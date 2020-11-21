2020年11月21日星期六（东部标准时间晚7:30 /太平洋标准时间 下午4:30）

全球各地的领导者和民众在

相互依存、共同繁荣和普遍价值观理想基础上共同倡导和平

表彰朝鲜战争退伍军人及

纪念朝鲜战争70周年的特别演出

华盛顿, Nov. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界和平联合会（UPF）宣布本周末将举行第三次全球希望集会（Rally of Hope），届时将有在社会各个领域发现建设和平新机遇的多位世界领导者参与。

在线集会将在全球各地同时举行，时间为2020年11月21日星期六 美国东部标准时间晚7:30/ 太平洋标准时间下午4:30。演出节目将于2020年11月22日星期日韩国标准时间上午9:30在韩国首尔 制作并放送。

Universal Peace Federation联合创始人Hak Ja Han Moon博士将担任主旨发言人。其他演讲人包括埃塞俄比亚总统Sahle-Work Zewde、肯尼亚总统Uhuru Kenyatta、南苏丹总统Salva Kiir Mayardit、斯里兰卡首相Mahinda Rajapaksa、哥伦比亚议会议长German Alcides Blanco Alvarez、比利时前首相（2009-2011）Yves Leterme、 加拿大 前总理（2006 - 2015）Stephen Harper、美国驻大韩民国大使（2004-2005年） Christopher Hill和美国众议员（1971-2017）、朝鲜战争退伍军人Charles Rangel。

此次第三届希望集会将纪念朝鲜战争70周年。朝鲜战争从1950年北韩入侵南朝鲜开始，于1953年签署停战协议结束。战争期间造成死亡人数估计达300万。令人难过的是，许多朝鲜家庭仍被三八线上的非军事区所分隔。北纬38度线仍然将朝鲜半岛分为南北两部分。

著名的Little Angels Folk Ballet of Korea（韩国小天使民间芭蕾舞团）将在希望集会上以表演作为特别致敬，表彰作为联合国和平部队向韩国派遣军队并提供支持的16个国家的退伍军人。

和平集会活动将从韩国的Cheongshim Peace World Center进行转播。广播媒体的专用链接将从2020年11月20日星期五开始在https://www.peacelink.live/bc提供。

UPF主席Thomas G. Walsh博士表示，这些希望集会活动的目的是“围绕相互依存、共同繁荣和普世价值的核心思想建立一个持久和平的统一世界”。

Walsh博士表示，8月举行的首次希望集会“吸引了世界各地数百万在线观众，重点关注COVID-19全球疫情、环境退化、贫困和种族关系”。

9月份举行的第二次希望集会以及本周末举行的第三次希望集会构想了一个倡导自由、和平、团结和幸福价值观的神圣而统一的世界。

Walsh博士表示，往届集会的发言者“都以各自的方式和语言表达了这样的希望：人类作为上帝眷顾之下的一个大家庭，有充分的潜能通过共同努力来解决所有这些问题” 。

他补充道：“这次希望集会是UPF为克服分裂壁垒和在朝鲜半岛建立和平的全球工作的组成部分。”

UPF于2005年 由Sun Myung Moon牧师和Hak Ja Han Moon博士创建。该联盟围绕相互依存（相互尊重、合作，承认共同的人性）、共同繁荣（减少极端贫困和更公平地分配财富）以及普世价值（基于共同价值观的一致基础，认识到使我们团结一致的特性比造成分裂的特性更强大）的核心理念打造利益相关方及和平缔造者的全球联盟。

实现这样一个世界的途径以全球范围内的和平运动为核心，参与者包括国家元首和第一夫人、议员、宗教领袖、媒体专业人士、学者以及经济部门的商业和金融专家。

参与和平集会的包括UPF以下六个协会组织的领导人：国际和平理事会峰会（ISCP）、国际议员和平促进协会（IAPP）、促进和平与发展跨宗教协会（IAPD）、国际新闻媒体和平促进协会（IAED）、国际学术界和平促进协会（IAAP）。

第四次希望集会计划于12月举行。

全球和平联盟www.upf.org

Larry Moffitt

全球和平联盟

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Laura TIS

华盛顿时报

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