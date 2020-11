EfTEN Real Estate Fund III AS-i tütarettevõtja EfTEN SPV19 OÜ allkirjastas võlaõigusliku ostulepingu Tallinnas Hunditubaka tee 12 / Karukella tee 5 asuva kinnistu omandamiseks OÜ-lt Arca Varahaldus. 2020. aasta lõpus valmib kinnistul hooldekodu, mis antakse pikaajalisele üürile Pirita Kodu OÜ-le. Tegu on esimese hooldekoduga fondi portfellis.

„Pirita pansionaadiga siseneb EfTEN selge tulevikuperspektiiviga valdkonda, kuna vajadus hoolekandeteenuste järele kasvab pidevalt. Meil on hea meel, et teeme oma esimese tehingu pansionaadiga, mis on uhiuus ja asub suurepärases kohas Tallinna ja ümbruskonna klientide jaoks,“ ütles EfTEN Real Estate Fund III AS-i juhatuse liige Viljar Arakas.

Pirita pansionaadi ehitustööd algasid 2019. aasta sügisel ning viiakse lõpule käesoleva aasta detsembris. Pansionaadi kinnistu asub Pirita jõe ürgoru ning uue elurajooni lähedal. Kinnistu suurus on 13 270 m2. Kogu ehitatava hoone pindala on ca 6 000 m2.

Pansionaadis saavad olema kohad 250 kliendile. Lisaks hakatakse hoone eraldi osas osutama teraapiateenuseid nii eakatele kui ka lastele, kuna on olemas spetsiaalsed ruumid kahe basseiniga, et viia läbi võimlemise, jooga, vesivõimlemise jt seansse.

Pirita pansionaati hakkab opereerima Pirita Kodu OÜ, kellega sõlmiti üürileping 10 aastaks, võimalusega pikendada seda 10 aasta võrra. Üürnik alustab üüri tasumist alates 1. aprillist 2021 ning käivitusperioodil suureneb üür järk-järgult, saavutades täismahu alates 1. jaanuarist 2022.

Tehingu hind käibemaksuta on 6,2 miljonit eurot ning poole sellest moodustab investeering fondi omakapitali ja teise poole, s.o 3,1 miljonit eurot, EfTEN SPV19 OÜ võetav laen. Tehingut finantseerib Swedbank. Tehingu rahaline maht moodustab 4% fondi tänasest varade mahust. Esimese täistegevuse aasta pangafinantseeringu võimenduseta üüritulu tootlus on 7% aastas. Tehingu lõpule viimiseks on vajalik Eesti Konkurentsiameti nõusolek, misjärel sõlmitakse kinnistu omandi üleandmiseks asjaõigusleping.



Kuna EfTEN Real Estate Fund III AS on täies mahus eelnevalt investeerinud eelmistes aktsiaemissioonides kaasatud omakapitali, laenab fondi emaettevõtja tehinguks vajaliku omakapitali sildfinantseeringuna Swedbankist kogusummas 3,1 miljonit eurot. Vastav laen makstakse tagasi 2021. aasta kevadel korraldavast aktsiaemissioonist laekuvate vahendite arvelt. Aktsiaemissiooni täpse mahu ja muud ärilised tingimused otsustab fondi juhtkond 2021. aasta esimese kvartali lõpuks ning esitab vastava ettepaneku korralisele aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.

Kokku kuulub EfTEN Real Estate Fund III AS-i investeerimisportfelli tehingu järgselt 15 objekti: lisaks Pirita pansionaadile DSV logistikakeskused Tallinnas, Riias ja Vilniuses, ABC Motors AS-i müügi- ja teeninduskeskus Tallinnas, Hortese aianduskeskus Laagris ning Tähesaju Hortese aianduskeskus Lasnamäel, Laagri Selver Tallinnas, Piepilsetase logistikakeskus ning airBalticu peakontor Riias, ärikeskus Evolution Vilniuses, Saulės Miestase kaubanduskeskus Šiauliais ning kolm büroohoonet Vilniuses: Laisves 3, Ulonų ja Rutkausko.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i portfellist moodustavad enne tehingut 37% kaubanduspinnad, 35% büroohooned ja 28% logistika- ja tootmispinnad. Riikide lõikes on portfellist Leedus 60%, Eestis 23% ja Lätis 17%. Tehingu järgselt on jaotus järgmine: 35% kaubanduspinnad, 34% büroohooned, 27% logistika- ja tootmispinnad ning 4% hooldekodud; riikide lõikes on portfellist Leedus 57%, Eestis 26% ja Lätis 17%.

Kinnistu omandanud EfTEN SPV19 OÜ on Eesti Vabariigis asutatud 100%-line fondi tütarettevõtja. EfTEN SPV19 OÜ juhatuse liikmed on Viljar Arakas ja Tõnu Uustalu. Osaühingul ei ole nõukogu. Tütarettevõtja asutamine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses. EfTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

EfTEN Real Estate Fund III AS on 2015. aastal asutatud Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriv alternatiivne kinnisvarafond, mille aktsiad on alates 01.12.2017 noteeritud Nasdaq Balti põhinimekirjas. Fondi vara valitseb fondivalitseja EfTEN Capital AS, mis tegutseb Finantsinspektsiooni järelevalve all. EfTEN Capital AS valitseb lisaks EfTEN Kinnisvarafond AS-i, EfTEN Kinnisvarafond II AS-i ning usaldusfonde PEFoF, EfTEN Residential Fund ja EfTEN Real Estate Fund 4. EfTEN Capitali grupp (EfTEN Capital AS koos tütarettevõtjatega) valitseb 50 ärihoonet, kus tegutseb 1200 üürnikku. Valitsetavate hoonete turuväärtus on ligikaudu 750 miljonit eurot.

Viljar Arakas

juhatuse liige

Tel. 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee

