November 19, 2020 02:55 ET

November 19, 2020 02:55 ET









Planet Media (Euronext Growth® - FR0010211037– ALPLA), leader français des contenus et services pour les seniors connectés, annonce avoir levé 482 912 € lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) à travers l’émission de 482 912 Actions Nouvelles au prix unitaire de 1,00 euro.

Cette opération, soutenue par les actionnaires historiques de référence, avait pour objectif de renforcer ses fonds propres et d’accroître sa flexibilité financière pour préparer le rebond des prochains mois lorsque le contexte se sera normalisé. Elle permet par ailleurs à la société de disposer des moyens financiers nécessaires pour assurer sa continuité d’exploitation et réaliser son plan de trésorerie à moyen terme.

Cette opération devrait être complétée par un emprunt garanti de l’état (PGE) auprès des partenaires bancaires actuels d’un montant de 0,5 M€.

Une opération souscrite à 100 %

La demande de souscription s’est élevée à 503 915 actions soit 104,35% du montant initial et s’est répartie de la manière suivante :

158 665 actions à titre irréductible ;

164 629 actions à titre réductible ;

180 622 actions à titre libre.

L’ensemble des souscriptions, à titre irréductible et réductible ont été servies. Les souscriptions à titre libre ont été servies à hauteur 159 618 actions.

Le montant brut de l’opération s’élève à 482 912 € et se traduit par la création de 482 912 actions nouvelles au prix unitaire de 1,00 €, correspondant à 100% du nombre de titres initialement offerts.

Pour rappel, certains dirigeants et membres du Conseil de Surveillance de la Société avaient fait part de leur intention de souscrire à l’opération à titre irréductible et réductible pour un montant total maximum de 109 920 €. L’ensemble de ces intentions représentait plus de 22,76% de l’augmentation de capital envisagée.

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 23 novembre 2020. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes PLANET MEDIA, déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0010211037– mnémo ALPLA.

A l’issue du règlement-livraison, le capital social de la Planet Media post-augmentation de capital s’élèvera à 531 203,80 €, divisé en 5 312 038 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune.





Incidence de l’émission sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)* Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1,271 Après émission de 482 912 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1,246

* : sur la base d'un montant de capitaux propres sociaux de 6,14M€ au 31/12/2019

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire

Participation de l’actionnaire (en %) Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1,00% Après émission de 482 912 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,91%

Répartition du capital post-augmentation de capital

Répartition du capital avant

Augmentation de capital Répartition du capital après

Augmentation de capital Actionnaire Nbre total

de titres % Nbr total

de voix % Nbre total

de titres % Nbr total

de voix % Thierry Casseville - Président du Directoire 1 615 240 33,4% 3 230 480 44,8% 1 665 240 31,3% 3 280 480 42,6% Autres Membres du CS et directoire 434 005 9,0% 860 311 11,9% 493 925 9,3% 920 231 12,0% Flottant 2 779 881 57,6% 3 122 032 43,3% 3 152 873 59,4% 3 604 944 46,8% Total 4 829 126 100,0% 7 212 823 100,0% 5 312 038 100,0% 7 695 735 100,0%

Cadre juridique de l’offre

Cette augmentation de capital par émission d’Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription a été décidée le 26 octobre 2020 par le Directoire en application de la délégation qui lui a été conférée par la 9ème résolution adoptée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 10 septembre 2020.

Avertissement

En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’Augmentation de Capital n’a pas donné lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF car le montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8.000.000 €.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 28 octobre 2020 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques associés à Planet Media décrits dans le rapport de gestion au 31 décembre 2019 dont le point relatif aux évènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice, et dans le document intitulé Document d’Informations pour transfert sur Euronext Growth sur le site internet de Planet Media, rubrique Investisseurs (https://www.planetmedia.fr/actionnaires).

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés : actu, argent, lifestyle, divertissement, bien-être, beauté, mode, …

Planet Media a développé avec sa communauté, les seniors connectés, une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Planet Media, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr .

Libellé : Planet Media

Code ISIN : FR0010211037

Mnémonique : ALPLA



Nombre d’actions ordinaires composant

le capital social : 5 312 038 actions

CONTACTS

Contact Planet Media



Pierre Coquard, Directeur Général

Stéphanie Tricot,

Directrice Administrative et Financière

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@planetmedia.fr Contact Actifin

Communication financière

Alexandre Commerot

+33 (0)1 56 88 11 11

acommerot@actifin.fr





