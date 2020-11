TORONTO, 19 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (Partenaires Ninepoint) a le plaisir d’annoncer le lancement de titres de série de FNB dans quatre de ses fonds : le Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint (NEO: NBND), le Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint (NEO: NSAV), le Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint (NEO: GLDE), et la Catégorie d’actions argentifères Ninepoint (NEO: SLVE).



« Nous sommes ravis d’offrir une série de FNB pour certaines de nos stratégies tactiques les plus populaires », a déclaré James Fox, codirecteur général et associé directeur chez Partenaires Ninepoint. « L’ajout d’un autre instrument pour accéder à nos solutions uniques de titres à revenu fixe, de métaux précieux et de comptes au comptant signifie que nos clients peuvent plus facilement profiter de ces stratégies dans leurs modèles de répartition de portefeuille. »

« C’était formidable de travailler avec NEO sur ce lancement », a ajouté Warren Steinwall, directeur général, Opérations de placement chez Partenaires Ninepoint. « En tant que Bourse, NEO s’est avéré être un véritable champion de l’innovation et de la technologie, avec une expertise profondément enracinée dans le domaine des FNB. Son soutien a été inestimable pour nous aider à lancer nos premiers produits de FNB sur le marché. »

Nom Bourse Évaluation du risque Frais de gestion Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint

NBND NEO Bourse Faible 0,75 % Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint

NSAV NEO Bourse Faible 0,14 % Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint

GLDE et GLDE.U (option d’achat en $ US) NEO Bourse Élevé 1,50 % Catégorie d’actions argentifères Ninepoint

SLVE et SLVE.U (option d’achat en $ US) NEO Bourse Élevé 1,50 %

Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint (symbole boursier : NBND)

L’objectif de ce Fonds est de maximiser le rendement total du Fonds et de générer un revenu en investissant principalement dans des titres de créance et des titres assimilables à des titres de créance d’émetteurs de sociétés et de gouvernements du monde entier.

Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint (symbole boursier : NSAV)

L’objectif de ce Fonds est de maximiser le rendement des soldes de trésorerie tout en offrant un accès facile à des placements assortis d’une liquidité quotidienne. Le Fonds investit dans les comptes d’épargne à intérêt élevé offerts par des banques de l’annexe I.

Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint $ CA (symbole boursier : GLDE); $ US (symbole boursier : GLDE.U)

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme. Afin d’atteindre son objectif de placement, le Fonds investit principalement dans l’or, les certificats d’or, les métaux et minéraux précieux, les certificats relatifs à ces métaux et minéraux ou dans des titres de participation de sociétés qui participent directement ou indirectement à l’exploration, à l’exploitation minière, à la production ou à la distribution d’or et de métaux et minéraux précieux.

Catégorie d’actions argentifères Ninepoint $ CA (symbole boursier : SLVE); $ US (symbole boursier : SLVE.U)

L’objectif de placement du Fonds est de chercher à obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés qui participent directement ou indirectement à l’exploration, à l’exploitation minière, à la production et à la distribution d’argent. Le Fonds peut également investir dans l’argent et dans des certificats d’argent.

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements non traditionnels au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des revenus alternatifs et des actifs réels, en plus des actions nord-américaines et mondiales.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com ou communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Demandes de renseignements des médias :

Partenaires Ninepoint LP

Drew Williams

416 943-4994

dwilliams@ninepoint.com

Questions relatives aux ventes :

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com