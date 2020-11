Ringover, éditeur de logiciel Saas et opérateur téléphonique européen, accompagne COURSIER.FR® dans l’évolution de son infrastructure télécom afin d'accompagner l'évolution de ses services.

Spécialiste des services de coursiers et de livraisons sur Paris et l'Ile de France pour les particuliers et les entreprises, ayant construit sa réputation de qualité auprès des acteurs du luxe, de la mode et des médias, COURSIER.FR® gère plus de 600 appels par jour pour mener à bien ses missions. Dans ce contexte, le poste Télécom se positionne comme un média stratégique qui contribue pleinement à délivrer une qualité de service de premier plan.

En 2020, dans la continuité de la digitalisation de ses outils, la marque a souhaité faire évoluer son environnement télécom existant pour mieux piloter ses activités avec l'objectif d'accéder à des indicateurs et tableaux de bord spécifiques permettant d'avoir une vision unique et synthétique de l’activité. C'est dans ce contexte que la solution Ringover a été sélectionnée de par la qualité de l'offre télécom proposée, la puissante adaptabilité des outils aux spécificités des métiers de la société ; et ce grâce à un accompagnement dédié tout au long du projet.

Menée en moins d'un mois, la bascule vers le nouvel environnement télécom a été un succès opérationnel, avec désormais un standard centralisé résolument « tech » avec de nombreuses fonctionnalités agiles et adaptées dont les renvois d'appel sur les téléphones mobiles, le paramétrage de numéros courts en un clic et un dashboard de suivi et de contrôle sur mesure. Les premiers retours de COURSIER.FR® sont positifs : la marque parisienne peut désormais analyser les appels entrants, mesurer la productivité des équipes, répondre précisément aux interrogations des clients, et développer avec facilité de nouvelles fonctionnalités grâce à l’accompagnement projet.

Gabriel Lonné, Directeur des Opérations de Coursier.fr « Avec la solution Ringover, les équipes opérationnelles du service clients ont gagné en confort, fluidité et facilité dans le traitement des demandes entrantes. Cette solution nous a également et surtout permis d'optimiser l'intégralité de nos processus de pilotage et d'accéder à des indicateurs segmentés pour faire évoluer notre qualité de service de manière ciblée et quotidienne. Cela se traduit au final par des bénéfices pour l'ensemble des utilisateurs : équipe interne, coursiers et clients finaux. »

Avec Ringover, COURSIER.FR® franchit un nouveau cap essentiel : engager ses équipes comme ses clients vers une relation toujours plus fluide et agile gage d'une meilleur qualité de service et donc de gain de productivité.