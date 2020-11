Bekaert fait état d’un rebond progressif





Chiffre d’affaires, tendances et actions

Malgré un niveau d'incertitude toujours élevé, le troisième trimestre a marqué un tournant pour la plupart des marchés. Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre de Bekaert a augmenté de +24% par rapport au faible deuxième trimestre de 2020. Les volumes de ventes furent à peine -2% au-dessous des volumes du même trimestre de l’année passée. Le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de 2020 fut nettement inférieur par rapport à la même période de l'année précédente (-14% à taux de change constant) en raison de l’impact considérable de la pandémie COVID-19 au premier semestre 2020.

Les développements extérieurs au cours de la période des trois mois allant de juillet à septembre 2020 furent:

• le rebond significatif de la demande sur les marchés des pneumatiques;

• l’évolution positive des ventes sur divers marchés de l'Amérique latine, de la Chine, de l'Inde et de la région EMEA;

• les fortes fluctuations monétaires défavorables.

Les actions de Bekaert au troisième trimestre furent axées sur:

• la poursuite du renforcement des mesures de protection pour limiter l'impact de la pandémie COVID-19 sur la santé et la sécurité de nos employés et de leurs familles;

• la gestion agile de la chaîne d'approvisionnement à travers la chaîne de valeur, garantissant la continuité de l'approvisionnement des clients;

• la poursuite de l’amélioration du mix produits et du mix business, conformément à notre stratégie visant à améliorer le portefeuille d'activités;

• le maintien d'un contrôle strict du fonds de roulement et des dépenses d’investissements afin de poursuivre le désendettement;

• les mesures d'atténuation et structurelles complémentaires pour améliorer la performance financière du Groupe.

• Post-bilan: émission réussie d'une obligation ‘retail’ à 7 ans de € 200 millions.





Perspectives

Les mesures d'amélioration structurelles mises en œuvre depuis fin 2019 et notre réponse agile au Covid-19 ont prouvé leur efficacité par rapport au renforcement de la résilience de Bekaert.



Alors que la pandémie Covid-19 continue de créer un niveau élevé d'incertitude, la reprise de la demande sur la plupart de nos marchés et les avantages durables des mesures d'amélioration structurelles nous permettront d’accroître notre performance au cours du second semestre 2020.



Malgré un chiffre d'affaires total inférieur à celui de l'année dernière, nous prévoyons que l'EBIT sous-jacent pour l'ensemble de l'année 2020 se situera autour du niveau de 2019, ce qui se traduira par une amélioration de la marge EBIT sous-jacente.



Grâce à une forte génération de cash et à une gestion disciplinée du fonds de roulement et de l’endettement, nous avons ramené le levier d’endettement net au-dessous de 2 à la fin du troisième trimestre et nous maintiendrons cet endettement net sur EBITDA sous-jacent comme objectif - en avance sur le plan - pour fin 2020.

