- 2020년 11월 21일 토요일(오후 7시 30분(미국동부시간)/오후 4시 30분(미국서부시간))

- 공생, 공영, 공의를 통한 평화 구축을 위해 글로벌 리더와 시민들이 함께 할 예정

- 한국전쟁 70주년을 기념해 참전용사를 기리는 특별 공연 예정

워싱턴, Nov. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Universal Peace Federation(UPF)은 사회 모든 분야의 새로운 평화 구축 기회를 도모하는 글로벌 리더들이 참석하는 제3차 글로벌 희망전진대회를 개최한다고 밝혔다.

이번 온라인 대회는 2020년 11월 21일 오후 7시 30분(미국동부시간)/오후 4시 30분(미국서부시간) 전 세계 동시 개최되며 프로그램은 11월 22일 오전 9시 30분(한국시간) 서울에서 진행된다.

본 행사는 Dr. Hak Ja Han Moon Universal Peace Federation 공동창설자가 기조연설자로 나선다. 기타 연사로는 Sahle-Work Zewde 에티오피아 대통령, Uhuru Kenyatta 케냐 대통령, Salva Kiir Mayardit 남수단 대통령, Mahinda Rajapaksa 스리랑카 총리, German Alcides Blanco Alvarez 콜롬비아 국회의장, Yves Leterme 전 벨기에 총리(2009~2011년 재임), Stephen Harper 전 캐나다 총리(2006~2015년 재임), Christopher Hill 전 주한 미국대사(2004~2005년 재임), 한국전 참전용사인 Charles Rangel 전 미국 연방하원의원(1971~2017년 재임)이 참석한다.

제3차 희망전진대회는 1950년 북한의 남한 침공으로 발발해 1953년 정전협정으로 끝나며 300여 만명의 인명을 앗아간 한국전쟁 70주년을 기념한다. 수많은 한국인 가족들이 아직도 남과 북을 갈라놓고 있는 비무장지대 38선으로 인해 이산가족으로 남아있다.

이번 희망전진대회에서는 리틀엔젤스예술단이 UN군의 일원으로 한국을 지원해 참전한 16개 국가 소속 참전용사들을 기리며 특별 공연을 가질 예정이다.

이번 대회는 한국의 청심평화월드센터에서 진행되는 행사를 중계하며 방송 미디어용 전용 링크는 2020년 11월 20일부터 https://www.peacelink.live/bc 에서 확인할 수 있다.

희망전진대회 행사는 공생, 공영, 공의를 통한 신통일세계 안착을 주제로 한다고 Thomas G. Walsh UPF 의장이 밝혔다.

Walsh 의장은 지난 8월 열린 제1차 희망전진대회는 전 세계 수 백만 명의 사람들이 온라인으로 참여해 코로나19 팬데믹, 환경 악화, 빈곤 및 인종 문제에 초점을 맞췄다고 덧붙였다.

9월에 열린 제2차 희망전진대회에서는 이번 행사와 마찬가지로 자유와 평화와 통일과 행복의 가치가 가득한 신통일세계를 내다봤다.

Walsh 의장은 이전 대회 연사들이 각자의 방식과 언어를 통해 우리 인류가 하나님 아래 한 가족을 이루어 힘을 합쳐 당면한 모든 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있다는 희망을 말했다고 밝혔다.

그는 “희망전진대회는 UPF가 우리를 갈라 놓는 장애물을 극복하고 한반도 평화를 구축하기 위한 글로벌 차원에서 벌이는 노력”이라고 덧붙였다.

Rev. Sun Myung Moon과 Dr. Hak Ja Han Moon이 2005년 창설한 UPF는 공생(상호 존중, 협력, 공통된 인간성의 인식), 공영(극빈 줄이기, 보다 공평한 부의 분배), 공의(공유가치의 공통된 기반, 우리를 통합시키는 특성이 우리를 분열시키는 특성보다 강하다는 인식)를 핵심 가치로 삼고 이해당사자와 평화중재자들이 속한 글로벌 연합을 구축하고 있다.

이러한 노력은 각국 수반과 영부인, 의원, 영적 지도자, 언론인, 학자, 경제 분야 비즈니스 및 재무 전문가들을 포함한 세계 평화 운동으로 이어지고 있다.

희망전진대회 시리즈는 International Summit Council for Peace (ISCP), International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP), Interreligious Association for Peace and Development (IAPD), International Media Association for Peace (IMAP), International Association for Peace and Economic Development (IAED), International Association of Academicians for Peace (IAAP)등 UPF 산하 6개 기관 리더들이 참가한다.

제4차 희망전진대회는 12월에 열릴 예정이다.

