Montrouge, le 23 novembre 2020

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

LANCE UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VOLONTAIRE EN NUMERAIRE SUR TOUTES LES ACTIONS DE CREDITO VALTELLINESE





AVEC L’ACQUISITION DE CREDITO VALTELLINESE,

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA CONTINUE À CONSTRUIRE UN GROUPE BANCAIRE DE RÉFÉRENCE EN ITALIE, AU SERVICE DE 3 MILLIONS DE CLIENTS ET DES TERRITOIRES

Crédit Agricole Italia S.p.A. (Crédit Agricole Italia), filiale à 75,6 % de Crédit Agricole S.A. (CASA), lance aujourd’hui une offre publique d’achat volontaire entièrement en numéraire (l’« Offre ») pour la totalité des actions ordinaires de Credito Valtellinese S.p.A. (Credito Valtellinese), conformément au communiqué publié aujourd’hui en application de l’article 102 du décret législatif n° 58 du 24 février 1998 et de l’article 37 du Règlement Consob n° 11971 du 14 mai 1999.

Cette transaction se caractérise notamment par :

la construction d’un Groupe bancaire solide et performant, à l’ancrage territorial renforcé : La combinaison de Crédit Agricole Italia et de Credito Valtellinese, deux banques à la même culture ancrée dans les territoires, permet de consolider le 6ème groupe bancaire en Italie, fortement engagé pour soutenir près de 3 millions de clients ; l’alliance de deux banques performantes, au bilan solide ;

un projet créateur de valeur significative, pour toutes les parties prenantes : pour les clients de Credito Valtellinese, un Groupe bancaire à la solidité encore renforcée, en capacité de proposer une offre large de solutions financières, via tous les Métiers du Groupe Crédit Agricole, leaders en Europe et présents en Italie ; pour les collaborateurs de Credito Valtellinese, un groupe financier de premier plan, employeur de référence en Italie ; pour les actionnaires de Credit Agricole Italia, la perspective d’un retour sur investissement de plus de 10 % dès 3 ans ;

une capacité d’intégration démontrée par Crédit Agricole Italia : deux groupes déjà partenaires autour de la bancassurance, un réseau bien connu du Crédit Agricole, s’intégrant parfaitement au modèle économique de Crédit Agricole Italia ; un modèle de développement maîtrisé de Crédit Agricole Italia, dont la capacité d’intégration a été démontrée lors des dernières acquisitions en Italie ;

une Offre attractive pour les actionnaires de Credito Valtellinese : offre publique d’achat en numéraire de Crédit Agricole Italia sur Credito Valtellinese à 10,50 € par action, représentant une prime de 53,9 % par rapport au CMPV 6-mois1 de Credito Valtellinese et de 21,4 % par rapport au dernier1 cours officiel de Credito Valtellinese.



Ariberto Fassati,

Président de Crédit Agricole Italia







« Credito Valtellinese partage avec nous de nombreuses valeurs fondamentales qui font la raison d'être de Crédit Agricole Italia : l’ancrage local en proximité sur le terrain, le soutien apporté aux territoires et à leur tissu social et entrepreneurial, l’amélioration de la qualité de vie de ses clients et de ses collaborateurs, la pérennité de son modèle économique. Avec cette intégration, nous avons confiance en notre capacité à générer de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes. »







Giampiero Maioli,

Directeur général de Crédit Agricole Italia et Directeur Groupe Crédit Agricole S.A. pour l’Italie







« Avec cette opération, les clients et les collaborateurs de Credito Valtellinese pourront accéder aux mêmes produits et services financiers de premier ordre que Crédit Agricole Italia, et profiteront de la taille du Crédit Agricole et de sa culture d’innovation orientée client. Le groupe combiné continuera d’apporter un soutien solide à l’Italie et à ses territoires. »





L’Italie est le deuxième marché domestique du Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est présent depuis longtemps en Italie, au service actuellement de 4,5 millions de clients dans le pays, via plus de 1 000 points de vente (principalement les agences de Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole FriulAdria et Agos) et avec le soutien de ses 14 000 collaborateurs, contribuant à 15 % du résultat net part du Groupe2 de Crédit Agricole S.A., ce qui fait de l’Italie le deuxième marché domestique du groupe Crédit Agricole.

