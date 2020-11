Selskabsmeddelelse

23. november 2020

Meddelelse nr. 26

NKT er valgt som foretrukken leverandør af turnkey højspændingskabler til havvindmøllepark

NKT har indgået en såkaldt Preferred Supplier Agreement (PSA) som hovedleverandør af on- og offshore DC (jævnstrøm) højspændingseksportkabelsystemer samt installation til en europæisk havvindmøllepark. Havvindmølleparken indgår i den liste over kommende højspændingsprojekter som findes i det NKT prospekt der blev præsenteret for nyligt i forbindelse med igangsættelse af en fortegningsemission, jf. Selskabsmeddelelse nr. 25 af 19. november 2020.

Den potentielle ordre til NKT vil omfatte produktion og levering af 320 kV DC offshore eksportkabler med en samlet produktionslængde på over 500 km samt tilbehør og installation foretaget af kabeludlægningsskibet NKT Victoria.

For NKT forventes den endelige ordre at have en kontraktværdi på over EUR 250 mio. (cirka DKK 1.865 mio.) i markedspriser, svarende til cirka EUR 200 mio. (cirka DKK 1.490 mio.) i standardmetalpriser. En endelig ordre er betinget af de afsluttende kontraktforhandlinger og af at kunden giver NKT godkendelse til at starte projektet.

NKT CEO Alexander Kara siger:

- Tildelingen af en Preferred Supplier Agreement (PSA) på endnu et turnkey havvindmølleprojekt på jævnstrøm beviser, at det europæiske skifte til vedvarende energi har momentum og at NKT er en vigtig bidragsyder til den transformation. Vi forventer at segmentet for havvind vokser yderligere i de kommende år og vi er godt positioneret til aktivt at tage del i det vækstpotentiale med vores anerkendte teknologi, stærke fokus på bæredygtighed i hele værdikæden og tidligere veludførte projekter.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Presse: Helle Gudiksen, Head of Group Communications, tlf.: +45 2349 9098

