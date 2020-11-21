2020 年 11 月 21 日（星期六）（美國東部時間晚上 7:30 ／太平洋標準時間下午 4:30 ）

全球領導人和公民為和平齊聚，共同支持

相互依存、共同繁榮和普世價值觀的信念

這場特別表演旨在紀念韓戰退伍軍人及

韓戰 70 週年

華盛頓, Nov. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Universal Peace Federation (UPF) 將於本週末舉行第三屆全球「希望大會」，由世界各地的領導人共同見證建設和平的新機會。

網上大會將同時在全球舉行，在美國的時間為 2020 年 11 月 21 日（星期六） 美國東部時間晚上 7:30 和 太平洋標準時間下午 4:30。節目將於 2020 年 11 月 22 日（星期日） 韓國標準時間上午 9:30 於韓國首爾製作和播放。

Universal Peace Federation 聯合創始人 Hak Ja Han Moon 博士將作主題演講。其他講者包括埃塞俄比亞總統 Sahle-Work Zewde、肯雅總統 Uhuru Kenyatta、南蘇丹總統 Salva Kiir Mayardit、斯里蘭卡總理 Mahinda Rajapaksa、哥倫比亞國會議長 German Alcides Blanco Alvarez、比利時總理（2009 年至 2011 年）Yves Leterme、 加拿大總理（2006 年至 2015 年） Stephen Harper、美國駐韓國大使（2004 年至 2005 年） Christopher Hill，以及美國眾議院代表（1971 年至 2017 年）兼韓戰退伍軍人 Charles Rangel。

第三屆「希望大會」紀念韓戰 70 週年，該戰爭以北韓於 1950 年入侵韓國開始，於 1953 年以休戰結束，估計造成 300 萬人死亡。 不幸的是，許多韓國家庭仍然因為分割南北韓的 38 線非軍事區 而無法團聚。

著名的 Little Angels Folk Ballet of Korea（韓國小天使民間芭蕾舞團） 將於「希望大會」上對 16 個國家／地區的退伍軍人作出特別致敬，以表彰其加入聯合國維持和平部隊，以及派兵支援大韓民國。

「希望大會」將於韓國 Cheongshim Peace World Center 播送。廣播媒體專用連結將從 2020 年 11 月 20 日（星期五）起透過 https://www.peacelink.live/bc 提供。

UPF 主席 Thomas G. Walsh 博士表示，這些「希望大會」活動旨在建立一個「圍繞相互依存、共同繁榮和普世價值觀核心思想的持久和平統一世界」。

首屆「希望大會」於 8 月舉行，Walsh 博士說：「該大會吸引了全球數百萬網上觀眾，重點關注 COVID-19 疫情、環境退化、貧困和種族關係。」

9 月舉行的第二屆「希望大會」及這個週末的第三屆「希望大會」，構想一個體現自由、和平、統一和幸福價值觀的美好統一世界。

Walsh 博士說：「此前大會的講者均以其方式和話語表示希望上帝的這個人類家庭，有充分潛力透過共同努力解決所有這些問題。

這屆『希望大會』是 UPF 為克服分裂我們的障礙，以及在朝鮮半島建立和平而作出的全球努力。」

UPF 由 Sun Myung Moon 教父 與 Hak Ja Han 博士於 2005 年創立，圍繞相互依存（相互尊重、合作和承認我們的共同人性）、共同繁榮（減少極端貧困和更公平分配財富），以及普世價值觀（共享價值觀的共同基礎，認識到團結我們的特徵比可能分裂我們的特徵強大）的核心原則，建立由利益相關者與和平者組成的全球聯盟。

通往這樣一個世界的道路由全球和平運動形成，參與其中的包括國家元首和第一夫人、國會議員、宗教領袖、媒體專業人士、學者，以及經濟部門的商業和金融專家。

「希望大會」系列包括來自 UPF 以下 6 個協會的負責人：國際和平峰會 (ISCP)、國際議員和平協會 (IAPP)、國際和平與發展國際宗教協會 (IAPD)、國際和平媒體協會 (IMAP)、國際和平與經濟發展協會 (IAED) 和國際和平學者協會 (IAAP)。

第四屆大會計劃於 12 月舉行。

Universal Peace 網站：www.upf.org

Larry Moffitt

Universal Peace Federation

(202) 669-0387

lmoffitt@us.upf.org

Laura Ortiz

《華盛頓時報》

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