Le Crédit Agricole en Italie se caractérise par :

Un modèle exhaustif et résilient de banque de proximité déployé avec succès au fil des ans : une Banque de proximité solide et rentable avec Crédit Agricole Italia (depuis 2007, anciennement Gruppo Bancario Cariparma), servant 2,1 millions de clients, gérant 50 milliards d’euros 3 de crédits, 72 milliards d’euros de collecte hors-bilan 4 et générant 1,9 milliards d’euros de produit net bancaire 5 ; des Services financiers spécialisés (Agos, FCA Bank, Crédit Agricole Leasing) ; la Gestion de l’épargne et l’Assurance (Amundi, Crédit Agricole Assurances, Indosuez, etc.) ; les métiers de Grandes clientèles (CACIB et CACEIS) ;

Des partenariats forts noués avec des institutions financières italiennes, telles qu’UniCredit pour la gestion d’actifs, Banco BPM pour le crédit à la consommation ou encore Credito Valtellinese pour l’assurance vie ;

Un solide historique de croissance durable sur l’ensemble des métiers du Groupe Crédit Agricole. En particulier, les acquisitions de Cassa di Risparmio della Spezia en 2010 et, plus récemment, de Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena et Cassa di Risparmio di San Miniato, démontrent la capacité de Crédit Agricole Italia à réaliser des transactions complexes et témoignent du bien-fondé de son modèle économique basé sur la proximité ;

Une contribution constante au dynamisme économique local et à l’emploi avec 78 milliards d’euros de prêts au 30 septembre 2020 et le recrutement de plus de 1 250 collaborateurs en Italie depuis début 2018 ;

Une attention portée aux territoires grâce aux Fondations italiennes actionnaires de Credit Agricole Italia, telles que Fondazione Cariparma, Fondazione Carispezia, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione CR di San Miniato et Fondazione CR e Banca del Monte di Lugo, ainsi qu’aux autres Fondations qui collaborent avec Crédit Agricole Italia dans ses activités sociales, Fondazione CR di Rimini, Fondazione CR di Cesena et Fondazione Banca del Monte e CR di Faenza.

Ainsi, le Crédit Agricole en Italie est, dans la durée, l’un des groupes bancaires les plus prospères et rentables, le 7ème plus important réseau de banque commerciale6, le premier acteur de crédits à la consommation7, le troisième plus grand gestionnaire d’actifs8 et le 6ème plus grand bancassureur-vie9.

Continuer à construire un Groupe bancaire de référence en Italie, au service

de 3 millions de clients et des territoires

Au 30 septembre 202010, Credito Valtellinese affiche un bilan de 24 milliards d’euros (11ème banque de proximité), dont 16 milliards d’euros de prêts à la clientèle11 et 10 milliards d’euros de collecte hors-bilan (12ème banque de proximité). Le produit net bancaire pour l’année 2019 a atteint 0,6 milliard d’euros. Credito Valtellinese compte environ 0,7 million de clients12 répartis sur un réseau de 355 agences (12ème banque de proximité, avec 1,5 % de part de marché au niveau national) et 3 539 collaborateurs.

Le Crédit Agricole et Credito Valtellinese bénéficient déjà d’un partenariat fort : Crédit Agricole Vita, la filiale italienne d’assurance-vie du Groupe est le partenaire exclusif de Credito Valtellinese en assurance-vie et sa holding, Crédit Agricole Assurances est l’un des principaux actionnaires de Credito Valtellinese avec une participation de 9,8 %. Par conséquent, l’acquisition de Credito Valtellinese constitue le prolongement du partenariat stratégique de Crédit Agricole Italia avec Credito Valtellinese, grâce à une forte proximité commerciale et culturelle, et au modèle de développement maîtrisé de Crédit Agricole Italia, dont la capacité d’intégration a été démontrée lors des précédentes acquisitions.

L’acquisition de Credito Valtellinese par Crédit Agricole Italia permettra la création d’un groupe bancaire italien plus fort, grâce à la solidité financière, au soutien, à l’expertise et à la gamme de produits de l’un des groupes bancaires européens les plus importants et les plus réputés, et aura des impacts positifs conséquents sur les territoires concernés, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.

Un solide projet industriel

Avec l’acquisition de Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia vise à consolider son positionnement concurrentiel en tant que 6ème banque de proximité sur le marché italien en termes de collecte gérée et administrée, et devenir la 7ème banque italienne par le total des actifs et le nombre de clients, avec une part de marché combinée portée à environ 5 % au niveau national (sur la base du nombre d’agences) :

présence dans les zones les plus productives d’Italie, notamment en Lombardie ;

plus de 1 200 agences, 2,8 millions de clients, et un accès direct aux offres de premier plan des métiers du Groupe Crédit Agricole ;

une efficacité opérationnelle accrue avec les synergies de coût ;

un actif de très haute qualité, qui sera encore amélioré à la suite de la fusion (taux de crédits douteux de l’entité combinée proforma à 6,6% à fin septembre 2020, et taux de couverture des encours douteux 54 % 13 , Crédit Agricole Italia ayant l’intention de poursuivre activement l’amélioration de la qualité des actifs de l’entité fusionnée) ;

, Crédit Agricole Italia ayant l’intention de poursuivre activement l’amélioration de la qualité des actifs de l’entité fusionnée) ; une solidité financière confortée par l’appartenance au Groupe Crédit Agricole, et confirmée par des ratios de solvabilité élevés14 et des notations externes élevées15.

L’acquisition de Credito Valtellinese représente une opportunité de croissance idéale pour Crédit Agricole Italia, notamment en termes de couverture géographique :

augmentation de la taille critique dans des domaines et des zones géographiques complémentaires à ceux qu’elle dessert déjà, et amélioration de la couverture des clients locaux ;

renforcement significatif de la présence en Italie du Nord (représentant environ 70 % du total des agences pro forma) ;

doublement de la part de marché en Lombardie (de 3 % à plus de 6 %), où se trouvent plus de 40 % des agences de Credito Valtellinese, devenant ainsi la 7 ème banque de proximité de cette région, ce qui représente une amélioration significative dans la région la plus importante et la plus riche d’Italie et en particulier à Milan ;

banque de proximité de cette région, ce qui représente une amélioration significative dans la région la plus importante et la plus riche d’Italie et en particulier à Milan ; augmentation de la taille dans le Piémont, les Marches, le Latium et introduction dans de nouvelles régions, y compris les régions métropolitaines les plus dynamiques de Sicile, ainsi que dans la vallée d’Aoste et le Trentin.

Un projet positif pour toutes les parties prenantes de Credito Valtellinese

Les clients de Credito Valtellinese auront accès à une large offre de solutions financières, via tous les métiers du Groupe Crédit Agricole, leaders en Europe et présents en Italie.

Dans le même temps, les collaborateurs de Credito Valtellinese rejoindront un groupe financier de premier plan, employeur de référence en Italie.

Le groupe combiné continuera de soutenir pleinement l’Italie et les territoires, grâce à son ancrage local en proximité sur le terrain.

Une création de valeur pour Crédit Agricole

Crédit Agricole Italia prévoit de générer un retour sur investissement supérieur à 10 % en année 3, en incluant uniquement les synergies de coûts et de refinancement :

une création de valeur immédiate fondée sur les économies d’échelle et la baisse du coût de refinancement : des synergies de coûts et des gains d’efficacité sont attendus, permettant notamment d’investir davantage dans la digitalisation, tandis qu’une baisse des coûts de refinancement sera obtenue grâce à une gestion ALM optimisée et soutenue par les notations de crédit élevées de Crédit Agricole S.A. ;

une création de valeur à long terme fondée sur l’enrichissement de l’offre : des synergies de revenus découlant principalement de l’amélioration de la productivité au sein des réseaux commerciaux de Credito Valtellinese, du déploiement du savoir-faire distributif de Crédit Agricole Italia, de l’amélioration de la rentabilité grâce aux revenus de commissions de Credito Valtellinese et du déploiement progressif de l’offre de produits de premier plan du Crédit Agricole ;

un risque d’intégration maîtrisé, grâce à l’expérience de Crédit Agricole Italia, dont la capacité d’intégration a été démontrée lors de ses dernières acquisitions en Italie.

