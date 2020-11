CALGARY, Alberta, 19 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (Mawer) est honorée d’annoncer aujourd’hui qu’elle a été récompensée une fois de plus au Gala des prix Refinitiv Lipper de 2020. La Société a mérité les prix décernés aux groupes de fonds d’actions et d’actifs mixtes en plus des prix individuels énumérés ci-dessous :



Fonds d’actions canadiennes Mawer, sur 10 ans (actions canadiennes)

Fonds nouveau du Canada Mawer, sur 3, 5 et 10 ans (petites et moyennes capitalisations canadiennes)

Fonds équilibré Mawer, sur 10 ans (équilibrés mondiaux neutres)

Fonds mondial de petite capitalisation Mawer, sur 10 ans (petites et moyennes capitalisations mondiales)

Les prix Refinitiv Lipper évaluent et récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui se sont illustrés en obtenant d’excellents rendements ajustés au risque sur trois, cinq et dix ans par rapport à leurs pairs dans plus de 17 pays aux quatre coins du monde.

« Nous sommes honorés d’être reconnus pour le travail que nous accomplissons pour nos clients », a affirmé Paul Moroz, chef des placements chez Mawer. « Nous sommes ravis que notre méthode de placement Ennuyant, mais payant continue de donner des résultats impressionnants à long terme. »

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter www.mawer.com.

Dénis de responsabilité

Les prix Refinitiv Lipper, décernés chaque année, mettent en lumière les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé en obtenant un excellent rendement ajusté au risque par rapport à leurs pairs. Les lauréats des prix Refinitiv Lipper sont choisis en fonction du classement Lipper Leader établi selon la constance des rendements, mesurée en fonction des rendements ajustés au risque sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui figure au sommet du classement Lipper Leader pour la constance du rendement (taux de rendement effectif) dans chaque catégorie admissible mérite le prix Refinitiv Lipper. Pour en savoir plus, visitez le site lipperfundawards.com. Refinitiv Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données, mais ne peut en garantir l’exactitude.

Pour tout complément d’information :

Jean-Philippe Giguère

Gestionnaire de portefeuilles institutionnels

416-865-5272

jpgiguere@mawer.com