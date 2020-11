HAMILTON, Bermuda, Nov. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) („Enstar“) und Stone Point Capital LLC („Stone Point“) gaben heute bekannt, dass sie endgültige Vereinbarungen über den Verkauf von StarStone Underwriting Limited („SUL“), der Lloyd's Verwaltungsagentur, zusammen mit dem Recht zum Betreiben des Lloyd's Syndicate 1301 an Inigo Limited („Inigo“), eine neue spezielle Rückversicherungs- und Versicherungsholding, unterzeichnet haben.



Die Fonds von Enstar, Stone Point und Dowling werden nach Abschluss des Verkaufs von SUL eine Gegenleistung in Höhe von 30 Millionen Dollar in Form von Inigo-Aktien erhalten. Darüber hinaus verpflichten sich Enstar und Stone Point zu Investitionen in Höhe von bis zu 27 bzw. 18 Millionen Dollar in Inigo.

Inigo wird von den Gründern Richard Watson, Russell Merrett und Stuart Bridges geleitet und als Spezialversicherer von Lloyd's tätig sein, der ein gestrafftes Portfolio an Versicherungs- und Rückversicherungsrisiken zeichnet und bestimmte Übergangsdienste und Mitarbeiter von Enstar erhalten wird.

Im Zusammenhang mit der Transaktion werden Enstar, Stone Point und Dowling Capital die wirtschaftlichen Aspekte der Zeichnungsportfolios von Syndicat 1301 für 2020 und den Vorjahren beibehalten, da dieses Geschäft ausläuft.

Es wird erwartet, dass die Investition in Inigo Ende 2020 und der Verkauf von SUL in der ersten Hälfte des Jahres 2021 vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und Erfüllung üblicher Bedingungen abgeschlossen wird.

Dominic Silvester, Chief Executive Officer von Enstar, dazu: „Diese Transaktion optimiert und kapitalisiert Vermögenswerte von StarStone International bei Lloyd's und bietet die Möglichkeit, sich in einer Zeit günstiger Marktbedingungen an einem neuen Unternehmen mit bewährter Führung zu beteiligen. Dies ist ein positives Ergebnis für SUL, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von Inigo beim Start dieser neuen Geschäftstätigkeit.“

Der SUL-Verkauf folgt der zuvor angekündigten Entscheidung von Enstar und Stone Point, das internationale Geschäft von StarStone in eine geordnete Abwicklung zu überführen und strategische Alternativen für das Unternehmen zu prüfen. Zusätzlich zum SUL-Verkauf vereinbarten Enstar und Stone Point kürzlich eine Transaktion zu Erneuerungsrechten für das European Financial Lines-Geschäft von StarStone sowie den Verkauf des belgischen Versicherungsvermittllers Vander Haeghen, der zur StarStone International Group gehört.

Informationen zu Enstar

Enstar ist eine an der NASDAQ-Börse notierte, weltweit führende Versicherungsgruppe, die über ihr Netzwerk von Gruppenunternehmen in Bermuda, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten innovative Lösungen zur Kapitalfreisetzung anbietet. Als Marktführer bei der Abwicklung von Altlastenübernahmen hat Enstar seit seiner Gründung im Jahr 2001 über 100 Unternehmen und Portfolios erworben. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com.

Informationen zu Stone Point

Stone Point Capital LLC ist eine auf Finanzdienstleistungen konzentrierte Private-Equity-Gesellschaft. Das Unternehmen hat acht Private-Equity-Fonds – die Trident Funds – mit einem zugesagten Gesamtkapital von über 25 Milliarden Dollar aufgelegt und verwaltet. Stone Point zielt auf Investitionen in Unternehmen der globalen Finanzdienstleistungsbranche und verwandter Sektoren ab. Weitere Informationen zu Stone Point finden Sie unter www.stonepoint.com.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese beinhalten Aussagen über die Absichten, Überzeugungen und gegenwärigen Erwartungen von Enstar und dessen Führungsteam. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden, keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten und tatsächliche Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Insbesondere sind Enstar, Stone Point und Inigo möglicherweise nicht in der Lage, die geplante Transaktion zu den oben zusammengefassten Bedingungen bzw. anderen akzeptablen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Scheitern des Einholens behördlicher Genehmigungen oder das Erfüllen anderer Abschlussbedingungen. Aufgrund der globalen Unsicherheit ist Enstar derzeit nicht in der Lage, längerfristige Auswirkungen der Pandemie auf sein Geschäft vorherzusagen. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar sind unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Enstars Formular 10-K für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und in Enstars Formular 10-Q für die am 30. Juni 2020 endenden drei Monate zu finden und hier durch Verweis einbezogen. Darüber hinaus übernimmt Enstar keinerlei Verpflichtung zum Aktualisieren schriftlicher oder mündlicher zukunftsgerichteter Aussagen bzw. öffentlichen Bekanntgeben von Aktualisierungen bzw. Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, um geänderte Erwartungen in Bezug auf diese Aussagen bzw. diesen Aussagen zugrunde liegende geänderte Ereignisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen wiederzugeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Kontakt: Enstar Communications

Telefon: +1 (441) 292-3645