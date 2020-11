Strategic Investments A/S købte i efteråret 2019 20% af Symmetry Administration ApS med henblik på at fremme selskabets udvikling og øge AUM. Investeringen var Strategic Investments A/S’s første investering i en ekstern kapitalforvaltningsvirksomhed.

Symmetry er siden købet vokset betydeligt og er i dag et mere modent selskab. Strategic Investments A/S har accepteret et tilbud om at sælge sin ejerandel. Salget er det første exit blandt de i alt tre investeringer i eksterne kapitalforvaltningsvirksomheder Strategic Investments A/S har foretaget.

Strategic Investments A/S’ CIO Kim Mikkelsen udtaler: ”Det har været en god rejse. Beløbet vi investerede var begrænset, men vi har opnået et godt afkast af vores investering over de 12 måneder vi har været med. Samarbejdet med Andreas Aaen som manager har været godt og vi ønsker ham og hele teamet en fortsat god rejse. Jeg er samtidig glad for at investeringen, som var Strategic Investments A/S’ første indenfor dette område, har bekræftet potentialet heri.”

Bestyrelsesmedlem i Symmetry Administration ApS Casper Rasmussen udtaler: ”Vi vil gerne takke Strategic Investments A/S for se potentialet i vores forretning og Andreas’ fine afkast. Efter den fine vækst gennem de seneste 12 måneder på trods af Covid19, har vi ønsket igen at blive herre i eget hus, og det glæder os at Strategic Investments A/S har imødeset dette ved at sælge aktierne retur til os. Vi vil gerne takke Strategic Investments A/S for samarbejdet og forståelsen.”

Parterne er enige om ikke at oplyse transaktionsprisen. Salget påvirker ikke væsentligt årets resultat.

