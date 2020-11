Beste,





“Ondanks de impact van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende lockdowns, voornamelijk bij de projectgebonden activiteiten van DEME, CFE/BPI en Extensa, ben ik onder de indruk van het recurrente winstpotentieel van het AvH-model.

Er is een zeer drukke aanbestedingsactiviteit zowel in de bagger- als de offshore-windmarkt bij DEME. De positionering van DEME op het vlak van productieconcessies voor ‘groene waterstof’ is veelbelovend.

De bruto-instroom van toevertrouwde activa van onze cliënten bij zowel Delen Private Bank als Bank J.Van Breda & Cº blijft groeien tot een recordniveau. Beide banken blijven ook hun digitale dienstverlening aan hun cliënten uitbreiden.

Tegelijk is er bij AvH een grote dynamiek op het vlak van onze investeringsactiviteit. In 2019/2020 investeerden we in 8 nieuwe technologiegedreven ondernemingen, gaande van cleantech (Biolectric) tot agtech (Biotalys, Verdant Bioscience), tot medtech/healthcare (HealthQuad, Medikabazaar, MRM Health, Indigo) en dan recent nog OMP (20% participatie) in supply chain planning software.

OMP is een van die ‘hidden champions’ in België, met een zeer sterke reputatie in de wereldwijde markt van gedigitaliseerde supply chain planning tools. We zijn ervan overtuigd dat we, samen met het management en alle werknemers-aandeelhouders, hen kunnen ondersteunen bij het verder uitbouwen van hun cloud-based softwareoplossingen en internationale groei.”