Le Crédit Agricole continuera le déploiement de sa « Raison d’Etre » :

l'excellence relationnelle, en investissant notamment dans l’excellence opérationnelle, en mobilisant tous les métiers autour de la satisfaction de nos clients, et en renforçant la spécialisation du segment Corporates sur des produits et services à haute valeur ajoutée ;

la responsabilité en proximité, en attirant et en conservant les meilleurs talents, en développant la responsabilité individuelle de nos collaborateurs afin d’assurer les meilleurs services aux clients et en promouvant des comportements éthiques et socialement responsables ;

l’engagement sociétal, en favorisant l’attractivité et le développement économique des territoires, en restant un acteur responsable dans la protection de l’environnement et en soutenant les Fondations italiennes actionnaires de Credit Agricole Italia dans leurs activités sociales.

Fort de son expérience issue de l’intégration réussie de Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena et Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole Italia a confiance en sa capacité à intégrer progressivement Credito Valtellinese avec un risque d’intégration maîtrisé. Dans le cas spécifique de Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia a l’intention de mettre en œuvre des gains d’efficacité qui seront réalisés seulement sur base volontaire, à la suite d’une approche collaborative et inclusive reposant sur l’expérience récente et sur une structure de gouvernance et de surveillance bien définie, avec un accent mis sur l’intégration des collaborateurs de Credito Valtellinese.

Structure de la transaction et de l’offre

L’Offre est une offre publique d’achat de Crédit Agricole Italia pour toutes les actions ordinaires de Credito Valtellinese.

Le prix de l’Offre, entièrement payé en numéraire, est de 10,50 € pour chaque action de Credito Valtellinese. Ceci correspond à un investissement total de 737 millions d’euros de la part de Credit Agricole Italia pour acquérir 100% du capital de Credito Valtellinese. Les primes suivantes sont induites en fonction des moyennes arithmétiques, pondérées par les volumes quotidiens, des prix officiels des actions de Credito Valtellinese au cours des périodes concernées :

Une prime de 21,4 % par rapport au dernier cours officiel de Credito Valtellinese, calculé à la date du 20 novembre 2020

Une prime de 42,0 % par rapport au CMPV 3 mois de Credito Valtellinese, calculé à la date du 20 novembre 2020

Une prime de 53,9 % par rapport au CMPV 6 mois de Credito Valtellinese, calculé à la date du 20 novembre 2020

Une prime de 50,2 % par rapport au CMPV 6 mois de Credito Valtellinese, calculé à la date du 21 février 2020, soit avant la propagation de la Covid-19

Crédit Agricole Italia a d’ores et déjà reçu une lettre d’engagement d’Algebris, pour la cession à Crédit Agricole Italia d'une participation de 5,4% au capital de Credito Valtellinese, sous réserve de l’approbation réglementaire.

Dans le contexte de l’Offre, Crédit Agricole Assurances, filiale de Credit Agricole S.A., cèdera sa participation de 9,8% au capital de Credito Valtellinese à Crédit Agricole Italia.

A l’issue de l’Offre, l’objectif de Crédit Agricole Italia est de procéder à l’intégration complète de Credito Valtellinese par l’intermédiaire de son incorporation, afin de permettre l’intégration effective de ses activités.

L’offre dépend de l’obtention par Crédit Agricole Italia d’au moins 66,67 % du capital social avec droit de vote de Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia conservant le droit discrétionnaire de renoncer à la condition susmentionnée si au moins 50 % du capital avec droit de vote de Credito Valtellinese +1 action sont acquis. D’autres conditions incluent, entre autres, les autorisations inconditionnelles des autorités antitrust et la non-adoption par Credito Valtellinese de mesures défensives (même si elles sont autorisées lors de l’assemblée des actionnaires de Credito Valtellinese).

En cohérence avec les objectifs et la logique industrielle de l’Offre :

Si, à la suite de l’Offre, Crédit Agricole Italia acquiert plus de 90 % des actions de Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia ne rétablira pas un flottant d’actions de Credito Valtellinese suffisant pour assurer la liquidité des actions et la radiation de la cotation des actions Credito Valtellinese suivra conformément à la loi ;

dans tous les cas, suite à l’Offre, Crédit Agricole Italia a l’intention de prendre toutes les mesures et actions nécessaires pour procéder à la fusion par incorporation de Credito Valtellinese afin de favoriser l’intégration des deux banques et d’optimiser la création de valeur en cohérence avec la stratégie de Crédit Agricole Italia mise en œuvre ces dernières années (y compris la fusion dans Crédit Agricole Italia de Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena et Cassa di Risparmio di San Miniato en 2018 et Cassa di Risparmio della Spezia en 2019).

