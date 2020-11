November 20, 2020 03:14 ET

November 20, 2020 03:14 ET

København Ø, Nov. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --





BI Management A/S er igen til at stille priser for Kapitalforeningen Blue Strait Capital ISIN DK0060868107, Shortname BLKBSCKL.

Ved spørgsmål, kontakt da undertegnede på telefon 77 30 90 65.





Med venlig hilsen

BI Management A/S





Martin Fjordlund Smidt

Direktør