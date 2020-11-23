馬耳他瓦萊塔, Nov. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界領先的加密貨幣現貨和合約產品交易所 OKEx (www.okex.com) 宣佈將於 11 月 27 日或之前恢復所有數字資產提幣服務。此前為保障用戶的資金安全，交易所於 10 月 16 日臨時暫停提幣，其他功能則不受影響，而導致 OKEx 採取此安全措施的問題已獲圓滿解決。



儘管在暫停提幣期間，OKEx充分確保了用戶資產的安全，平台的其他功能及服務也如常運作，交易所亦意識到臨時暫停提幣為客戶帶來不便。自成立以來，OKEx 一直堅持保持 100% 的風險儲備金，這表示所有用戶資金於重新開放提幣後可不受限制提幣。

為感謝忠實客戶一直以來的支持，並為服務中斷表達歉意，OKEx 將於重新開放提幣後推出大型用戶感謝活動。活動詳情將於未來幾天公佈。

OKEx 行政總裁 Jay Hao 表示：「我們非常高興宣佈全面恢復服務，並感謝用戶在這段困難時期給予的支持。對於此事造成的不便，我們深表歉意。除了提供感謝獎勵外，我們深知往後必須繼續努力，以重獲用戶對我們的信心。」

OKEx 是全球最大的加密貨幣交易所之一，自成立以來規模和實力不斷提高，經常獲許多知名的媒體（包括 CoinDesk Research 和 CryptoCompare） 評為 全球第一的加密貨幣合約產品交易所。OKEx 不斷推動創新，堅守對用戶的承諾，使平台上的交易者可以執行各種交易策略，以提高利潤和對沖風險。用戶還可透過 OKEx Earn 和 OKEx Jumpstart Mining 等各種計劃，通過鎖倉挖礦不同代幣賺取被動收入。

關於 OKEx

OKEx 提供最多元化的交易市場，匯聚全球加密貨幣交易者、礦工和機構投資者共同管理加密貨幣資產、加強投資機會及對沖風險。我們提供主要加密貨幣的現貨和合約產品交易，包括交割合約、永續合約和期權，讓投資者制訂高度彈性的策略，旨在將收益最大化並緩解風險。