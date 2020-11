Plus de 100 chaînes des Fêtes uniques seront proposées par Stingray Musique en ligne, sur l’appli mobile et à la télévision





Les chaînes comprennent Souvenirs de Noël, Party de Noël Franco Pop, Best Christmas Songs of All Time, Holiday Office Party, Christmas Crooners, et bien plus encore

MONTRÉAL, 23 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Musique – le service de diffusion musicale en continu du chef de file de la musique, des médias et de la technologie Stingray (TSX: RAY. A; RAY.B) – plonge les auditeurs dans l’ambiance des Fêtes en proposant une sélection inégalée de plus de 100 chaînes de musique saisonnière.

Les chaînes des Fêtes de Stingray Musique sont parfaites pour toutes les occasions, qu’il s’agisse de festoyer en famille ou de passer de douces soirées au coin du feu. Les chaînes comprennent notamment Best Christmas Songs of All Time, qui regroupe les classiques parmi les classiques comme « This Christmas » de Donny Hathaway ou « Last Christmas » de Wham!, Christmas Party et sa trame sonore festive, ou encore Christmas Crooners, qui saura plaire aux nostalgiques.

Pour créer une ambiance unique, Stingray Musique propose des douzaines de chaînes de spécialité s’adressant aux mélomanes de toutes allégeances. A Very Punk-Rock Christmas, qui comprend notamment l’électrisante « I Want You For Christmas » de Cheap Trick, vous réserve des Fêtes gonflées à bloc, tandis que Soulful Holiday, qui offre notamment une version chaleureuse de « Winter Wonderland » signée Aretha Franklin, insufflera une bonne dose de soul à vos célébrations. Les auditeurs qui souhaitent aller au-delà des éternels classiques pourront également découvrir Hot Country Christmas, Reggae For the Holidays, Electronic Christmas ou Merry Indie Christmas.

Les chaînes des Fêtes de Stingray Musique seront également accessibles à la télévision sous forme de chaînes linéaires et de chaînes gratuites soutenues par la publicité. Diffusées à compter du 1er novembre et pendant toute la période des Fêtes, les chaînes linéaires proposées par des partenaires tels que Altice, AT&T, Bell et TELUS comprennent Holiday Favourites (Canada), Franco Fêtes (Canada) et Holiday Hits (États-Unis). Les chaînes gratuites soutenues par la publicité, offertes par l’intermédiaire de LG, XUMO, Comcast et d’autres partenaires de Stingray, regroupent notamment Greatest Holiday Hits et Hot Country Christmas.

Listes de lecture des Fêtes Stingray Musique (exemples) :

Noël instrumental

Souvenirs de Noël

Party de Noël Franco Pop

Le Top Détente de Noël

Noël Country

Noël Retro près du foyer

Grands succès de Noël

Noël du campeur

Best Christmas Songs of All Time

Christmas: Essential Favorites

Christmas Party

Cozy Christmas Pop

Holiday Office Party

Classical Christmas

Baroque Christmas

Hot Country Christmas

Merry Indie Christmas

Smooth Jazz Christmas

Christmas Crooners

Christmas Around the World

Reggae for the Holidays

Soulful Holidays

A Very Punk-Rock Christmas

Télévision – Chaînes linéaires et appli télé

Holiday Favourites (Canada)

Franco Fêtes (Canada)

Holiday Hits (États-Unis/Amérique latine)

Holiday Favorites (États-Unis)

Felices Fiesta (États-Unis/Amérique latine)

Télévision – Chaînes gratuites soutenues par la publicité

Greatest Holiday Hits

Hot Country Christmas



À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .

À propos de Stingray Musique

Stingray Musique est un service musical multiplateforme actuellement inclus à l’offre de la plupart des fournisseurs de services télévisuels par câble, satellite, contournement ou protocole Internet à l’échelle mondiale. Sa vaste gamme de chaînes élaborées par des experts couvre les styles musicaux les plus populaires comme les créneaux spécialisés. Stingray Musique est offert sous forme de chaînes télévisées, d’appli mobile de lecteur Web. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com/music.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :