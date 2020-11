AUSTIN, Texas, 20 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui un traitement candidat révolutionnaire pour le traitement des infections par la grippe et la COVID-19. La Société continue d'analyser les composants de son traitement baptisé FLUVID™ tout en développant les capacités de fabrication d'un produit candidat. Il a été constaté que les anticorps True Human ciblant le virus à l'origine de la COVID-19 neutralisaient efficacement un virus test à des concentrations environ quatre fois meilleures que celles des anticorps que la FDA envisage actuellement d'autoriser en urgence. Les recherches en cours ont également montré que les anticorps True Human contenus dans ce cocktail thérapeutique ciblant la grippe étaient capables de sauver 100 % des animaux recevant une dose autrement mortelle de virus de la grippe. Les dernières conclusions des recherches suggèrent que le traitement FLUVID™, conçu pour être efficace contre toutes les souches connues de la grippe en plus du virus de la COVID-19, pourrait fournir un traitement particulièrement efficace pour traiter les infections complexes d'un ou plusieurs de ces virus. Aucun autre traitement n'est disponible pour traiter à la fois les infections par la COVID-19 et les infections par la grippe déclarées simultanément.



Avec la résurgence du virus à l'origine de la COVID-19 durant cette saison de grippe à venir, nous sommes confrontés à la probabilité que de nombreuses personnes soient infectées à la fois par les virus de la grippe et de la COVID-19. Les co-infections par les deux virus, ou « super-infections », peuvent augmenter la gravité de la maladie et compliquer davantage le traitement. Une thérapie qui pourrait traiter les co-infections par la COVID-19 et la grippe est nécessaire de toute urgence.

Bien que la pandémie de COVID-19 n'ait émergé que récemment, le traitement candidat FLUVID™ est le résultat d'années de recherche-développement menées chez XBiotech. Il intègre les extraordinaires anticorps True Human contre la grippe qui ont été systématiquement évalués pour leur capacité à cibler pratiquement toutes les souches connues de virus de la grippe. D'autre part, les anticorps True Human contre la COVID-19 ont été prélevés sur des patients qui se sont rétablis rapidement sans maladie grave et devraient donc avoir une capacité de neutralisation puissante contre le virus.

Les souches de grippe qui seront ciblées par FLUVID sont les suivantes : les souches saisonnières H1N1 et H3N2 ; les souches des pandémies H1N1, H2N2, H3N2 ; les souches de grippe aviaire H5N1, H5N2 et H7N9 ; et même H9N2 et H10N8, que l'on retrouve actuellement chez la volaille mais dont on pense qu'elles présentent un potentiel de pandémie chez l'homme.

Le Dr Sushma Shivaswamy, docteure et directrice scientifique de XBiotech, a commenté cette avancée : « Nous continuons d'enregistrer des données remarquables alors que nous transférons ce traitement unique et essentiel vers le stade clinique. Contrairement à tout autre programme de recherche-développement, notre pipeline se concentre sur la fourniture de traitements aux populations vulnérables qui ont le plus besoin du traitement FLUVID™. Nous sommes fermement convaincus du potentiel de ce produit candidat ».

À propos de XBiotech

XBiotech est une société biopharmaceutique mondiale totalement intégrée, qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques. XBiotech développe actuellement un portefeuille de thérapies basées sur l'utilisation des anticorps naturels des patients immunisés contre certaines maladies. L'approche visant à utiliser l'immunité humaine naturelle comme source de nouveaux médicaments offre le potentiel de redéfinir les normes de soins pour un large éventail de maladies. XBiotech, dont le siège social est à Austin, au Texas, est également leader dans le développement de technologies de fabrication innovantes visant à réduire le coût et la complexité de la production de médicaments biologiques. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com .

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont les seuls anticorps disponibles dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. (Contrairement à tous les anticorps disponibles dans le commerce « humanisés » ou « entièrement humains », les anticorps True Human™ de XBiotech proviennent directement de la réponse immunitaire humaine naturelle à des maladies spécifiques, sans modification, et ont ainsi montré ne pas provoquer d'immunogénicité.) Grâce à des programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Facteurs de risque » de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

Contact

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930