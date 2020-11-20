得克萨斯州奥斯汀和荷兰恩斯赫德, Nov. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 虽然2020年给世界各地的所有企业带来了许多前所未有的挑战，但Lithium Werks继续为最严苛要求的市场制造一流的专利Lithium Iron Nanophosphate™（纳米磷酸锂铁）动力电池。



我们的26650 Nanophosphate™电池可作为单体电池，也可组合成电池组和模块，就像我们的Lithium Werks P40-24电池模块。我们的客户可以按各种功率、脉冲和后备应用组合成这些模块。我们的LFP电池具有市场领先的功率、安全性和使用寿命，因此非常适合用于诸多关键应用。我们的18650和26650电池用于储能、UPS、通信技术、航空航天、应急和其他照明应用、工业设备、医疗器械和消费品等商业领域。这是我们企业的一项关键业务，在我们的产品组合中占有越来越大的份额。

Lithium Werks每月可在中国最先进的生产设施生产数百万块18650和26650电池。由于我们的知名客户在各种应用中的持续需求，在很长一段时期内不会有停产其中任何一款电池的计划。

如需了解有关我们动力电池的更多信息，请访问此链接：https://lithiumwerks.com/products/cells/

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