Louvain-la-Neuve, Belgique, le 19 novembre 2020 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, publie aujourd’hui une revue de ses activités au 30 septembre 2020.

Olivier Legrain, Chief Executive Office d’IBA, commente : « Alors que l’environnement de nos activités dans le monde continue d’être affecté par la crise COVID-19, les activités d’IBA ont montré une résilience encourageante et sont bien positionnées pour surmonter les perturbations causées par la pandémie. Cette résilience est particulièrement flagrante dans le renforcement des revenus récurrents, des bonnes performances de Dosimétrie et des Services. La division Autres Accélérateurs continue également de réaliser de très bons résultats et, alors qu’IBA poursuit la démonstration de sa supériorité sur le marché, nous constatons des gains de parts de marché dans ces activités.

En regardant les prochains mois et 2021, nous nous réjouissons de constater notre forte position de trésorerie nette, qui a continué de s’améliorer au cours de cette année. À ce jour, le carnet de commandes d’équipements de notre segment Protonthérapie et Autres Accélérateurs se maintient à un niveau record et nous concentrons nos efforts afin d’assurer que les installations se poursuivent là où c’est possible pour toutes nos activités. Le marché de la protonthérapie reste actif, avec la Chine qui continue d’être une cible stratégique pour la protonthérapie et nous sommes heureux d’avoir finalisé un accord de licence d’une valeur d’au moins EUR 100 millions avec CGNNT en Chine au cours de ce trimestre ».

Dans toutes les lignes de produits, le focus d’IBA reste sur les principaux moteurs de croissance qui sont : le savoir-faire, l’exécution et l’innovation.

Savoir-faire

Avec l’expertise inégalée d’IBA dans l’accélération de particules depuis 34 ans et en protonthérapie, la Société possède une position reconnue en tant que la communauté la plus grande et la plus réputée en protonthérapie avec 59 centres vendus dans le monde dont 36 traitent des patients quotidiennement.

En septembre, IBA a atteint une étape clé pour le Groupe et les patients en annonçant que plus de 100 000 patients dans le monde ont désormais été traités avec des systèmes de protonthérapie IBA.

À travers sa gamme d’accélérateurs de particules, IBA continue de fournir des produits innovants afin de répondre aux nouveaux besoins du marché tels que la production de radiopharmaceutiques qui sont essentiels pour le diagnostic et le traitement de maladies graves ou la stérilisation de dispositifs médicaux, ou d’autres matériaux, via une alternative plus écologique que les méthodes existantes comme la stérilisation par rayons gamma.

IBA s’efforce de continuer à fournir l’offre technologique la plus avancée, ce qui sera un moteur de réussite clé de ses activités futures.

Exécution

Les activités commerciales sont restées solides au cours de ce troisième trimestre bien qu’il y ait quelques retards dans les installations de systèmes en raison de la pandémie COVID-19.

La bonne exécution des activités est renforcée par une situation financière robuste. Les mesures de contrôle de trésorerie ainsi que les montants reçus à la suite de l’accord sur l’octroi de licence ont abouti à un chiffre (non-audité) de trésorerie brute d’EUR 122 millions et une trésorerie nette d’EUR 33 millions à la fin du mois de septembre.

Le carnet de commandes en Équipements et Services d’IBA demeure à un niveau record. La Société reste déterminée à enregistrer de nouvelles commandes dans toutes ses activités en s’appuyant sur un focus sur l’innovation.

Les Services ont continué de bien performer, reflétant le fait que tous les centres de protonthérapie sont restés opérationnels durant la crise. Avec les Services devenant un moteur croissant des revenus, IBA a continué d’investir dans ses activités de services tout en assurant une approche la plus efficace et la plus rationnelle pour cette importante source de revenus.

Le ministère de la Santé du gouvernement central chinois a ouvert le processus de candidatures pour les nouvelles licences de protonthérapie qui seront attribuées en 2020. Les candidatures doivent être remises pour le 31 décembre 2020 et les résultats sont attendus au début de l’année 2021.

Comme annoncé précédemment, IBA a finalisé un accord de licence pour sa solution de protonthérapie Proteus ® PLUS* avec CGNNT en Chine d’une valeur minimum d’EUR 100 millions. Un premier paiement d’EUR 20 millions a été reçu à la fin du troisième trimestre ainsi qu’une lettre de crédit irrévocable émise par CGNNT pour les EUR 80 millions restants. IBA va commencer à reconnaître les revenus de cet accord en 2020.

