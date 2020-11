TORONTO, Nov. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A partir del 10 de diciembre de 2020, Blue Diamond Resorts comenzará las operaciones de Starfish Cayo Guillermo en Cuba. El resort todo incluido, anteriormente conocido como Club Cayo Guillermo, dará la bienvenida a los huéspedes para unas vacaciones seguras y relajantes en el paraíso con habitaciones renovadas y comodidades modernizadas. La apertura de Starfish Cayo Guillermo marcará la vigésima propiedad del grupo de administración de resorts de propiedad y operación canadiense en Cuba.



"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Starfish Cayo Guillermo a la familia Blue Diamond Resorts y ofrecer nuestros estándares de servicio únicos y facilidades actualizadas a los huéspedes de este popular hotel", dijo Mohamad Fawzi, Director General de Blue Diamond Resorts Cuba.

Ubicado en las vírgenes costas de Cayo Guillermo, Starfish Cayo Guillermo está rodeado de exuberantes jardines y espacios al aire libre que brindan un ambiente tranquilo para que los huéspedes de todas las edades disfruten de una escapada relajante. Con modernas renovaciones en áreas comunes, restaurantes y la mayoría de sus 296 habitaciones, Starfish Cayo Guillermo brinda una variedad de opciones de alojamiento que se adaptan a cada estilo de vacaciones, desde retiros románticos para parejas hasta escapadas familiares memorables, incluídas dos exclusivas casas ubicadas en la zona más tranquila del resort.

Con sus pintorescas playas de arena blanca, aguas cristalinas y poco profundas e inmensas dunas de arena, Cayo Guillermo ofrece a los amantes del sol el escenario perfecto para sus próximas vacaciones. Desde relajarse en la playa inmaculada hasta disfrutar de deportes acuáticos -como el kitesurf en el cercano Centro Internacional de Kitesurf de Cayo Guillermo- y visitar los sitios de buceo cercanos, la isla tropical de Cayo Guillermo ofrece a los visitantes una gran variedad de opciones de diversión en el archipiélago Jardines del Rey en la zona central de Cuba.

El programa de V acaciones con S eguridad G arantizada de la compañía protege tanto a los huéspedes como a los miembros del personal con nueve pilares de protección, que incluyen nuevas pautas de distanciamiento físico, mayor capacitación del personal, un enfoque de limpieza de 360˚ para todas las áreas comunes y habitaciones limpias y relucientes como un diamante, donde cada punto de contacto se desinfecta completamente.

Para reservar unas vacaciones en el paraíso en Starfish Cayo Guillermo, consulte a su agente de viajes u operador turístico preferido o visite www.starfishresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inicio en 2010, Blue Diamond Resorts ha desarrollado una cartera impresionante de productos que abarca hoy 45 propiedades, con más de 15.000 habitaciones en diez países. Adoptando un enfoque proactivo para diferenciar las marcas en función de las demandas de cada mercado, la compañía de gestión de complejos turísticos se adapta a una variedad de presupuestos e intereses, desde elegantes escapadas sólo para adultos hasta vacaciones familiares llenas de diversión. Los galardonados All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts ofrecen comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de salud y bienestar en las suites. Las sub-marcas de sólo para adultos de Royalton Luxury Resorts incluyen Hideaway at Royalton , una experiencia sólo para adultos con cenas exclusivas y alojamiento preferencial, además de los elegantes resorts de estilo de vida, Royalton CHIC, ubicados en los mejores lugares frente a las playas del Caribe. En Jamaica, Grand Lido Negril ofrece a los mayores de 21 años unas vacaciones naturistas exclusivas y lujosas junto con una zona de playa apartada para la máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones diseñadas para impresionar a toda la familia, con un club infantil popular con personajes temáticos famosos, Toopy & Binoo™, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble para los clientes en ubicaciones convenientes. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a Vacacionar Como Una Estrella (Vacation Like A Star™) con una experiencia atractiva e interactiva, además de artículos de la famosa cultura pop de películas icónicas, la música y el deporte. Mystique by Royalton , una colección de resorts estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos llenos de aventuras sin fin.