Crédit Agricole Italia soumettra le document d’offre publique d’achat à la Consob d’ici les deux premières semaines de décembre 2020, conformément à l’article 102, paragraphe 3, du Italian Consolidated Financial Act. Au cours de la même période, Crédit Agricole Italia soumettra aux autorités compétentes les communications et les demandes d’autorisation nécessaires. Suite à l’obtention des autorisations conformément au paragraphe 4 de l’article 102 du Italian Consolidated Financial Act, envisagée pour le 1er trimestre 2021, le Document d’offre sera publié après l’approbation du Document d’offre par la Consob, prévu pour le mois de mars/avril 2021.

Une acquisition stratégique en ligne avec l’ambition à moyen terme de Crédit Agricole S.A.

L’acquisition de Credito Valtellinese renforcera le positionnement concurrentiel de Crédit Agricole en Italie, son second marché domestique, démontrant un engagement continu et de longue date en faveur de ses clients et territoires en Italie, tout en étant un employeur de référence dans le pays.

Crédit Agricole S.A. s’attend à un effet relutif de la transaction sur son bénéfice par action (« BPA ») d’ici 2022 et prévoit d’atteindre un retour sur investissement supérieur à 10 % en année 3, sur la seule base des synergies de coûts et de refinancement. La transaction permettra également une création de valeur à long terme avec les métiers de Crédit Agricole, ce qui constitue un pilier important de sa stratégie.

À l’issue de l’opération, l’impact négatif estimé préliminaire sur le ratio Common Equity Tier 1 de Crédit Agricole S.A. devrait rester inférieur à 20 bps.

En s’appuyant sur la réussite de Crédit Agricole Italia dans des transactions similaires passées en Italie, Crédit Agricole S.A. a confiance en sa capacité à intégrer progressivement Credito Valtellinese, avec un risque d’intégration maîtrisé.



J.P. Morgan Securities plc et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank agissent en tant que conseils financiers de Credit Agricole Italia, et BonelliErede en tant que conseil juridique.

Giampiero Maioli, Directeur général Groupe Crédit Agricole S.A. pour l’Italie, Directeur exécutif de Crédit Agricole Italia, Jérôme Grivet, Directeur général adjoint en charge du pôle Finances Groupe Crédit Agricole S.A., et Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A. présenteront la transaction lors d’une conférence téléphonique en anglais, lundi 23 novembre 2020 à 10h (heure de Paris).

Retransmission en direct sur internet : https://edge.media-server.com/mmc/p/4bw9ceqe







CRÉDIT AGRICOLE ITALIE BILAN CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2020 – TOTAL DES ACTIFS

En milliers d’euros 30.09.2020 31.12.2019 Différence 10. Caisse, banque centrale 291 458 370 059 (78 601) 20. Actifs financiers à la juste valeur par résultat (IFRS 7 par. 8 lett. a)) 151 415 125 010 26 405 a) actifs financiers détenus à des fins de transaction ; 90 553 97 400 (6 847) b) actifs financiers désignés à la juste valeur - - - c) autres actifs financiers obligatoirement à la juste valeur 60 862 27 610 33 252 30. Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres (IFRS 7 par. 8 lett. h)) 3 054 914 3 068 244 (13 330) 40. Actifs financiers au coût amorti (IFRS 7 par. 8 lett. f)) 66 023 110 56 343 788 9 679 322 a) Prêts sur les établissements de crédit 7 583 797 4 743 595 2 840 202 b) Prêts sur la clientèle 58 439 313 51 600 193 6 839 120 50. Instruments dérivés de couverture 1 059 286 759 816 299 470 60. Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (+/-) 140 506 119 729 20 777 70. Titres de participation 20 483 20 483 - 80. Provision techniques d’assurance réassurée auprès de tiers - - - 90. Immobilisations corporelles 960 347 1 017 849 (57 502) 100. Immobilisations incorporelles 1 866 743 1 912 606 (45 863) - dont écart d’acquisition 1 575 536 1 575 536 - 110. Actifs d’impôts 1 411 206 1 504 346 (93 140) a) courants 278 571 304 325 (25 754) b) différés 1 132 635 1 200 021 (67 386) 120. Actifs non courants destines à être cédés et activités abandonnées 5 207 - 5 207 130. Autres actifs 529 754 412 429 117 325 Total des actifs 75 514 429 65 654 359 9 860 070