PLUS* avec CGNNT en Chine d’une valeur minimum d’EUR 100 millions. Un premier paiement d’EUR 20 millions a été reçu à la fin du troisième trimestre ainsi qu’une lettre de crédit irrévocable émise par CGNNT pour les EUR 80 millions restants. IBA va commencer à reconnaître les revenus de cet accord en 2020. IBA est idéalement placée pour saisir les nouvelles opportunités en Chine, un marché d’importance stratégique clé. La Société est le leader du marché de la protonthérapie dans la région comme le démontre le contrat signé en septembre avec Sichuan Cancer Hospital & Institute et l’accord avec CGNNT qui procure à IBA une large plateforme en vue de répondre à la demande des configurations multisalles prévue pour les années à venir.

En octobre, IBA a reçu un certificat de non-objection qui autorise la Société à importer sa solution Proteus ® ONE* en Inde.

ONE* en Inde. Malgré la pandémie, IBA est activement engagée dans des discussions pour des appels d’offres dans le monde. IBA a signé en septembre un contrat avec Sichuan Cancer Hospital & Institute afin d’installer un système de protonthérapie Proteus ® PLUS à Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine.

PLUS à Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine. La division Autres Accélérateurs continue de réaliser de bons résultats avec 14 systèmes vendus cette année. Une demande croissante pour de nouveaux radioisotopes de diagnostic a favorisé la très bonne performance de RadioPharma Solutions.

L’Institut des Radioéléments (IRE), en Belgique, a aussi mandaté IBA RadioPharma Solutions pour installer un accélérateur de particules destiné à la production de radioisotopes permettant notamment le diagnostic de nombreux cancers tels que les tumeurs neuroendocrines ou le cancer de la prostate.

Industrial Solutions a signé récemment un contrat pour la première solution complète équipée d’un Rhodotron ® DUO à des fins d’irradiation multiusage à Taiwan pour une valeur d’environ EUR 8 millions. Ce contrat a été signé avec Shin-Ho Instruments Co, LTD, une filiale détenue intégralement par CHC Healthcare Group à Taiwan.

DUO à des fins d’irradiation multiusage à Taiwan pour une valeur d’environ EUR 8 millions. Ce contrat a été signé avec Shin-Ho Instruments Co, LTD, une filiale détenue intégralement par CHC Healthcare Group à Taiwan. Les commandes en Dosimétrie sont restées fortes et la division continue de gagner des parts de marché en assurance qualité pour la radiothérapie conventionnelle tout en confirmant son leadership dans les solutions de dosimétrie pour la protonthérapie.

Innovation

Une priorité essentielle pour le groupe reste ses investissements ciblés dans des technologies de protonthérapie innovantes en étroite collaboration avec nos clients et via des partenariats de R&D pour stimuler la future croissance et qui comprend la gestion des mouvements de la tumeur, l’Arc thérapie et la thérapie par irradiation FLASH.

Au niveau des services, les investissements se sont concentrés sur la garantie de délivrer des services modernisés et des upgrades optimisées du fait que cette division devient un plus grande source de revenus.

Par ailleurs, les étroites collaborations avec Philips, Elekta et RaySearch Laboratories permettent d’intégrer les dernières évolutions en radiothérapie dans les systèmes existants d’IBA.

Pour Industrial Solutions, le développement du Rhodotron ® TT300 HE progresse bien. En utilisant des électrons à haute énergie avec le Rhodotron ® , le client Northstar sera capable d’éviter l’utilisation d’uranium et pourra offrir une méthode optimisée pour fournir du technetium-99 qui est largement utilisé dans le diagnostic médical.

TT300 HE progresse bien. En utilisant des électrons à haute énergie avec le Rhodotron , le client Northstar sera capable d’éviter l’utilisation d’uranium et pourra offrir une méthode optimisée pour fournir du technetium-99 qui est largement utilisé dans le diagnostic médical. IBA Dosimétrie & réalisé de très bons résultats grâce de nouveaux produits innovants tels que myQA iOn, la solution logicielle d’assurance qualité pour les patients traités par protonthérapie a également été approuvée par la Food & Drug Administration (FDA) au mois de juillet.

Prévisions

Durant toute cette année, IBA a maintenu des mesures strictes de conservation de sa trésorerie. En conséquence, le bilan reste solide avec une position de trésorerie brute non-auditée d’EUR 122 millions. Ces mesures vont continuer d’atténuer l’incertitude due à la pandémie.

En raison du manque de clarté sur les projections futures causé par la COVID-19, IBA estime que sa décision de ne pas annoncer de prévisions à court terme est prudente. La Société désire fournir plus de détails sur ses perspectives dès que cela sera possible. Comme mentionné plus haut dans ce communiqué, le Groupe va commencer à reconnaître dans ses résultats 2020 les revenus issus de l’accord signé en Protonthérapie avec CGNNT.

Le focus principal du Groupe continuera à porter sur les investissements stratégiques tout en poursuivant l’efficience dans toutes ses activités.

Calendrier Financier

Résultats annuels 2020 25 mars 2021

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

*Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Thomas Ralet

Head of Corporate Communication

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe