November 23, 2020 02:30 ET

Generellt pressmeddelande



Svenska livsstilsvarumärket och hörlurstillverkaren JAYS lanserar sin första True Wireless-modell med aktiv brusreducering (ANC) och HearThrough, t-Seven True Wireless. Med dubbla mikrofoner för en förbättrad samtalskvalitet, trådlös induktiv laddning, automatic ear detection, touch-kontroller och mycket mer, är t-Seven den mest avancerade produkten i JAYS sortiment.

Full med funktioner och utvecklad med den senaste tekniken för att ge användaren en användarupplevelse utöver det vanliga. ”t-Seven är som alla andra produkter i vårat sortiment, utvecklad med användaren i fokus. Dubbla mikrofoner ger en perfekt samtalskvalitet, ANC och Hear Through gör det möjligt att ha t-Seven i öronen hela dagen utan att blockera omgivningen. Hörlurarna ger ett kristallklart ljud för en musik-upplevelse på högsta nivå. Allt detta tillsammans gör t-Seven JAYS mest avancerade produkt hittills” säger Fredrik Sjölander, Product Development Director.

t-Seven är den tredje True Wireless-produkten som JAYS lanserar på mindre än ett år och den kompletterar och stärker den viktigaste kategorin bland hörlurar. Lanseras i svart och vitt. Finns tillgänglig i butik i december.

Detaljer och funktioner för t-Seven True Wireless:

Dubbla mikrofoner

Active Noise Cancelling (ANC)

Hear Trough-läge

Automatic-Ear Detection

Trådlös laddning

20 timmars total speltid

Röststyrning

Touch-kontroller

Bluetooth 5.0

t-Seven True Wireless MSRP

SEK 1499

USD 149

EUR 149

GBP 129



For further information, please contact:

Henrik Andersson, CEO

Mobile: +46 761 99 35 55

Email: henrik.andersson@northbazegroup.com





NORTHBAZE GROUP I KORTHET

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför idag egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Tyskland, Kina och i Thailand, där även bolagets egen tillverkning under namnet ”Adiantes” sker för premium skinn- och läderprodukter för både andras varumärken samt inom Smart Mobility.

Koncernen har under senare år expanderat inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet och som även har en tillverkning av exklusiva skinn- och läderprodukter för globala kunder. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online.

Koncernen har under 2020 bildat ett nytt affärsområde genom att lyfta ut den egna produktionsenheten för exklusiva skinn- och läderprodukter inom Smart Mobility i och med den ökade externa tillverkningen för andra varumärken. Det nya affärsområdet ”Adiantes” omfattar premium OEM tillverkning i Thailand för exklusiva skinn- och läderprodukter och accessoarer inom Smart Mobility. Adiantes erbjuder sina partners ett konkurrenskraftigt alternativ till annan tillverkning för deras större varumärken. Adiantes kvaliteter och hållbarhetsfokus har redan attraherat flertalet internationella klienter att ingå långsiktiga partnerskap med bolaget, och ytterligare kundsamarbeten är under uppbyggnad.

Northbaze koncernens vision är etablera en stark online närvaro med en bred produkt- och varumärkesbas och en tillväxtstrategi som bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group har för avsikt att genomföra förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet. Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer. + 46 31 761 22 30.