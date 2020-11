AUSTIN, Texas, Nov. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute neue Daten zu seinem bahnbrechenden Therapiekandidaten für die Behandlung von Influenza- und COVID-19-Infektionen bekannt. Das Unternehmen analysiert weiterhin die Komponenten seiner sogenannten FLUVID™-Therapie und entwickelt gleichzeitig Produktionskapazitäten für einen Produktkandidaten. Es wurde festgestellt, dass die auf das COVID-19-Virus abzielenden True Human-Antikörper ein Testvirus bei Konzentrationen wirksam neutralisieren können, die etwa viermal besser sind als die Antikörper, die die FDA jetzt für eine Notfallzulassung in Betracht zieht. Die laufenden Forschungsarbeiten ergaben auch, dass 100 % der Tiere, die einer tödlichen Dosis des Influenzavirus ausgesetzt wurden, durch die Behandlung mit dem in diesem Therapiecocktail enthaltenen True Human-Antikörper gegen Influenza überlebten. Die neuesten Forschungsergebnisse legen nahe, dass die FLUVID™-Therapie, die zusätzlich zum COVID-19-Virus gegen alle bekannten Influenzastämme wirken soll, eine einzigartige wirksame Therapie zur Behandlung komplexer Infektionen durch eines oder mehrere dieser Viren sein könnte. Bislang gibt es keine Therapie zur Behandlung von Koinfektionen mit COVID-19 und Influenza.



Mit dem Wiederaufleben des COVID-19-Virus in der bevorstehenden Grippesaison besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich viele Menschen sowohl mit dem Influenza- als auch mit dem COVID-19-Virus infizieren. Koinfektionen oder „Superinfektionen“ können den Schweregrad der Erkrankung erhöhen und die Behandlung weiter erschweren. Daher wird eine Therapie zur Behandlung von gemeinsam auftretenden Infektionen mit COVID-19 und Influenza dringend benötigt.

Während die COVID-19-Pandemie erst vor kurzem ausbrach, ist der Therapiekandidat FLUVID™ das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung bei XBiotech. Er enthält außergewöhnliche True Human-Antikörper gegen Influenza, die systematisch auf ihre Wirksamkeit gegen praktisch alle bekannten Stämme von Influenzaviren geprüft wurden. Die True Human-Antikörper gegen COVID-19 stammen hingegen von Patienten, die sich ohne ernsthafte Erkrankung schnell von dem Virus erholt haben, und dürften daher eine starke Fähigkeit zur Neutralisierung des Virus aufweisen.

Zu den Influenzastämmen, auf die FLUVID abzielt, gehören die saisonalen Stämme H1N1 und H3N2, die pandemischen Stämme H1N1, H2N2, H3N2, die Vogelgrippestämme H5N1, H5N2 und H7N9 sowie H9N2 und H10N8, die derzeit bei Geflügel weit verbreitet sind und bei denen ein zukünftiges Pandemiepotenzial beim Menschen vermutet wird.

Dr. Sushma Shivaswamy, Ph.D., Chief Scientific Officer von XBiotech, kommentierte dies wie folgt: „Wir sehen weiterhin hervorragende Daten auf dem Weg dieser einzigartigen und wichtigen Therapie in die Klinik. Im Gegensatz zu anderen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen konzentriert sich unsere Pipeline auf die Entwicklung von Therapien für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen, die die FLUVID™-Therapie am dringendsten benötigen. Wir glauben fest an das Potenzial dieses Produktkandidaten.“

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer Pipeline von Therapien voran, die auf der Nutzung von natürlich vorkommenden Antikörpern von Patienten mit Immunität gegen bestimmte Erkrankungen beruhen. Der Ansatz, die natürliche Immunität des Menschen als Quelle neuer Medikamente zu nutzen, bietet das Potenzial, die Behandlungsstandards bei zahlreichen Krankheiten neu zu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, USA ist auch bei der Entwicklung innovativer Fertigungstechnologien zur Reduzierung der Kosten und Komplexität bei der Produktion biologischer Arzneimittel führend. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com .

Über die therapeutischen True Human™-Antikörper

Die True Human™-Antikörper von XBiotech sind die einzigen Antikörper, welche unverändert von Personen stammen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. (Im Gegensatz zu allen kommerziell erhältlichen Antikörpern, die als „humanisiert“ oder „vollständig human“ bezeichnet werden, stammen die True Human™-Antikörper von XBiotech direkt aus der natürlichen menschlichen Immunantwort für bestimmte Krankheiten, werden nicht modifiziert und verursachen somit keine Immunogenität.) Im Rahmen von Forschung und klinischen Programmen in verschiedenen Krankheitsbereichen haben die True Human™-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie „darf“, „wird“, „sollte“, „würde“, „könnte“, „erwartet“, „plant“, „erwägt“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „hat vor“, „beabsichtigt“ oder „fortsetzt“ oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930