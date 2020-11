Les Ulis, le 19 novembre 2020

Lexibook lance son Mini Home Cinéma Haute Définition, le projecteur vidéo multimédia pour toute la famille.











Lexibook présente aujourd'hui son vidéoprojecteur nouvelle génération, avec de formidables fonctionnalités dans un design compact. Grâce à son petit format et sa projection haute qualité, ce vidéo projecteur exceptionnellement polyvalent répond aux besoins de toute la famille, en leur permettant aussi bien de regarder des films ou la télévision que de jouer aux jeux vidéo sur écran géant.

Ce vidéo projecteur est doté d’une connectivité optimisée pour projeter des films, la télévision ou encore des jeux vidéo depuis une multitude de supports : clé USB, carte micro SD (jusqu’à 32 Go), HDMI et AV. Le port Aux-in permet d’écouter ses vidéos avec des écouteurs ou une enceinte. Sa connectivité hors pair permet aussi d’y brancher la télévision, l’ordinateur, une Nintendo Switch ou autre console pour jouer sur grand écran grâce au port HDMI !

Idéal pour toute la famille ! Ce Home cinéma protège les enfants des écrans de smartphones ou tablettes avec une projection plus douce et à plus grande distance. La télécommande est incluse pour profiter pleinement des soirées films en famille. Son format portable permet de profiter d'un home cinéma à la maison ou de l’emporter partout ailleurs en voyage ou chez des amis.











Ce projecteur est disponible dans la grande distribution, les magasins spécialisés ainsi que les sites de e-commerce. Référence : PRJ150 / PVPGC 79,99 euros



Scannez pour voir la vidéo:

A propos de Lexibook® :

Lexibook® est le spécialiste européen des produits électroniques de loisirs pour toute la famille. Ce succès s’explique par une stratégie d’innovation constante autour de produits à forte valeur ajoutée notamment dans l’audiovisuel haute qualité et grand public, ce qui permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde. Cliquer ici pour plus d’information: www.lexibook.com

Pièce jointe