaration de procuration ou le prospectus préliminaire contenu dans la Déclaration d'inscription, et elles figureront également dans la déclaration de procuration ou le prospectus définitif de la Combinaison commerciale, une fois ce document disponible. Les informations relatives aux intérêts des participants de SAMA et de Clever Leaves concernés par la sollicitation, qui peuvent, dans certains cas, différer de celles des actionnaires de SAMA et de Clever Leaves en général, sont également énoncées dans la déclaration de procuration ou le prospectus contenu dans la Déclaration d'inscription, et elles figureront également dans la déclaration de procuration ou le prospectus définitif de la Combinaison commerciale, une fois ce document disponible.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives impliquant intrinsèquement des risques et des incertitudes. Les déclarations prospectives sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques, et qui peuvent être identifiés par des termes tels que : « estime », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « envisage », « estime », « a l'intention », « peut », « pourrait », « devrait », « futur », « objectif », ainsi que des variantes de ces mots ou des expressions similaires (ou des versions négatives de ces mots ou expressions). Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner une différence entre les résultats réels et ceux exprimés les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner de telles différences incluent, sans s'y limiter, l'incapacité de SAMA et de Clever Leaves à effectuer les transactions envisagées par la Combinaison commerciale ; les questions découvertes par les parties à l'issue de leur enquête respective de diligence raisonnable sur l'autre partie ; l'incapacité à reconnaître les avantages prévus de la Combinaison commerciale, qui peuvent être affectés par, entre autres, le montant des liquidités disponibles suite à tout rachat par les actionnaires de SAMA et la possibilité de consigner le placement privé auprès de certains investisseurs institutionnels ; la capacité à répondre aux normes de cotation du Nasdaq suite à la consommation de la Combinaison commerciale ; les coûts liés à la Combinaison commerciale ; les attentes concernant les performances et la croissance opérationnelles et financières futures, y compris une fois que Clever Leaves ou Holdco deviendra positif en termes de flux de trésorerie ; le calendrier de réalisation de la Combinaison commerciale ; la capacité de Clever Leaves à exécuter ses plans d'affaires et sa stratégie et à recevoir les approbations réglementaires ; un litige potentiel impliquant les parties ; la conjoncture économique mondiale ; les événements géopolitiques, catastrophes naturelles, événements imprévisibles et pandémies, y compris, sans s'y limiter, les perturbations économiques et opérationnelles et les autres effets de la COVID-19 ; les exigences réglementaires et les modifications qui y sont apportées ; l'accès à un financement supplémentaire ; ainsi que d'autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre dans les documents déposés auprès de la SEC. D'autres facteurs incluent la possibilité que la transaction proposée ne soit pas conclue, y compris en raison de la non-obtention des approbations requises par le détenteur des titres ou du non-respect d'autres conditions de clôture. La liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Des informations complémentaires concernant certains de ces facteurs de risque, ainsi que d'autres, sont contenues dans la Déclaration d'inscription, y compris la déclaration de procuration ou le prospectus ci-inclus. Toutes les déclarations prospectives écrites et orales ultérieures qui concernent SAMA, Clever Leaves ou Holdco, les transactions décrites dans le présent document, ou toute autre question, et qui sont attribuables à SAMA, Clever Leaves, Holdco ou à toute personne agissant en leur nom, sont expressément qualifiées dans leur intégralité au regard des mises en garde qui précèdent. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Chacune des sociétés SAMA, Clever Leaves et Holdco décline expressément toute obligation ou tout engagement de communiquer publiquement d'éventuelles mises à jour ou révisions de quelconques déclarations prospectives contenues dans le présent document, que ce soit dans le but de refléter un changement dans leurs attentes à cet égard, ou tout autre changement concernant les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées lesdites déclarations.

