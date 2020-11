Les employés du siège social de Nissan Canada Inc. fêtent la certification Great Place to Work. Photo prise en 2019. Pour une deuxième année consécutive, Nissan Canada Inc. a obtenu la certification Great Place to Workᴹᴰ, suivant une analyse exhaustive et indépendante réalisée par Great Place to Workᴹᴰ Canada. L’entreprise avait obtenu cette certification pour la première fois l’année précédente, lors de sa première participation au programme.

Nissan Canada Inc. obtient une nouvelle fois la certification Great Place to Workᴹᴰ

MISSISSAUGA, Ontario, 19 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour une deuxième année consécutive, Nissan Canada Inc. a obtenu la certification Great Place to Workᴹᴰ, suivant une analyse exhaustive et indépendante réalisée par Great Place to Workᴹᴰ Canada. L’entreprise avait obtenu cette certification pour la première fois l’année précédente, lors de sa première participation au programme.



La certification de Nissan Canada Inc. est le résultat d’un sondage anonyme mené auprès des employés en octobre, qui portait sur la culture de l’entreprise, l’expérience en milieu de travail, les récompenses, la communication et le leadership. Le sondage comportait aussi une nouvelle série de questions visant à évaluer comment l’entreprise a composé avec les défis et l’incertitude qui ont marqué l’année 2020. À la fermeture des bureaux en mars, lorsque les employés qui y travaillaient ont adopté le télétravail, Nissan Canada s’est efforcée de créer un environnement de travail positif. Résultat : le niveau de satisfaction des employés est supérieur à celui de l’année précédente.

« Ce qui distingue un milieu de travail ordinaire d’un milieu exceptionnel, c’est la confiance. Et cette confiance repose sur des valeurs fondamentales : la fierté, la solidarité, le respect, l’équité et la crédibilité, explique Steve Milette, président de Nissan Canada Inc. Obtenir la certification Great Place to Workᴹᴰ pour une deuxième année est une immense source d’inspiration et une importante marque de confiance des employés. Nous devons ce témoignage de reconnaissance de l’équipe à la culture de confiance et de transparence que nous avons forgée au fil des années, et à la manière dont l’équipe de direction a su maintenir des voies de communication ouvertes en pleine pandémie. Malgré la distance qui nous sépare, nous n’avons jamais été aussi proches et solidaires. »

Des études ont démontré que les employés se tournent souvent vers leur employeur pour trouver du réconfort, particulièrement dans les périodes de perturbations et de grande anxiété. L’équipe de direction de Nissan Canada Inc. a donc géré ses communications et ses interventions avec empathie et bienveillance. Toujours en tête des priorités, le maintien du bien-être physique et émotionnel des employés a exigé un peu plus de créativité en 2020.

Au début de la pandémie, l’équipe de direction a mis sur pied plusieurs initiatives, dont des ateliers sur la santé mentale et sur le rôle de parent en temps de pandémie, des conseils de nutrition et des cours de mise en forme virtuels. Les dirigeants ont aussi favorisé le dialogue par de fréquents sondages des employés, des réunions d’équipe et des courriels hebdomadaires de M. Milette, qui exposait la situation de l’entreprise en toute transparence et honnêteté. À la demande des employés, l’entreprise a instauré une « pause équilibre », soit un bloc d’une heure et demie réservé chaque jour à midi pour que tous puissent mettre le travail de côté, manger un repas sain et passer du temps de qualité avec leurs proches.

Nissan attache une grande importance à l’établissement d’un milieu de travail inclusif, où tous peuvent être eux-mêmes et se dépasser. Nissan Canada a obtenu une note très élevée pour tout ce qui touche l’équité, l’inclusion, l’honnêteté et l’éthique. Ces résultats reflètent bien le milieu de travail accueillant, convivial et impartial de Nissan Canada, où l’on écoute, respecte et valorise les différentes perspectives des employés, et où la diversité et l’égalité sont au cœur de la réussite collective.

La certification Great Place to Workᴹᴰ témoigne des normes élevées de Nissan Canada en matière de leadership, d’expérience des employés et d’environnement de travail inclusif. L’entreprise consolide ainsi sa réputation d’employeur de choix, qui sait reconnaître et cultiver le talent.

