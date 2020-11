– Étendra considérablement les échéances de 8 à 15 ans à taux fixes –

– Effet de levier neutre –

MONTRÉAL, 23 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui une entente visant l’émission et la vente d’un capital global de 500 M$ US sous la forme de billets de premier rang comportant quatre tranches dans le cadre d’une transaction de placement privé dirigée par Prudential Private Capital, à des entités incluant, mais sans s’y limiter, Guggenheim Investments, les clients de MetLife Investment Management, LLC, Voya Investment Management, LLC et Barings LLC. TFI International a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission des billets de premier rang principalement pour rembourser la dette existante ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise qui peuvent inclure des acquisitions. Le financement est prévu avoir un effet de levier neutre à la clôture dans une perspective de dette nette.

« Grâce à cette transaction, nous étendrons considérablement les échéances moyennes de nos dettes, avec des échéances allant de 8 à 15 ans, à des taux d’intérêts fixes compétitifs », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « De plus, ce financement par emprunt contribuera à diversifier davantage notre structure du capital et nous sommes très heureux de travailler avec un groupe de prêteurs de classe mondiale. »

« Nous renforçons notre relation avec TFI International pour soutenir ce que nous considérons comme une stratégie gagnante dans le secteur concurrentiel et en évolution du transport et de la logistique. Accompagnés d’autres investisseurs de classe mondiale, nous sommes heureux de réaliser un investissement important dans TFI International et son équipe de direction », a déclaré Ashley Dexter, vice-présidente principale de Prudential Private Capital.

Les quatre tranches du capital global de l’émission de billets de premier rang incluront : a) un capital global de 150 M$ US en billets garantis de premier rang à 3,15 %, série A, échéant le 5 janvier 2029; b) un capital global de 150 M$ US en billets garantis de premier rang à 3,25 %, série B, échéant le 5 janvier 2031; c) un capital global de 150 M$ US en billets garantis de premier rang à 3,35 %, série C, échéant le 5 janvier 2033; et d) un capital global de 50 M$ US en billets garantis de premier rang à 3,50 %, série D, échéant le 5 janvier 2036.

Le placement privé des billets de premier rang est prévu se conclure le ou vers le 5 janvier 2021, sous réserve des conditions habituelles. Les billets seront des obligations non garanties de premier rang émises par TForce Holdings Inc., une filiale en propriété exclusive de TFI International, et garanties inconditionnellement par TFI International et la quasi-totalité de ses filiales.

Les billets ne seront pas enregistrés aux États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et sont offerts et vendus sur la base des exemptions d’enregistrement applicables.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États‑Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour accroître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes:

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl .com .

À PROPOS PRUDENTIAL PRIVATE CAPITAL

Depuis plus de 75 ans, Prudential Private Capital s’est associé à un large éventail de sociétés, de sponsors et d’institutions pour fournir des perspectives précieuses, des conseils et des solutions de capital personnalisées qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs de croissance et de financement. Dans un secteur où le capital peut sembler une commodité et où les relations sont souvent éphémères et transactionnelles, nous sommes reconnus pour établir des partenariats locaux durables basés sur un engagement constant et patient envers les besoins en capital à long terme de nos partenaires. Avec des équipes régionales dans 14 bureaux à travers le monde, nous gérons un portefeuille de 97,5 G$ (au 30/09/20). Pour plus d'informations sur Prudential Private Capital, veuillez visiter https://prudentia lprivatecapital.com .

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés inclus dans le présent communiqué sont des « informations prospectives ou des énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, de l’article 27A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ces énoncés sont assujettis aux règles d’exonération créées par ces articles et par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, dans sa version modifiée, y compris les déclarations concernant le placement privé de billets de premier rang et la clôture prévue de celui-ci. Ces énoncés prospectifs sont définis par l’utilisation de termes et d’expressions comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », « à sa connaissance », « pourrait », « prétendre », « concevoir », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou des expressions semblables, ainsi que la forme négative de ces termes, y compris la mention de certaines hypothèses, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de TFI International, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les informations prospectives. La clôture du placement privé de billets de premier rang et l'utilisation du produit net de celui-ci dont il est fait référence dans ce communiqué sont soumis à de nombreux facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de TFI International, y compris, mais sans s'y limiter, le défaut de se conformer aux conditions habituelles de clôture et d'autres facteurs importants divulgués antérieurement et de temps à autre dans les documents déposés par TFI International auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes de TFI International à la date du présent communiqué (ou à la date indiquée de leur formulation) et, par conséquent, peuvent être modifiés après cette date. Toutefois, TFI International décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, à moins que la loi applicable ne l’exige.