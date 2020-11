Le logiciel MarketView™ d'Hyperion Research reconnaît la solution AQX d’Anaqua comme pour ces fonctionnalités « pionnière »

BOSTON, 20 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, leader des solutions de gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle, a une fois de plus été reconnu comme leader du marché et hautement innovant dans le nouveau rapport 2020 MarketView™ sur la gestion PI publié par Hyperion Research, entreprise leader dans l’analyse du secteur légal.

Le rapport reconnaît AQX, la plateforme de gestion PI d'Anaqua, comme un leader du marché dans les domaines clés de la gestion PI et de l'analyse d'aide à la décision :

Gestion PI : L'AQX établit aujourd'hui une norme pour la gestion PI, en fournissant un ensemble de fonctionnalités avancées aux professionnels dans les domaines juridiques, opérationnels et commerciaux afin d'identifier, d'aborder, d'atténuer et de résoudre les défis liés à la PI.

Analyse d'aide à la décision : Anaqua offre des fonctionnalités d'analyse de pointe de gestion PI, intégrant le contenu et la technologie (HyperView et AcclaimIP) pour fournir un cadre contextuel aidant à la prise de décision en matière de PI.

Hyperion décerne également à Anaqua le titre de société hautement innovante pour sa feuille de route axée sur le client et son interface utilisateur personnalisée :

Feuille de route axée sur le client : La feuille de route d'Anaqua, qui se distingue par son approche innovante, est menée par une assemblée constituée de clients répartis sur plusieurs niveaux, chacun se concentrant sur des domaines produits et horizons prévisionnels précis.

Interface utilisateur conçue grâce à des personas : Une architecture de sécurité robuste intégrée dans des capacités administratives innovantes permet de fournir une expérience utilisateur hautement personnalisée et adaptée.

Eyal Iffergan, président de Hyperion Global Partners, a commenté : "Anaqua a adopté le modèle opérationnel de gestion de la propriété intellectuelle et l'a catalysé pour la transformation, en fournissant une suite de solutions qui stimule la valeur stratégique de la propriété intellectuelle pour les entreprises tout en soutenant les opérations commerciales de base. La plateforme AQX® d'Anaqua s'établit comme une solution d'avant-garde pour les gestionnaires PI actuels, établissant de nouvelles normes audacieuses sur la façon dont les principales organisations alignent la gestion de la PI avec leurs stratégies commerciales plus larges".

Bob Romeo, PDG d'Anaqua, a déclaré : "Nous sommes ravis d'être reconnus comme le leader du marché qui définit la norme pour notre secteur et nos clients. C’est vraiment gratifiant d'être ainsi reconnu et mis en avant par une entreprise aussi prestigieuse qu’Hyperion. Notre mission est d'aider les entreprises à remettre la propriété intellectuelle au cœur de leur stratégie, en travaillant en étroite collaboration avec nos clients, qu’il s’agisse d’entreprises ou de cabinets conseils afin de développer et mettre en œuvre des solutions de gestion de la propriété intellectuelle intégrées et axées sur les entreprises. Cette reconnaissance témoigne de l'innovation d'Anaqua, de notre engagement envers nos clients et des relations particulières que nous avons développées avec nos groupes de clients".

Anaqua, Inc. est un fournisseur de solutions intégrées et de gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), leader du secteur. Elle compte parmi ses clients plus de 50 % des 20 premiers déposants de brevets américains, des 20 premières marques mondiales et d'un nombre croissant des cabinets juridiques les plus prestigieux et ambitieux. Le siège social de la société est situé à Boston et elle possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. La plateforme de gestion de propriété intellectuelle d'Anaqua est utilisée par plus d'un million de cadres, d'agents, de juristes, d'administrateurs et d'innovateurs du monde entier. Sa suite de solutions associe flux de travail des meilleures pratiques et analyse des données et les services techniques afin de créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie en matière de propriété intellectuelle, permettre la prise de décision et rationaliser les opérations de propriété intellectuelle. Pour de plus amples informations, consultez anaqua.com.

Fondé en 2009, Hyperion Global Partners est reconnu comme le premier cabinet mondial de conseil en affaires et en technologie pour la profession juridique. Hyperion Research conseille les cabinets d'avocats, les départements juridiques et autres organisations de services juridiques afin qu'ils prennent des décisions intelligentes et factuelles sur la manière d'améliorer leurs performances opérationnelles.

Hyperion Research est la principale source de Market Intelligence pour les solutions juridiques. Les leaders, innovateurs et créateurs de tendances de la profession en sont venus à faire confiance à Hyperion Research en tant que fournisseur indépendant d'études de marché, d'analyses et de services de conseil. Ils fournissent un aperçu inégalé des principales tendances en matière de stratégie, d'opérations et de technologie juridiques. La recherche et l'analyse comparative d'Hyperion basées sur les analyses informe 8 sélections de systèmes sur 10 chaque année.

Pour plus d'informations, visitez www.hyperiongp.com.

Amanda Hollis

Directrice associée, Communications

Anaqua

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com 



