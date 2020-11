November 19, 2020 08:13 ET

November 19, 2020 08:13 ET

København Ø, Nov. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



For så vidt angår finanskalenderen for 2021 for Kapitalforeningen BankInvest Select er denne fastsat således:





Årsrapport for 2020: den 18. marts 2021

Ordinær generalforsamling: den 22. april 2021





Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør