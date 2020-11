Le géant anglais de la distribution Frasers investit dans la technologie Quadient d'emballage automatisé à grande vitesse

Paris, le 19 novembre 2020

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui que le groupe Frasers, géant de la distribution au Royaume-Uni, a choisi la CVP Everest, le plus récent système d'emballage automatisé de Quadient - capable d’emballer 1 100 commandes e-commerce sur mesure par heure.

Frasers Group utilisera le système d'emballage automatisé le plus avancé de Quadient pour créer des emballages à la taille exacte de chacune des commandes e-commerce de ses grandes marques, composées d'un ou de plusieurs articles.

Le CVP Everest sera installée début 2021 dans le centre de distribution du groupe Frasers à Shirebrook, dans le Derbyshire. Trois lignes distinctes d’alimentation en carton imprimés permettront au distributeur de préparer les commandes de plusieurs marques en un seul flux continu.

Michel Piotrowski, Responsable de l'Automatisation chez Frasers Group, déclare : « L'expérience client est d'une importance capitale pour nous et la qualité, la durabilité et les performances des emballages que nous utilisons jouent un rôle majeur dans la façon dont nos clients perçoivent nos marques. La CVP Everest répond à nos principaux objectifs, qui sont de réduire les déchets en produisant des emballages parfaitement adaptés à chaque commande, utiliser des matériaux d'emballage durables et optimiser le remplissage des véhicules de livraison en y chargeant un plus grand nombre de colis, ce qui contribue à réduire nos émissions de CO2 ».

Jo Bradley, Responsable du Développement des Ventes Quadient au Royaume-Uni, ajoute : « Nous sommes ravis que le groupe Frasers ait décidé d'adopter notre technologie d'emballage automatisé CVP Everest. Les consommateurs soucieux de l'environnement choisissent de plus en plus souvent d'acheter auprès d’enseignes capables de démontrer leur engagement responsable. Le fait que chaque carton soit taillé de façon précise pour tenir et protéger les articles permet de réduire l’usage de matériaux et l’empreinte carbone de chaque commande - ainsi que l’impact financier de transporter du vide ».

La CVP Everest est une technologie d'emballage automatisé à grande vitesse. Le système mesure chaque contenu de commande en 3D, construit, scelle et pose une étiquette transport sur chaque colis en continu - réduisant le volume des colis jusqu'à 50 %, l'utilisation de carton de 30 % et éliminant le besoin d’avoir recours à du matériel de calage. Comme la CVP Everest emballe chaque colis aux dimensions précises de chaque commande individuelle, l'expérience client est améliorée et avec moins de camions sur les routes, les coûts de transport et les émissions de CO2 s’en trouvent radicalement réduites.

À propos de Frasers Group PLC

Frasers Group PLC, anciennement Sports Direct International PLC, est un détaillant d'articles de sport basé au Royaume-Uni. Fondé par Mike Ashley en 1982 en ouvrant un premier magasin à Maidenhead, Frasers Group plc aspire aujourd'hui à devenir un leader international de la vente au détail d'articles de sport, de mode de vie et de vêtements de luxe. Les quelque 30 000 personnes du groupe travaillent en collaboration avec leurs fournisseurs et des partenaires de marques tierces pour servir les clients dans plus de 20 pays.

