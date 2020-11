JOLIETTE, Quebec, 23 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La mort tragique de Joyce Echaquan survenue à Joliette en septembre dernier a secoué tout le Québec. C’est en son honneur que de nombreux artistes unissent leur voix pour sensibiliser la population à l’importance du dialogue entre les Peuples et à la lutte contre le racisme. Cela prend forme avec le spectacle-bénéfice Waskapitan [Wasgabidan] qui signifie « rapprochons-nous » en atikamekw. Il s’agit d’une initiative du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière et du Centre culturel Desjardins porté par le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, auxquels se sont joints plusieurs organismes de la région de Joliette, dont le Festival international de Lanaudière et le Musée d’art de Joliette.



De nombreux artistes autochtones, rejoint par des artistes québécois, ont accepté de s’associer à ce spectacle mobilisateur dont : Elisapie, Florent Vollant, Anachnid, Wass, Natasha Kanapé Fontaine, Jemmy Echaquan, Shauit, Jeremy Dutcher, Dominique Fils-Aimé, Ariane Moffatt, Patrick Watson, Boucar Diouf, etc.

Diffusion en ligne gratuite

Du 3 décembre 2020 au 3 janvier 2021 prochain, le spectacle de 90 minutes dont la direction artistique a été assurée par Elisapie et Maurin Auxéméry (FIJM), sera diffusé gratuitement sur le web offrant ainsi un véritable rayonnement pour les cultures autochtones. Un évènement de dialogue et de rencontre entre les Peuples offrant plusieurs performances jumelant artistes autochtones et allochtones. Une belle démonstration de notre richesse culturelle et artistique.

Promouvoir le rapprochement entre les Peuples

Les spectateurs seront invités à faire un don en ligne avant, pendant et après le concert sur le site waskapitan.org L’argent amassé grâce au spectacle-bénéfice sera remis au Fonds Waskapitan qui financera la réalisation d’une œuvre publique significative en hommage à Joyce Echaquan dans la ville de Joliette. Ce Fonds permettra également de financer des projets novateurs, tels que l’implantation d’une clinique au sein des nouvelles infrastructures du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière qui ouvrira ses portes en 2022. À plus long terme, le Fonds Waskapitan contribuera à la réalisation de projets « par et pour » les Autochtones en milieu urbain afin d’améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le rapprochement entre les Peuples à travers le Québec.

Citations

« Waskapitan, c’est une occasion de partage unique, une rencontre inédite entre Autochtones et allochtones pour ouvrir le dialogue et faire du beau tous ensemble. »

Elisapie, directrice artistique et artiste du spectacle

« Nous invitons toutes les personnes qui ont été interpelées par l’histoire de Joyce Echaquan à devenir des acteurs de changement en soutenant le spectacle-bénéfice Waskapitan. Agissons ensemble pour rendre notre société plus juste, plus respectueuse et plus inclusive. »

Jennifer Brazeau, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière

À propos du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec

Le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec regroupe 10 Centres d’amitié autochtones dans les villes de Chibougamau, Joliette, La Tuque, Montréal, Senneterre, Maniwaki, Sept-Îles, Trois-Rivières, Val-d'Or et Québec. Depuis 50 ans, le Mouvement des Centres d’amitié autochtones au Québec milite pour les droits et intérêts des citoyens autochtones dans les villes du Québec en leur offrant un continuum de services de première ligne. La mission des Centres d’amitié est d’améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, de promouvoir la culture et de bâtir des ponts entre les Peuples.

