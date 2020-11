BRUXELLES, Belgique, 23 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST a récemment accueilli Endorphina, un nouveau fournisseur de jeux au sein de son catalogue de casinos en constante évolution. Pour la première fois, leurs clients belges auront accès aux meilleurs titres qu'Endorphina a à offrir.



betFIRST est l’une des plateformes les plus importantes en ce qui concerne les jeux de casino les plus populaires sur le marché et recherche continuellement les meilleurs fournisseurs à inclure à sa sélection. Les produits d'Endorphina s'harmonisent parfaitement avec les jeux existants de betFIRST, avec des titres tels que Lucky Dice 1, Ancient Troy Dice et Voodoo Dice.

Les clients se tournent de plus en plus vers des jeux plus innovants mais également plus accessibles et c'est pourquoi betFIRST se montre très exigeant quant au choix de ses partenaires. Endorphina correspond à ces attentes : ils sont connus pour leurs logiciels de pointe et leurs modèles de jeux de machines à sous modernes désormais adoptés par les clients de betFIRST.

Alex Murphy, PDG de betFIRST, déclare : "Nous sommes ravis d'intégrer Endorphina dans le cadre de notre engagement permanent envers nos clients. Leur gamme comprend certains des jeux les plus divertissants du marché et nous sommes sûrs qu'ils apporteront beaucoup de divertissement à nos joueurs belges".

Ce développement est une nouvelle étape dans le parcours de betFIRST qui vise à devenir le premier fournisseur de jeux de casino en ligne en Belgique.



Contact: pr@betfirst.be