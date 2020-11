CHICAGO, Nov. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Middle East Digital Health Conference & Exhibition von HIMSS und Health 2.0 findet vom 29. November bis zum 2. Dezember 2020 als digitale Veranstaltung statt. Die Konferenz läuft unter der Schirmherrschaft seiner Exzellenz Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, Gesundheitsminister des Königreichs Saudi-Arabien, und wird in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium, dem saudischen Gesundheitsrat und der saudischen Kommission für Gesundheitsangelegenheiten organisiert.



Auf der Konferenz sollen aktuelle Herausforderungen, Visionen und Ideen für Zukunftspläne und mögliche Lösungsansätze im Bereich der Gesundheitsversorgung auf regionaler und internationaler Ebene diskutiert werden. Neueste Erkenntnisse aus der Gesundheits-IT sowie deren Potenzial für die Gesundheitsversorgung werden ebenfalls Thema der Konferenz sein. Damit soll ein größeres Bewusstsein für die Bedeutung der Gesundheits-IT geschaffen und deren zentrale Rolle bei der Steigerung der Leistungseffizienz, der Qualitätsverbesserung von Services und der optimalen Ressourcennutzung im Gesundheitssektor beleuchtet werden. Darüber hinaus wird ihre entscheidende Rolle bei der Bereitstellung höchstmöglicher Qualität in der Gesundheitsversorgung für alle Beteiligten hervorgehoben.

An der Konferenz werden Fachleute des digitalen Gesundheitswesens aus dem In- und Ausland teilnehmen. Die Konferenz umfasst zahlreiche Vorträge und Remote-Workshops unter dem Motto „Transforming Health and Care Together: From Vision to Reality“, die von saudischen Experten und Dozenten sowie internationalen Experten aus den Bereichen Informationstechnologie und Gesundheitswesen präsentiert werden.

Im Rahmen der Konferenz werden viele verschiedene Themen behandelt, darunter: Erstellung eines digitalen Arbeitsplatzes und Diskussion des Status quo; Gemeinsame Innovationen und neue Geschäftsmodelle; Erweiterung der Gesundheitsversorgung über das Krankenhaus hinaus; Die Macht der Daten nutzen und intelligentere Gesundheitssysteme ermöglichen; Durch COVID-19 gewonnene Erkenntnisse; Nutzung digitaler Gesundheitstools, um künftige Krisen vorherzusagen, zu verhindern und zu managen. Darüber hinaus werden neueste technologische Innovationen im Bereich der Gesundheitsversorgung vorgestellt und Möglichkeiten, von diesen zu profitieren, beleuchtet.

Die Registrierung ist jetzt möglich.

Nähere Informationen zur Konferenz finden Sie hier .

Über HIMSS

HIMSS unterstützt als globaler Berater und Vordenker die Transformation des Gesundheitswesens durch die Nutzung von Daten und Technologien. Als sachthemenorientierte Non-Profit-Organisation verfügt HIMSS über ein breites und fundiertes Fachwissen in den Bereichen Gesundheitsinnovation, Politik, Personalentwicklung, Forschung und Analyse, mit dem es Führungskräfte, Stakeholder und Meinungsmacher über Best Practices im Bereich Gesundheitsinformationen und -technologien berät. HIMSS fungiert als Motor für Innovationen und liefert wichtige Erkenntnisse, Schulungen und Veranstaltungen für Gesundheitsdienstleister, Regierungen und Anbieter auf dem Markt. Damit stellt die Organisation sicher, dass diesen bei ihren Entscheidungen alle relevanten Informationen zur Verfügung stehen. HIMSS hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois, und unterstützt Communities im Bereich Gesundheitsinformationen und -technologien mit Hauptaktivitäten in Nordamerika, Europa, Großbritannien, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum. Zu unseren Mitgliedern gehören mehr als 80.000 Einzelpersonen, 480 Versorgungsorganisationen, 470 gemeinnützige Partner und 650 Gesundheitsdienstleister.

Karen D. Groppe

Senior Director, Strategic Communications

Mobil 312.965.7898 | Twitter @Karen_D_Groppe