CRÉDIT AGRICOLE ITALIE BILAN CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2020 –

– TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAL

En milliers d’euros 30.09.2020 31.12.2019 Différence 10. Passifs financiers au coût amorti (IFRS 7 par. 8 lett. g)) 65 094 410 56 003 022 9 091 388 a) Dettes envers les établissements de crédit 11 554 925 6 105 259 5 449 666 b) Dettes envers la clientèle 43 125 022 40 795 173 2 329 849 c) Dettes représentées par un titre 10 414 463 9 102 590 1 311 873 20. Passifs financiers détenus à des fins de transaction 102 738 81 980 20 758 30. Passifs financiers à la juste valeur par résultat (IFRS 7 par. 8 lett. e)) - - - 40. Instruments dérivés de couverture 616 752 509 730 107 022 50. Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (+/-) 485 002 421 173 63 829 60. Passifs d’impôts 211 209 275 107 (63 898) a) courants 125 605 184 715 (59 110) b) différés 85 604 90 392 (4 788) 70. Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées - - - 80. Autres passifs 1 864 220 1 316 885 547 335 90. Provisions pour indemnité de départ 119 575 123 894 (4 319) 100. Provisions pour risques et charges 299 495 335 516 (36 021) a) cautionnements et autres guaranties financières 32 858 33 656 (798) b) avantages postérieurs à l’emploi et obligations similaires 34 601 37 325 (2 724) c) autres provisions pour risques et charges 232 036 264 535 (32 499) 110. Provisions techniques - - - 120. Réserves de valorisation (60 404) (62 199) 1 795 130. Actions remboursables - - - 140. Instruments de capitaux propres 715 000 715 000 - 150. Réserves 1 653 170 1 379 853 273 317 160. Primes d’émission 3 117 848 3 117 840 8 170. Capitaux propres 979 235 979 233 2 180. Actions propres (+/-) - - - 190. Intérêts minoritaires (+/-) 146 851 143 256 3 595 200. Résultat net de l’exercice 169 328 314 069 (144 741) Total passif 75 514 429 65 654 359 9 860 070





CRÉDIT AGRICOLE ITALIE COMPTE DE RESULTAT RETRAITE AU 30 SEPTEMBRE 2020

En milliers d’euros 30.09.2020 30.09.2019 Différence Marge nette d’intérêts 730 779 761 046 (30 267) Produit net des commissions 628 704 669 540 (40 836) Dividendes 10 438 11 331 (893) Gains ou pertes nettes sur portefeuille de négociation 9 361 4 791 4 570 Autres produits (charges) d’exploitation bancaire 10 598 5 509 5 089 Produit net bancaire 1 389 880 1 452 217 (62 337) Charges de personnel (529 657) (546 871) 17 214 Charges administratives (239 627) (240 072) 445 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (129 579) (121 355) (8 224) Charges d’exploitation (898 863) (908 298) 9 435 Résultat brut d’exploitation 491 017 543 919 (52 902) Dépréciation de l’écart d’acquisition - - - Provisionnement net des risques et charges (5 114) (7 016) 1 902 Dépréciation net des prêts (304 873) (181 204) (123 669) Dépréciation net des instruments financiers (5 477) (237) (5 240) Gains (ou pertes) sur les autres investissements 66 262 428 65 834 Résultat avant impôt 241 815 355 890 (114 075) Impôt sur les bénéfices (66 003) (106 770) 40 767 Résultat net d’impôts des activités abandonnées - - - Résultat net de l’exercice 175 812 249 120 (73 308) Participations ne donnant pas le contrôle (6 484) (9 382) 2 898 Résultat net part du groupe 169 328 239 738 (70 410)





