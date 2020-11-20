德州奧斯汀及荷蘭恩舍爾德, Nov. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2020 年為全球所有企業帶來前所未有的挑戰，但 Lithium Werks 繼續為要求最嚴格的市場製造其一流的專利鋰鐵 Nanophosphate™ 電池。



26650 Nanophosphate™ 電池可作為單一電池使用，亦可用於製造電池組和 Lithium Werks P40-24 等電池模組。我們的客戶在各種各樣的功率、脈衝和備用應用中使用我們的電池。LFP 電池擁有領先市場的功率、安全性和壽命，是用於許多關鍵應用的理想選擇。18650 和 26650 電池用於能源儲存、UPS、通訊技術、航空航天、緊急和其他照明應用、工業設備、醫療設備和消費品等眾多業務領域。它們是我們公司的關鍵業務，也在我們產品組合中佔據日漸重要的地位。

Lithium Werks 每月在我們位於中國的先進製造工廠製造數百萬個 18650 和 26650 電池。我們橫跨各種應用的著名客戶對電池的需求持續增加，因此我們沒有計劃暫停製造任一款電池。

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