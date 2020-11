EDMONTON, Alberta, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alberta Innovates et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) élargissent leur partenariat afin d’ouvrir de nouvelles portes aux petites et moyennes entreprises (PME) en leur permettant de collaborer avec des établissements de recherche de haut calibre de l’Alberta pour créer et commercialiser des technologies novatrices. Plus exactement, ils investiront chacun 2,3 millions de dollars par année, pour les deux prochaines années, dans la croissance des PME albertaines.

Le programme de subvention CASBE sera élargi pour que les chercheurs en Alberta puissent travailler sur des projets biennaux de recherche et de développement en partenariat avec des PME de la province, l’objectif étant d’accélérer l’innovation. Concrètement, le programme permettra aux établissements postsecondaires d’utiliser leurs technologies émergentes, leurs experts et leurs installations et équipements de pointe pour aider les PME à diversifier leurs produits technologiques. Les subventions CASBE seront assorties d’une subvention d’engagement partenarial, d’une subvention de recherche et développement appliquée (pour les collèges) ou d’une subvention Alliance (pour les universités) du CRSNG.

Des entreprises ont déjà profité d’un partenariat unique avec des chercheurs, comme Phase Sensors, une entreprise d’Edmonton qui a travaillé avec l’Université de l’Alberta grâce aux programmes CASBE et du CRSNG. Cette collaboration a donné naissance à un nouveau capteur haute technologie qui, placé sur les murs d’une raffinerie, détecte l’encrassement. En 2018, après avoir breveté son idée, Phase Sensors a pu démontrer l’efficacité de son produit et le commercialiser auprès d’une grande multinationale du secteur pétrolier et gazier.

« Le soutien du programme CASBE d’Alberta Innovates et de la subvention d’engagement partenarial du CRSNG a été vital dans le développement de la nouvelle propriété intellectuelle de Phase Sensors. En faisant équipe avec John Davis, de l’Université de l’Alberta, nous avons réussi à créer un nouveau capteur optique d’encrassement pour le secteur pétrolier et gazier. Grâce à l’expertise de M. Davis, mon entreprise a pu enrichir son portefeuille de brevets. » Chris Holt, PDG de Phase Sensors



« Notre gouvernement est fier de soutenir les PME canadiennes qui innovent. Les partenariats entre entreprises et chercheurs, comme ceux qu’appuieront le CRSNG et Alberta Innovates, amènent de nouvelles idées, façons de faire et technologies pour les Canadiens et Canadiennes. » L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie



« Les Albertains et Albertaines sont réputés pour leur esprit d’innovation et d’entrepreneuriat. Ce partenariat élargi entre Alberta Innovates et le CRSNG permettra à nos petites et moyennes entreprises, génératrices d’emplois, de transformer leurs idées en produits commercialisables et d’ainsi renforcer leur avantage concurrentiel et encourager la diversification économique. » Doug Schweitzer, ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Innovation



« Les investissements d’Alberta Innovates et du CRSNG profitent aux universités, aux écoles polytechniques et aux collèges de l’Alberta. Les partenariats issus de nos efforts actuels positionneront les établissements postsecondaires au front de l’avancement de la recherche et de l’industrie. C’est bon pour l’Alberta, et c’est bon pour le Canada. » Demetrios Nicolaides, ministre de l’Éducation supérieure



« Alberta Innovates est heureuse de poursuivre sa relation de longue date avec le CRSNG. Ce partenariat démontre notre engagement envers la communauté scientifique et entrepreneuriale, par un soutien aux établissements de recherche et aux PME de l’Alberta. Depuis 2016, il a permis aux PME albertaines de diversifier leur offre de produits technologiques et de prendre de l’expansion. Nous avons hâte de voir les résultats du prolongement de cette association. » Rollie Dykstra, vice-président directeur de l’impact, Alberta Innovates



« Le CRSNG continue de travailler avec ses partenaires provinciaux et fédéraux pour promouvoir les partenariats de recherche. Nous sommes heureux de travailler avec Alberta Innovates pour favoriser la collaboration en recherche et développement avec les établissements postsecondaires et appuyer les petites et moyennes entreprises ayant le plus grand potentiel de développement économique et de commercialisation en Alberta. Le processus ainsi simplifié permettra aux entreprises d’entamer rapidement de nouveaux projets de recherche en collaboration avec des chercheurs de l’Alberta, ce qui profitera non seulement aux PME, mais aussi aux économies albertaine et canadienne. » Alejandro Adem, président, CRSNG



CONTEXTE



Le programme Campus Alberta Small Business Engagement (CASBE) est financé par les volets d’investissements postsecondaires et de technologies émergentes d’Alberta Innovates. Il s’agit d’un partenariat entre Alberta Innovates et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Le programme CASBE favorise la collaboration entre les établissements postsecondaires et les petites et moyennes entreprises (PME) de l’Alberta.

Alberta Innovates et le CRSNG collaborent depuis 2016 à offrir des programmes de soutien pour les PME et les chercheurs des établissements postsecondaires de l’Alberta. En tout, le programme CASBE a appuyé plus de 71 projets où des entreprises et des chercheurs ont uni leurs forces pour créer des produits et des procédés techniques novateurs.

Pour en savoir plus sur le partenariat nouvellement élargi entre le programme CASBE et le CRSNG, consultez la page du programme CASBE sur le site d’Alberta Innovates.

Principal organisme canadien de soutien à l’excellence en découverte et en innovation, le CRSNG appuie les esprits visionnaires, curieux et novateurs qui aspirent à réaliser des percées scientifiques et techniques au bénéfice de notre pays. Il collabore avec les universités, les collèges, les entreprises et les organismes sans but lucratif pour éliminer les obstacles, créer des possibilités et attirer de nouveaux talents en recherche afin de permettre à la communauté scientifique du Canada d’exceller. Animé d’une volonté de repousser les frontières et les limites, le CRSNG donne les moyens aux chercheurs et chercheuses ainsi qu’aux ingénieurs et ingénieures canadiens de sortir des sentiers battus. Pour en savoir plus, consultez le site Web du CRSNG.

Alberta Innovates investit dans la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat pour favoriser la croissance et la diversité économiques de la province. L’organisme fournit une expertise technique, des conseils et du soutien en affaires ainsi que des occasions de partenariat et de financement pour aider à concrétiser les meilleures idées. Il soutient un large éventail d’activités de recherche et d’innovation, de la découverte à l’utilisation. C’est grâce à la collaboration, pierre angulaire de sa mission, que les grands esprits et les grandes idées se rencontrent.

Pour en savoir plus sur Alberta Innovates : albertainnovates.ca.

Demandes des médias



Dwayne Brunner, directeur des relations médiatiques Alberta Innovates 587 572-4091 |