CRÉDIT AGRICOLE ITALIE QUALITE DES ACTIFS AU 30 SEPTEMBRE 2020

En milliers d’euros 30.09.2020 Expositions brutes Total provisions Expositions nettes Taux de provisionnement

% - Créances irrécouvrables 1 907 554 1 353 013 554 541 70,9% - Paiements improbables 1 515 094 568 911 946 183 37,5% - En souffrance 61 091 5 345 55 746 8,7% Expositions non performantes 3 483 739 1 927 269 1 556 470 55,3% Expositions performantes - stage 2 2 749 974 193 199 2 556 775 7,03% Expositions performantes - stage 1 46 183 684 86 537 46 097 147 0,19% Expositions performantes 48 933 658 279 736 48 653 922 0,57% Prêts et Créances clientèle 52 417 397 2 207 005 50 210 392 4,21% Titres au coût amorti 8 238 396 9 475 8 228 921 0,1% Total des prêts et créances clientèle 60 655 793 2 216 480 58 439 313 3,7%

CRÉDIT AGRICOLE ITALIE CAPITAL AU 30 SEPTEMBRE 2020

En millions d’euros 3009.20 30.06.20 31.03.20 31.12.19 Différence

09/20 vs 06/20 FONDS PROPRES Capital dit Common Equity Tier 1 3 644 3 620 3 525 3 562 24 Capital dit Tier 1 4 372 4 349 4 254 4 288 23 Fonds propres totaux 5 230 5 209 5 120 5 162 21 PRUDENTIAL SUPERVISORY REQUIREMENTS Total des emplois pondérés 28 533 28 734 29 452 28 550 -201 - dont liés au risque de crédit 25 351 25 559 26 207 25 286 -208 RATIOS DE SOLVABILITE Ratio CET1 12,77% 12,60% 11,97% 12,48% 0,17% Ratio Tier 1 15,32% 15,14% 14,44% 15,02% 0,19% Ratio global 18,33% 18,13% 17,38% 18,08% 0,20%





CRÉDIT AGRICOLE ITALIE FINANCEMENT DIRECT ET INDIRECT AU 30 SEPTEMBRE 2020



En milliers d’euros 30.09.2020 31.12.2019 Différence - Dépôts 1 353 455 1 687 289 (333 834) - Comptes ordinaires 41 279 350 38 635 246 2 644 104 - Autres éléments 257 887 285 139 (27 252) - Mise en pension - - - Dettes envers la clientèle 42 890 692 40 607 674 2 283 018 Titres de dettes émis 10 414 463 9 102 590 1 311 873 Total financement direct 53 305 155 49 710 264 3 594 891 Financement indirect 71 926 138 71 294 531 631 607 Total financement 125 231 293 121 004 795 4 226 498 - Instruments de gestion d’actifs 16 994 843 17 316 598 (321 755) - Instruments d’assurance 21 068 325 20 682 863 385 462 Total des actifs sous gestion 38 063 168 37 999 461 63 707 Actifs sous administration 33 862 970 33 295 070 567 900 Financement indirect 71 926 138 71 294 531 631 607





CRÉDIT AGRICOLE ITALIE RESEAU DE PROXIMITE AU 30 SEPTEMBRE 2020

Région Agences Région Agences Campanie 49 Marches 8 CE 10 AN 4 NA 38 FM 1 SA 1 MC 1 Emilia Romagne 243 PU 2 BO 13 Piemont 50 FC 30 AL 10 FE 4 AT 1 MO 13 BI 1 PC 45 CN 1 PR 71 NO 5 RA 22 TO 30 RE 12 VB 1 RN 33 VC 1 Frioul Vénétie Julienne 81 Toscane 100 GO 3 AR 5 PN 28 FI 36 TS 5 GR 1 UD 45 LI 7 Latium 40 LU 7 FR 2 MS 14 LT 1 PI 22 RI 1 PO 2 RM 35 PT 4 VT 1 SI 2 Ligurie 59 Ombrie 8 GE 12 PG 8 IM 5 Vénétie 80 SP 39 BL 1 SV 3 PD 18 Lombardie 154 RO 3 BG 7 TV 20 BS 4 VE 27 CO 11 VI 7 CR 23 VR 4 LC 2 Total 872 LO 6 MB 6 MI 44 MN 17 PV 24 VA 10





Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d’une offre d’achat ou d’une sollicitation d’offre de vente d’instruments financiers. Une telle offre ou sollicitation ne sera faite qu’en vertu d’une documentation officielle de l’offre de l’offrant, approuvée par les autorités de réglementation compétentes.

Des restrictions peuvent s’appliquer à la diffusion, la publication ou la distribution, en tout ou partie, directement ou indirectement, de toute documentation d’offre de ce type en vertu de la loi ou de la réglementation applicable dans certaines juridictions. Les destinataires de l’offre sont seuls responsables du respect de ces lois et réglementations.

L’offrant présentera son offre aux États-Unis d’Amérique sur la base de l’exemption de Tier I prévue par la règle 14d-1(c) de l’United States Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié, et n’est pas tenu de se conformer à la réglementation 14E promulguée en vertu de cette loi. L’offrant et ses sociétés affiliées se réservent le droit d’acheter des actions de Credito Valtellinese en dehors de l’offre, dans la mesure permise par la loi applicable.





À propos de Crédit Agricole Italia

The Crédit Agricole Group, the world's 10th largest bank with 10.5 million members, is present in 47 countries, including Italy, which is its second domestic market. Here it operates with all the business lines: from the commercial bank to consumer credit, from corporate & investment banking to private banking and asset management, up to the insurance sector and services dedicated to wealth management. Collaboration between the retail network and other business lines guarantees extensive and integrated operations to 4.5 million active customers, through 1,300 branches and 14,000 employees, with a growing support for the economy amounting to over 78 billion euros in financing.

The Group is composed of, not only of the Crédit Agricole Italia Banking Group, but also of the Corporate and Investment Banking (CACIB), the Specialised Financial Services (Agos, FCA Bank), Leasing and Factoring (Crédit Agricole Leasing and Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management and Asset Services (Amundi, CACEIS), Insurances (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) and Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy and CA Indosuez Fiduciaria).

www.credit-agricole.it

CRÉDIT AGRICOLE S.A. CONTACT PRESSE

Charlotte de Chavagnac + 33 1 57 72 11 17 charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.fr



Olivier Tassain + 33 1 43 23 25 41 olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr

Découvrez nos publications sur : www.credit-agricole.com - www.creditagricole.info



Crédit_Agricole Groupe Crédit Agricole créditagricole_sa

Zone relations externes

Crédit Agricole Italia

Tél. 0521.21.2826/2846/2801

Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it



Vincenzo Calabria – vincenzo.calabria@credit-agricole.it



Andrea Vighi – andrea.vighi@credit-agricole.it



Simona Carini – simona.carini@credit-agricole.it

Silvia Lizza – silvia.lizza2@credit-agricole.it









1 Source : Factset au 20 Novembre 2020

2 Résultat net part du Groupe pour les neuf premiers mois de 2020.

3 Au 30 septembre 2020, chiffres nets hors titres. Pour information, la contribution aux encours de crédit de Crédit Agricole S.A. est de 46 milliards d’euros.

4 Actifs gérés et administrés.

5 Année 2019.

6 Par nombre d’agences.

7 Données internes, AGOS et FCA, source ASSOFIN

8 Source Assogestioni

9 Source IAMA Consulting

10 Classements fondés sur des données publiques et les estimations internes d’un échantillon de banques de proximité italiennes

11 Prêts à l’exclusion des obligations de gouvernements et des prêts et avances auprès de clients classés en actifs non courants détenus en vue de la vente.

12 Liens de longue date avec les clients particuliers et les PME, conformément au Business Plan de Credito Valtellinese 2019-2023 du 18 juin 2019.

13 Taux de couverture incluant la provision sur encours sains à 63 % 55 % et 62 % à fin septembre 2020 pour Crédit Agricole Italia, Credito Valtellinese et Crédit Agricole Italia PF, respectivement.

14 Le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. est de 12,4 % à fin septembre 2020, celui de CA Italia de 12,8 % et de Credito Valtellinese 17,2 %.

15 Notations de contrepartie LT : Crédit Agricole SA est noté AA- pour S&P, Aa2 par Moody’s et AA- par Fitch ; CA Italia est noté Baa1 par Moody’s ; Credito Valtellinese est noté Ba2 par Moody’s.

Pièce jointe